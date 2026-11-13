El crecimiento económico no logra cerrar las brechas del mercado laboral dominicano, según informe

La proporción de trabajadores ocupados en el sector informal bajó a 54.1% en 2025, pero aún concentra a más de la mitad del mercado de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La República Dominicana mantiene altos niveles de informalidad, salarios insuficientes y dependencia de ingresos no laborales, según el informe “Crecimiento que excluye: Datos críticos del trabajo y los ingresos en República Dominicana (2025)”.

El estudio, elaborado por Fundación Juan Bosch, señala que el país registra uno de los ritmos de expansión económica más altos de América Latina y el Caribe, aunque ese desempeño no se refleja de forma homogénea en las condiciones de vida. La informalidad, las diferencias de ingresos, el pluriempleo y los desajustes entre educación y empleo limitan la capacidad del mercado de trabajo para traducir el crecimiento en bienestar.

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Entre 2016 y 2025, la proporción de personas ocupadas en actividades informales bajó de 57.7% a 54.1%. Pese a esa reducción, más de la mitad de los trabajadores continuaba fuera del empleo formal. La tasa de ocupación de los jóvenes menores de 36 años, por su parte, pasó de 51.9% en 2020 a 61.5% en 2025.

El salario formal promedio quedó por debajo de la canasta básica

Los datos sobre remuneraciones muestran que el salario promedio mensual de los empleados formales aumentó de RD$25,997.90 (USD 454.35) en 2021 a RD$36,431.12 (USD 592.18) en 2025. La canasta básica nacional, en tanto, pasó de RD$38.565,86 (USD 673.99) a RD$47,208.07 (USD 767.36) durante esos años.

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Aunque el incremento salarial acumulado superó el aumento de la canasta, el ingreso promedio formal aún no alcanzó para cubrir las necesidades básicas de un hogar. La diferencia entre el salario y la canasta fue de RD$10,776.95 (USD 175.18) en 2025.

El salario formal promedio de RD$36,431.12 no alcanzó para cubrir el costo de la canasta básica nacional fijada en RD$47,208.07 en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las brechas también variaron según el tamaño de las empresas. En compañías de uno a 10 empleados, los hombres recibieron en promedio RD$22,724 (USD 369.38) y las mujeres RD$21,386 (USD 347.63). En las empresas de 151 o más empleados, las remuneraciones ascendieron a RD$40,448 (USD 657.48) para los hombres y RD$41,159 (USD 669.03) para las mujeres.

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La educación se asoció con mayores ingresos, aunque tampoco garantizó una remuneración suficiente frente al costo de vida. Los trabajadores universitarios recibieron un promedio mensual de RD$45,803 (USD 744.52), frente a RD$27,571 (USD 448.16) entre quienes tenían educación secundaria, RD$23.019 (USD 374.17) para quienes completaron la primaria y RD$19,757 (USD 321.15) para las personas sin instrucción formal.

Los hogares de menores ingresos dependen de recursos ajenos al trabajo

De igual forma, el informe indica que los ingresos no laborales tienen un peso decisivo en los hogares de menores recursos. En el primer quintil de ingresos, representaron el 48.4% del ingreso total per cápita, frente al 51.6% correspondiente al trabajo remunerado.

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Los ingresos no laborales representaron el 48.4% del ingreso total per cápita en los hogares pertenecientes al quintil más pobre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las transferencias gubernamentales equivalieron al 22.7% del ingreso no laboral de los hogares del quintil más pobre. Si se eliminara el ingreso no laboral monetario, la pobreza general habría subido de 17.3% a 24,3% y la pobreza extrema, de 2.2% a 5.3%, según la simulación incluida en el estudio.

El documento plantea que las transferencias públicas reducen la desigualdad en 4.6%, aunque advierte que las mejoras duraderas dependen de empleos de calidad, ingresos laborales suficientes y una distribución más equitativa del crecimiento.