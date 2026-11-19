En caso de lograr aprobar la suspensión de las primarias, el Gobierno podría evitar un escenario de volatilidad en el segundo trimestre. (Foto: AFP)

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Luego de frenéticas negociaciones el Gobierno logró aprobar en comisión el dictamen para suspender las PASO el año próximo, lo cual será tratado en el Senado la semana que viene. Se espera que esta confirmación tenga un impacto positivo en los activos argentinos, ya que se trata de una noticia que era esperada por los inversores.

Ayer, de hecho, los bonos operaron sin mayores cambios y el riesgo país tuvo una leve caída, aunque continúa cerca de los 850 puntos básicos. Otra vez fue una jornada floja para Wall Street, que sigue impactada por la salida del ex CEO de Nvdia, Jensen Huang.

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El episodio que más afectó al mercado fue la nueva caída del real en Brasil, donde el dólar trepó hasta 5,88. Esto provocó un impacto sobre el contado con liquidación, que cerró por encima de los $1.710, mientras que la brecha cambiaria subió al 8 por ciento. En cambio, el mercado de bonos no fue puntualmente afectado.

Si finalmente se suspenden las primarias, el horizonte político del 2027 se despeja bastante para el Gobierno. En vez de haber elecciones a mediados de agosto, como sucedería con una PASO, todo se traslada directamente a la tercera semana de octubre, que es cuando tendrán lugar las elecciones presidenciales.

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En ese caso, la típica turbulencia preelectoral tendría lugar mucho más adelante en el año, posiblemente ya bien entrado el segundo semestre. Esto le da más tiempo al Gobierno para conseguir resultados económicos y sobre todo para no alargar tanto la previa a los comicios.

Un claro ejemplo de esto es la derrota de Mauricio Macri en las PASO de 2019. En aquel momento la fuerte derrota en manos de Alberto Fernández provocó un duro impacto en la economía: se produjo un fuerte salto del dólar, se reimpusieron controles cambiarios y el Gobierno se vio obligado a reperfilar la deuda en pesos.

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Ahora ese “fantasma” quedaría de lado. Lo mismo se intentó en 2025 pero no salió de acuerdo a lo esperado. La elección a intendentes en la provincia de Buenos Aires, que ganó el kirchnerismo, también provocó un tembladeral un mes y medio antes de las elecciones. En ese momento fue necesaria la ayuda del Tesoro americano para contener la presión sobre el dólar.

Ahora la expectativa está puesta en el comportamiento de los bonos argentinos y si reflejan favorablemente estas noticias. Sobre todo en un momento en el que muchos analistas consideran que la deuda argentina fue exageradamente castigada por los temores políticos.

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El Gobierno logró obtener el dictamen en el Senado para suspender las PASO. (Fotos: Sofia Areco/Comunicación Institucional Senado)

El dictamen para suspender las PASO

La jornada estuvo marcada por las gestiones del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien encabezó las negociaciones para destrabar el tema. Si el resultado se confirma, el funcionario podría anotarse un nuevo logro político: semanas atrás, en el Senado pocos apostaban a que prosperara la ley de zonas frías. Sin exposición pública, reunió los apoyos necesarios y la norma ya fue reglamentada y entró en vigencia.

“Suspéndanse durante el año 2027 las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias previstas en el Título II de la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral N° 26.571 y sus modificatorias, que instituye el sistema de elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, y todas las obligaciones emanadas de la legislación vigente referidas a su organización y realización", establece el texto definitivo.

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A su vez, el artículo 20 determina que la selección de postulantes para cargos nacionales electivos “se llevará a cabo de acuerdo con las cartas orgánicas de los partidos políticos y, en el caso de las alianzas, con su reglamento electoral, con sujeción a lo dispuesto por la Ley Orgánica de los Partidos Políticos N° 23.298 y sus modificatorias y por el Código Electoral Nacional“.

En materia de Ficha Limpia, la propuesta contempla la inhabilitación de quienes hayan sido personas “condenadas por delito dolosos” en “segunda instancia o en instancia de revisión, dictada antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral, en la que se hubiera confirmado la comisión de al menos UNO (1) de los delitos establecidos en la sentencia de primera instancia, aunque modifique la pena impuesta”.

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El proyecto también precisa que “en caso de que la condena confirmada fuera dictada con posterioridad al 1° de enero del año en que se llevaren a cabo las elecciones, el supuesto tendrá efecto a partir de la finalización de dicho proceso electoral".