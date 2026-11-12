Bursitis o artritis de cadera: cuáles son las diferencias y cómo reconocerlas

La bursitis y la artritis de cadera causan inflamación y limitan movimientos, pero afectan zonas distintas de la articulación (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El dolor de cadera es uno de los motivos de consulta médica más frecuentes, pero detrás de esa molestia pueden esconderse dos condiciones muy distintas que, con frecuencia, se confunden: la bursitis y la artritis de cadera.

Aunque ambas causan inflamación y pueden limitar los movimientos cotidianos, comprometen zonas diferentes de la articulación. Por eso, distinguirlas es importante para elegir el tratamiento adecuado.

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“Estas dos condiciones se confunden todo el tiempo. Pero son diferentes, y requieren programas de tratamiento ligeramente distintos, por lo que es importante llegar al diagnóstico correcto”, afirmó Ashwin Babu, médico especialista en medicina deportiva del Hospital General de Massachusetts.

Comprender qué implica cada una, dónde duele y por qué se produce es el primer paso para buscar la atención adecuada.

La bursitis afecta la parte exterior de la cadera y puede mejorar con reposo

La bursitis de cadera se produce cuando una bursa, una pequeña bolsa llena de líquido que permite que los tejidos se deslicen entre sí con suavidad, se irrita e inflama. La cadera tiene varias de estas bolsas, pero la que se ve afectada con más frecuencia se ubica en su parte exterior, junto al trocánter mayor, una prominencia ósea que se palpa en el costado del muslo. Por eso, esta forma de bursitis también se conoce como bursitis trocantérica.

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La bursitis de cadera compromete una bolsa externa junto al trocánter mayor y provoca dolor en el costado de la cadera (Créditos: Mayo Clinic)

El dolor característico de esta condición se siente en el costado externo de la cadera y suele agravarse al acostarse sobre ese lado. Los traumatismos directos, como una caída o un golpe, son causas frecuentes, al igual que los movimientos repetitivos que sobrecargan la zona, como correr, andar en bicicleta o cargar peso de manera habitual. En muchos casos, no se identifica una causa única.

Una particularidad importante de la bursitis es su capacidad de recuperación: con tratamiento oportuno, e incluso solo con reposo, la inflamación puede ceder y la bolsa articular puede volver a funcionar con normalidad. Esa posibilidad de revertir el cuadro la diferencia de forma sustancial de la artritis.

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La artritis de cadera daña el cartílago y tiende a progresar con el tiempo

En cambio, la forma más frecuente de artritis de cadera es la osteoartritis, que compromete el cartílago articular, un tejido que recubre los extremos de los huesos en las articulaciones móviles.

El cartílago actúa como una superficie lisa que permite el movimiento fluido y funciona como amortiguador ante los impactos. Cuando se deteriora, los huesos rozan entre sí, lo que genera inflamación, dolor y pérdida progresiva de movilidad.

La bursitis de cadera compromete una bolsa externa junto al trocánter mayor y provoca dolor en el costado de la cadera (Créditos: Mayo Clinic)

A diferencia de la bursitis, la artritis de cadera tiene su origen en la profundidad de la articulación, cerca de la ingle. El dolor suele aparecer al caminar, subir escaleras o realizar otras actividades cotidianas. Además, el cartílago perdido no se regenera: la osteoartritis es una enfermedad crónica y degenerativa que puede mantenerse estable o empeorar con el tiempo.

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Entre los factores de riesgo figuran la predisposición genética, el envejecimiento, las lesiones previas en esa zona y el exceso de peso. También existe la artritis reumatoide, una enfermedad de origen diferente, en la que el sistema inmunitario ataca por error los tejidos articulares. Puede comprometer la cadera y otras partes del cuerpo, como las manos, muñecas, codos, rodillas y tobillos.

El dolor puede irradiarse y hacer que ambas condiciones parezcan la misma

Uno de los mayores desafíos para el diagnóstico es que el dolor de bursitis y el de artritis pueden propagarse, lo que complica identificar su origen solo por los síntomas. “El dolor de bursitis que comienza en el exterior puede extenderse hacia adelante o hacia atrás. Y un dolor profundo en la ingle por artritis puede irradiarse hacia afuera. Pueden superponerse bastante”, advirtió Babu en declaraciones recogidas por Harvard Health Publishing. Además, es posible tener ambas condiciones al mismo tiempo, lo que amplía aún más la zona de dolor.

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La predisposición genética, el envejecimiento, las lesiones previas y el exceso de peso aumentan el riesgo de artritis de cadera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para diferenciarlas, el médico suele combinar la evaluación de síntomas con un examen físico en el que presiona sobre la zona externa de la cadera para detectar dolor o sensibilidad a la presión y mueve la articulación para evaluar su rango de movimiento. Según el cuadro clínico, puede ordenar radiografías o una resonancia magnética.

Los tratamientos difieren y dependen de un diagnóstico preciso

El tratamiento de cada condición sigue caminos diferentes, aunque tienen puntos de contacto. Para la bursitis, la primera línea incluye reposo, evitar las actividades que agravan el dolor y antiinflamatorios como el ibuprofeno.

La fisioterapia para fortalecer los músculos de la cadera y la zona circundante es un componente central de la recuperación. Si los síntomas persisten, el médico puede indicar una infiltración con corticoides, que son medicamentos inyectables que reducen la inflamación de manera localizada. La cirugía es poco frecuente y se reserva para casos en que se diagnostica otra condición asociada, como una rotura de tendón.

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La fisioterapia apunta a fortalecer los músculos de la cadera y reducir la sobrecarga sobre la articulación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la osteoartritis, el tratamiento parte de modificaciones en el estilo de vida: reducir las actividades que generan dolor, bajar de peso si corresponde y aplicar calor local. Los antiinflamatorios, la rehabilitación física y el uso de elementos de apoyo como un bastón también forman parte del esquema.

Las infiltraciones articulares pueden brindar alivio cuando otras medidas resultan insuficientes, aunque deben aplicarse en un sector de la cadera distinto al que se usa para tratar la bursitis, un detalle que subraya la importancia del diagnóstico preciso. En casos de síntomas graves que no responden a otros tratamientos, el reemplazo total de cadera es una alternativa posible.

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Ante dolor moderado que no cede con reposo ni antiinflamatorios luego de aproximadamente una semana, la consulta médica es el paso indicado. El dolor grave en la ingle, o la dificultad para apoyar el peso sobre la pierna afectada, requieren atención de urgencia, ya que pueden ser señales de una fractura de cadera u otra condición de mayor gravedad.