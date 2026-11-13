De la motivadora charla técnica del Cacique Medina a las confesiones de Rojo y Carrillo: las perlitas del triunfo de Estudiantes

Marcos Rojo tras el triunfo de Estudiantes de La Plata

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Estudiantes de La Plata le ganó 3-2 a Independiente Rivadavia y se coronó campeón de la Supercopa Argentina en el Estadio de Belgrano de Córdoba. El Pincha ganaba por dos tantos y tenía todo servido para consagrarse sin mayores problemas, pero en el final el elenco mendocino lo empató y tuvieron que definir en el alargue.

Segundos antes del tiempo extra, el entrenador del León, Alexander Medina, motivó a sus jugadores que llegaron frustrados por el empate agónico de La Lepra mendocina que obligó a los dos tiempos suplementarios. “Vamos a volver a las raíces. Hicimos muy buen partido. Estuvimos a nada de ganar por dos goles. Vamos a volver a tomar el trámite del partido. Como lo hicimos todo el segundo tiempo. Esto es fútbol, puede pasar y nos pasó”. El equipo le respondió al estratega uruguayo y logró el triunfo.

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Luego del encuentro, llegaron las declaraciones de los campeones. Marcos Rojo fue uno de los que habló y reconoció que la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras será el partido más importante de su vida. “Tener esta oportunidad cuando ya pensaba que se me había pasado con Boca, después con Racing, y cuando creí que nunca más iba a volver a jugar este partido, tener la posibilidad de volver y jugarlo con Estudiantes, no tiene lógica. No encuentro palabras para transmitir lo que es para mí. Así que lo voy a disfrutar muchísimo. Es el partido más importante de mi vida para mí”.

Mientras que Guido Carrillo dejó una cómica confesión sobre el diálogo que tuvo con el árbitro Yael Falcón Pérez a raíz de la autoría del segundo tanto del Pincha, que fue en contra de Iván Villalba: “Me dijo gol revisado, te toca último, es tuyo. Fue una jugada desafortunada para el defensa. Así que técnicamente fue gol mío”.

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La charla técnica de Cacique Medina al plantel de Estudiantes de La Plata

El conjunto platense rompió la paridad en el complemento después de una primera etapa sin goles. A los 10 minutos del segundo tiempo, Guido Carrillo convirtió el primero para adelantar al equipo albirrojo en suelo cordobés. El dominio del Pincha pareció consolidarse 13 minutos después, cuando Iván Villalba desvió el balón hacia su propio arco y estiró la ventaja a 2 a 0.

Cuando el resultado parecía definido, el conjunto mendocino protagonizó una reacción que forzó el alargue. A los 44 minutos del segundo tiempo, José Florentín descontó con un cabezazo que devolvió la tensión al partido. Seis minutos más tarde, el propio Villalba encontró su revancha al marcar de cabeza el 2 a 2 que llevó la definición al tiempo suplementario.

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En el alargue, la jerarquía individual terminó por inclinar la balanza a favor del equipo platense. Lucas Alario, delantero que había ingresado en reemplazo de Carrillo, anotó el 3 a 2 definitivo y desató el festejo de los hinchas de Estudiantes presentes en Córdoba.

La obtención de la Supercopa Argentina le garantizó a Estudiantes un lugar en la Recopa de Campeones, certamen en el que se medirá ante Rosario Central, ganador de la Supercopa Internacional 2025, y ante el equipo que se consagre campeón de la Copa Argentina 2026.

El plantel platense no contará con demasiado margen para prolongar los festejos, ya que el próximo gran objetivo del año llegará en pocos días. El sábado 28 de noviembre, a partir de las 17:00, Estudiantes disputará la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, en un compromiso que definirá al campeón continental de la temporada.

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