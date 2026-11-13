Todos los campeones de la temporada 2026 tras la conquista de Estudiantes: cuáles son los títulos que faltan definirse

Todos los trofeos de la Liga Profesional 2026 (ESTUDIANTES)

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El fútbol argentino otorgó esta noche uno de los siete títulos que reparte a lo largo de la temporada. Estudiantes de La Plata se adjudicó la Supercopa Argentina ante Independiente Rivadavia y así sumó una estrella a su palmarés, al igual que ya lo habían hecho Belgrano de Córdoba (campeón del Apertura), Rosario Central (Supercopa Internacional) y Boca Juniors (Tabla Anual). Todavía quedan por definirse varios títulos en la recta final de este 2026: la Copa Argentina, el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones.

El Pincha se impuso por 3-2 con una actuación destacada de Guido Carrillo, quien convirtió el primer tanto y generó el gol en contra de Iván Villaba. La Lepra logró igualar sobre el final y, en el alargue, Lucas Alario, de cabeza, definió el pleito. De este modo, el elenco platense llegará con una alegría a la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, el 28 de noviembre en el Centenario de Montevideo.

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Guido Carrillo. Estudiantes vs Independiente Rivadavia. Final Supercopa Argentina 2026

Belgrano de Córdoba fue el primero en gritar campeón en este 2026 con el título del Apertura que le ganó a River en el estadio Mario Alberto Kempes, donde también disputará el Trofeo de Campeones el próximo sábado 19 de diciembre contra el vencedor del Clausura. Vale decir que el Pirata se clasificó a los octavos de final de este torneo y que, si lo gana, enfrentará en el Trofeo de Campeones al ganador de una suerte de semifinal entre los subcampeones del Apertura (River) y Clausura.

La Tabla Anual quedó en manos de Boca en un infartante final en el que Rosario Central estuvo muy cerca de arrebatársela. De esta manera, el Xeneize tachó de la lista su primer objetivo y ahora irá por más: está vivo en la Copa Argentina (se enfrentará este sábado por semifinales ante Banfield), en la Sudamericana (se medirá el sábado 21 de noviembre ante Atlético Mineiro en Barranquilla) y también en el Clausura. Además, los de la Ribera ya obtuvieron su boleto a la Libertadores 2027 al igual que Belgrano, Central y Argentinos Juniors.

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El Canalla ya se había adueñado de la Supercopa Internacional en el duelo definitorio ante Estudiantes de La Plata en Santiago del Estero que terminó con polémica por el arbitraje de Darío Herrera. Gracias a ese objetivo, los rosarinos ya se clasificaron al nuevo certamen que se entregará el año que viene: la Recopa de Campeones. Será un triangular del que participarán Central, Estudiantes/Independiente Rivadavia y el campeón de la Copa Argentina. Así es, el fútbol argentino coronará a ocho campeones en el año 2027.

Vale mencionar que el año próximo se disputará otra Supercopa Internacional entre Boca (campeón de la Anual) y el ganador del Trofeo de Campeones (en caso de que el Xeneize lo gane, entonces se medirá con Central, que es segundo de la Anual). Además, la Supercopa Argentina la jugarán el ganador de esta Copa Argentina (el finalista Platense o Boca o Banfield) y el vencedor del Trofeo de Campeones (Belgrano contra el ganador del Clausura).

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Vale recordar que la Liga Profesional aprobó un nuevo formato para la Primera División desde 2027, que conservará los 30 equipos y los torneos Apertura y Clausura, pero garantizará que todos los clubes se enfrenten entre sí al menos una vez por temporada. Cada certamen tendrá 15 fechas y playoffs a partido único entre los 16 mejores; en el Clausura se jugarán los 14 rivales pendientes y se repetirá únicamente el clásico, con localía invertida. La suma de las fases regulares definirá la Tabla Anual, que otorgará un tercer título, las clasificaciones a las copas internacionales y uno de los dos descensos.

El esquema, aprobado por mayoría con el rechazo de River y el acompañamiento de Estudiantes, elimina los interzonales por sorteo y reduce dos fechas respecto de 2026. Se mantendrán los dos descensos directos, uno por promedios y otro por la Tabla Anual, así como el actual sistema de cupos continentales. Además, la LPF anticipó que el VAR semiautomático debutará en la final de diciembre de 2026 y se implementaría en todos los estadios de Primera durante el segundo semestre de 2027.

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TODOS LOS CAMPEONES DEL AÑO:

Torneo Apertura: Belgrano de Córdoba

Torneo Clausura: por definirse

Tabla Anual: Boca Juniors

Copa Argentina: por definirse (Platense o Boca/Banfield)

Supercopa Argentina: Estudiantes

Supercopa Internacional: Rosario Central

Trofeo de Campeones: por definirse (Belgrano o el campeón del Clausura)