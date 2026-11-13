El Gobierno consolida al dólar como ancla para volver al proceso de desinflación y remonetizar la economía

El dólar se mantiene estable y el Gobierno lo utiliza como ancla para contener las expectativas inflacionarias. (Foto: Reuters)

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Octubre no logró mantener la tendencia bajista de la inflación al arrojar un incremento de 2,2%, el más alto desde abril. La buena noticia fue que el IPC núcleo cayó fuerte al arrojar 1,5%, que resulta el nivel más bajo en lo que va del año, proyectando posiblemente un noviembre algo más tranquilo en materia de precios.

Las subas de tarifas, aumentos estacionales y ajustes en servicios para recuperar márgenes son los motivos que están detrás de un índice que todavía muestra resistencia a una caída más pronunciada. El más bajo de la “era Milei” fue 1,5% y eso sucedió en mayo de 2025, hace ya un año y medio.

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Ahora el desafío es volver a datos de inflación inferiores al 2% y una de las grandes preguntas es si se logrará sostener la tendencia para el año próximo.

La apuesta del Gobierno es que el dólar siga actuando como el ancla antiinflacionaria por excelencia. En el equipo económico festejan que la suba del riesgo país no derramó al mercado cambiario.

“En otro momento esta caída de los bonos hubiera provocado un fuerte impacto en la cotización del dólar. Hoy no pasa nada de eso porque estamos ante un cambio estructural”, explican dentro del equipo económico.

La menor suba del IPC núcleo refleja que el repunte de la inflación de octubre estuvo relacionado con dos factores: incrementos estacionales especialmente en frutas y verduras (posiblemente por efecto de las lluvias) y subas en precios regulados como tarifas y combustibles (que fue sobre fin de septiembre pero impactó al mes siguiente). El resto de los precios, en cambio, se movieron a un ritmo mucho menor.

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El tipo de cambio atravesó varias pruebas ácidas en el último mes sin conmoverse. Una de ellas fue la caída de los bonos y el consiguiente aumento del riesgo país, que la semana pasada llegó a tocar los 940 puntos básicos para luego retroceder. Sin embargo, el impacto sobre la cotización del dólar fue prácticamente nulo. Una suba de 1% en los primeros días de noviembre y nada más.

La otra fue el importante rebote del tipo de cambio en Brasil, que ayer volvió a subir hasta 5,65 reales, luego de haber tocado un piso inferior a 5 antes del balotaje. La inesperada victoria de Lula Da Silva en la segunda vuelta cayó mal en el mercado, provocando caídas en la Bolsa paulista y un salto cambiario. Pero nada de esto afectó al dólar en el mercado argentino.

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Para el equipo económico se trató de una excelente prueba de la fortaleza del peso incluso en contextos adversos. Y confían en que esto los ayude a llegar mejor al proceso electoral que se avecina.

Un tipo de cambio tranquilo significa que habría menos presiones inflacionarias por delante. El desafío es lograrlo aún en el medio de un contexto de alta incertidumbre como sucede en los meses previos a las elecciones.

El objetivo es que la oferta de dólares alcance para hacer frente a la mayor presión dolarizadora que se espera, tal como ocurrió en 2025. En ese momento fue necesaria la ayuda del Tesoro americano para ponerle un freno a la presión cambiaria. Ahora el objetivo es no precisar de esa billetera, aunque no hay que dar nada por descartado.

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Mantener al tipo de cambio estable también abre la puerta para un proceso de mayor remonetización de la economía. En los últimos meses, de hecho, se nota un gradual repunte de los agregados monetarios, luego de haber arrancado con caídas reales significativas en el primer semestre del año.

Luego de la última licitación del Tesoro, que fue renovada solo en un 84%, los bancos tienen ahora más liquidez. La duda es si esos pesos que recibirán tendrán o no como destino un otorgamiento mayor de crédito, lo que permitiría darle un mayor impulso a la actividad.