República Dominicana

El crecimiento económico no logra cerrar las brechas del mercado laboral dominicano, según informe

El avance de la economía no se tradujo en empleos formales ni en ingresos suficientes para cubrir la canasta básica

Ilustración de una persona de pie sobre monedas apiladas frente a una canasta de comida sobre barras ascendentes y grúas de fondo.
La proporción de trabajadores ocupados en el sector informal bajó a 54.1% en 2025, pero aún concentra a más de la mitad del mercado de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La República Dominicana mantiene altos niveles de informalidad, salarios insuficientes y dependencia de ingresos no laborales, según el informe “Crecimiento que excluye: Datos críticos del trabajo y los ingresos en República Dominicana (2025)”.

El estudio, elaborado por Fundación Juan Bosch, señala que el país registra uno de los ritmos de expansión económica más altos de América Latina y el Caribe, aunque ese desempeño no se refleja de forma homogénea en las condiciones de vida. La informalidad, las diferencias de ingresos, el pluriempleo y los desajustes entre educación y empleo limitan la capacidad del mercado de trabajo para traducir el crecimiento en bienestar.

PUBLICIDAD

Entre 2016 y 2025, la proporción de personas ocupadas en actividades informales bajó de 57.7% a 54.1%. Pese a esa reducción, más de la mitad de los trabajadores continuaba fuera del empleo formal. La tasa de ocupación de los jóvenes menores de 36 años, por su parte, pasó de 51.9% en 2020 a 61.5% en 2025.

El salario formal promedio quedó por debajo de la canasta básica

Los datos sobre remuneraciones muestran que el salario promedio mensual de los empleados formales aumentó de RD$25,997.90 (USD 454.35) en 2021 a RD$36,431.12 (USD 592.18) en 2025. La canasta básica nacional, en tanto, pasó de RD$38.565,86 (USD 673.99) a RD$47,208.07 (USD 767.36) durante esos años.

PUBLICIDAD

Aunque el incremento salarial acumulado superó el aumento de la canasta, el ingreso promedio formal aún no alcanzó para cubrir las necesidades básicas de un hogar. La diferencia entre el salario y la canasta fue de RD$10,776.95 (USD 175.18) en 2025.

Ilustración de dos manos que sostienen billetes de cincuenta, cien, doscientos y quinientos pesos dominicanos.
El salario formal promedio de RD$36,431.12 no alcanzó para cubrir el costo de la canasta básica nacional fijada en RD$47,208.07 en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las brechas también variaron según el tamaño de las empresas. En compañías de uno a 10 empleados, los hombres recibieron en promedio RD$22,724 (USD 369.38) y las mujeres RD$21,386 (USD 347.63). En las empresas de 151 o más empleados, las remuneraciones ascendieron a RD$40,448 (USD 657.48) para los hombres y RD$41,159 (USD 669.03) para las mujeres.

La educación se asoció con mayores ingresos, aunque tampoco garantizó una remuneración suficiente frente al costo de vida. Los trabajadores universitarios recibieron un promedio mensual de RD$45,803 (USD 744.52), frente a RD$27,571 (USD 448.16) entre quienes tenían educación secundaria, RD$23.019 (USD 374.17) para quienes completaron la primaria y RD$19,757 (USD 321.15) para las personas sin instrucción formal.

Los hogares de menores ingresos dependen de recursos ajenos al trabajo

De igual forma, el informe indica que los ingresos no laborales tienen un peso decisivo en los hogares de menores recursos. En el primer quintil de ingresos, representaron el 48.4% del ingreso total per cápita, frente al 51.6% correspondiente al trabajo remunerado.

Los ingresos no laborales representaron el 48.4% del ingreso total per cápita en los hogares pertenecientes al quintil más pobre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los ingresos no laborales representaron el 48.4% del ingreso total per cápita en los hogares pertenecientes al quintil más pobre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las transferencias gubernamentales equivalieron al 22.7% del ingreso no laboral de los hogares del quintil más pobre. Si se eliminara el ingreso no laboral monetario, la pobreza general habría subido de 17.3% a 24,3% y la pobreza extrema, de 2.2% a 5.3%, según la simulación incluida en el estudio.

El documento plantea que las transferencias públicas reducen la desigualdad en 4.6%, aunque advierte que las mejoras duraderas dependen de empleos de calidad, ingresos laborales suficientes y una distribución más equitativa del crecimiento.

Temas Relacionados

República DominicanaSalariosEducación superiorCanasta básica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hilda Mayol: la dominicana que sobrevivió al 11-S y murió dos meses después en el vuelo 587

Escapó ilesa del infierno de las Torres Gemelas el 11 de septiembre, pero el destino la alcanzó en el aire dos meses después. Esta es la historia de Hilda Yolanda Mayol, la madre dominicana cuya vida se apagó en el vuelo 587 de American Airlines cuando volaba hacia el reencuentro con sus hijos

Hilda Mayol: la dominicana que sobrevivió al 11-S y murió dos meses después en el vuelo 587

25 años del accidente del vuelo 587: la tragedia que cobró la vida de 176 ciudadanos dominicanos

Apenas un minuto y cuarenta segundos duró en el aire el vuelo 587 antes de quebrarse sobre el cielo de Queens y caer en una tranquila esquina residencial de Rockaway

25 años del accidente del vuelo 587: la tragedia que cobró la vida de 176 ciudadanos dominicanos

Murió Melvyn López, histórico entrenador del baloncesto dominicano

La noticia generó mensajes de condolencias de dirigentes e instituciones deportivas de República Dominicana y Venezuela, que recordaron su trayectoria en clubes, selecciones y competencias locales.

Murió Melvyn López, histórico entrenador del baloncesto dominicano

“Perdimos todo”: incendio arrasó con más de 60 casas en República Dominicana

El fuego afectó los barracones de Javid, en Barahona, y dejó a decenas de familias sin vivienda. Las autoridades aún investigan el origen del siniestro y realizan un censo de los damnificados

“Perdimos todo”: incendio arrasó con más de 60 casas en República Dominicana

Un cumpleaños terminó con un muerto y dos heridos tras el ingreso de falsos agentes policiales para robar en República Dominicana

La agresión ocurrió durante la madrugada del miércoles 11 de noviembre en San Gregorio, cuando los atacantes habrían intentado despojar a los asistentes de sus pertenencias, según la investigación preliminar

Un cumpleaños terminó con un muerto y dos heridos tras el ingreso de falsos agentes policiales para robar en República Dominicana
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

México encabeza acuerdo regional para invertir en la primera infancia en América Latina

México encabeza acuerdo regional para invertir en la primera infancia en América Latina

Menú semanal a base de pollo: ideas para incluir esta proteína en la dieta de forma fácil y llena de sabor

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 12 de noviembre de 2026

Gobernadora de Sinaloa se deslinda de la cancelación del Palenque de Culiacán 2026: responsabiliza a la empresa organizadora

Resultado Sinuano Noche hoy 12 de noviembre

DEPORTES

De la motivadora charla técnica del Cacique Medina a las confesiones de Rojo y Carrillo: las perlitas del triunfo de Estudiantes

De la motivadora charla técnica del Cacique Medina a las confesiones de Rojo y Carrillo: las perlitas del triunfo de Estudiantes

Los mejores memes de la consagración de Estudiantes por la Supercopa Argentina: Lucas Alario, Marcos Rojo y Muslera, los elegidos

Todos los campeones de la temporada 2026 tras la conquista de Estudiantes: cuáles son los títulos que faltan definirse

Estudiantes de La Plata sumó su estrella número 20 y acecha a San Lorenzo: así está la tabla histórica de títulos del fútbol argentino

A un paso de agigantar su leyenda: el nuevo premio al que fue nominado Lionel Messi

ENTRETENIMIENTO

Anitta gana su primer Latin Grammy tras 15 años de carrera musical

Anitta gana su primer Latin Grammy tras 15 años de carrera musical

Rosalía hizo vibrar los Latin Grammy 2026 con “La Perla” y celebró sus primeros triunfos por LUX

Alejandro Sanz gana otro Latin Grammy con “¿Y ahora qué+?”, la nueva versión de su disco premiado en 2025

Netflix lanza un documental sobre la caída de Russell Brand a solo días de su sentencia por violación

Francella y Suar se unen en cine mientras Wanda Nara tendrá su reality en Disney+