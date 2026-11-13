Economía

El Gobierno consolida al dólar como ancla para volver al proceso de desinflación y remonetizar la economía

Pese a la suba del riesgo país y el incremento del tipo de cambio en Brasil, el equipo económico no se sale del libreto. Por qué el dato de inflación superior al 2% no fue finalmente tan malo

El dólar se mantiene estable y el Gobierno lo utiliza como ancla para contener las expectativas inflacionarias. (Foto: Reuters)
El dólar se mantiene estable y el Gobierno lo utiliza como ancla para contener las expectativas inflacionarias. (Foto: Reuters)
Guardar

Octubre no logró mantener la tendencia bajista de la inflación al arrojar un incremento de 2,2%, el más alto desde abril. La buena noticia fue que el IPC núcleo cayó fuerte al arrojar 1,5%, que resulta el nivel más bajo en lo que va del año, proyectando posiblemente un noviembre algo más tranquilo en materia de precios.

Las subas de tarifas, aumentos estacionales y ajustes en servicios para recuperar márgenes son los motivos que están detrás de un índice que todavía muestra resistencia a una caída más pronunciada. El más bajo de la “era Milei” fue 1,5% y eso sucedió en mayo de 2025, hace ya un año y medio.

PUBLICIDAD

Ahora el desafío es volver a datos de inflación inferiores al 2% y una de las grandes preguntas es si se logrará sostener la tendencia para el año próximo.

La apuesta del Gobierno es que el dólar siga actuando como el ancla antiinflacionaria por excelencia. En el equipo económico festejan que la suba del riesgo país no derramó al mercado cambiario.

infografia

“En otro momento esta caída de los bonos hubiera provocado un fuerte impacto en la cotización del dólar. Hoy no pasa nada de eso porque estamos ante un cambio estructural”, explican dentro del equipo económico.

La menor suba del IPC núcleo refleja que el repunte de la inflación de octubre estuvo relacionado con dos factores: incrementos estacionales especialmente en frutas y verduras (posiblemente por efecto de las lluvias) y subas en precios regulados como tarifas y combustibles (que fue sobre fin de septiembre pero impactó al mes siguiente). El resto de los precios, en cambio, se movieron a un ritmo mucho menor.

PUBLICIDAD

El tipo de cambio atravesó varias pruebas ácidas en el último mes sin conmoverse. Una de ellas fue la caída de los bonos y el consiguiente aumento del riesgo país, que la semana pasada llegó a tocar los 940 puntos básicos para luego retroceder. Sin embargo, el impacto sobre la cotización del dólar fue prácticamente nulo. Una suba de 1% en los primeros días de noviembre y nada más.

La otra fue el importante rebote del tipo de cambio en Brasil, que ayer volvió a subir hasta 5,65 reales, luego de haber tocado un piso inferior a 5 antes del balotaje. La inesperada victoria de Lula Da Silva en la segunda vuelta cayó mal en el mercado, provocando caídas en la Bolsa paulista y un salto cambiario. Pero nada de esto afectó al dólar en el mercado argentino.

Para el equipo económico se trató de una excelente prueba de la fortaleza del peso incluso en contextos adversos. Y confían en que esto los ayude a llegar mejor al proceso electoral que se avecina.

Un tipo de cambio tranquilo significa que habría menos presiones inflacionarias por delante. El desafío es lograrlo aún en el medio de un contexto de alta incertidumbre como sucede en los meses previos a las elecciones.

El objetivo es que la oferta de dólares alcance para hacer frente a la mayor presión dolarizadora que se espera, tal como ocurrió en 2025. En ese momento fue necesaria la ayuda del Tesoro americano para ponerle un freno a la presión cambiaria. Ahora el objetivo es no precisar de esa billetera, aunque no hay que dar nada por descartado.

Mantener al tipo de cambio estable también abre la puerta para un proceso de mayor remonetización de la economía. En los últimos meses, de hecho, se nota un gradual repunte de los agregados monetarios, luego de haber arrancado con caídas reales significativas en el primer semestre del año.

Luego de la última licitación del Tesoro, que fue renovada solo en un 84%, los bancos tienen ahora más liquidez. La duda es si esos pesos que recibirán tendrán o no como destino un otorgamiento mayor de crédito, lo que permitiría darle un mayor impulso a la actividad.

Temas Relacionados

InflaciónDólarRiesgo paísBrasilIPCEleccionesDesinflaciónInflación núcleoPreciosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El especialista en consumo Guillermo Oliveto advirtió sobre el deterioro de la clase media: “Hoy serlo es exigente y caro”

En diálogo con Infobae al Regreso, analizó la pérdida de empleo formal, el avance del pluriempleo y los cambios en los hábitos de consumo

El especialista en consumo Guillermo Oliveto advirtió sobre el deterioro de la clase media: “Hoy serlo es exigente y caro”

Pese a que los precios se aceleraron en octubre, el Gobierno aseguró que el “proceso de desinflación continúa”

El Ministerio de Economía atribuyó el avance mensual del IPC a factores transitorios, como tarifas, combustibles y precios estacionales, y destacó la desaceleración de la medición núcleo

Pese a que los precios se aceleraron en octubre, el Gobierno aseguró que el “proceso de desinflación continúa”

Inflación de octubre: cuáles son los alimentos que saltaron más de 20% en el mes y duplicaron su precio en el último año

El rubro registró un aumento del 2% el mes pasado, pero algunos productos rompieron los esquemas y presentaron variaciones mucho más marcadas. En contraste, nueve alimentos bajaron de valor

Inflación de octubre: cuáles son los alimentos que saltaron más de 20% en el mes y duplicaron su precio en el último año

Rebotaron los bonos y cedió el riesgo país, pero las acciones argentinas encadenaron la quinta caída seguida

El indicador de JP Morgan bajó a 829 puntos básicos. El índice Nasdaq cedió 0,4%, mientras que los títulos de Nvidia descontaron 4,4% luego de la renuncia de su CEO, Jensen Huang. El BCRA compró USD 103 millones en el mercado

Rebotaron los bonos y cedió el riesgo país, pero las acciones argentinas encadenaron la quinta caída seguida

Los reyes del azúcar: un heredero de Ledesma cerró la compra de un nuevo ingenio en Tucumán y ya le disputa el mercado a su familia

En menos de un año, Santiago Blaquier pasó de renunciar al directorio de Ledesma a liderar el grupo azucarero más grande de Tucumán, con tres ingenios y más de USD 150 millones invertidos

Los reyes del azúcar: un heredero de Ledesma cerró la compra de un nuevo ingenio en Tucumán y ya le disputa el mercado a su familia

DEPORTES

De la motivadora charla técnica del Cacique Medina a las confesiones de Rojo y Carrillo: las perlitas del triunfo de Estudiantes

De la motivadora charla técnica del Cacique Medina a las confesiones de Rojo y Carrillo: las perlitas del triunfo de Estudiantes

Los mejores memes de la consagración de Estudiantes por la Supercopa Argentina: Lucas Alario, Marcos Rojo y Muslera, los elegidos

Todos los campeones de la temporada 2026 tras la conquista de Estudiantes: cuáles son los títulos que faltan definirse

Estudiantes de La Plata sumó su estrella número 20 y acecha a San Lorenzo: así está la tabla histórica de títulos del fútbol argentino

A un paso de agigantar su leyenda: el nuevo premio al que fue nominado Lionel Messi

TELESHOW

Las perlitas de los Martín Fierro de Cable 2026: la revancha de Calabró con Barbano y la mascota que causó ternura

Las perlitas de los Martín Fierro de Cable 2026: la revancha de Calabró con Barbano y la mascota que causó ternura

Marina Calabró ganó el Martín Fierro y selló con Barbano la revancha de su noche más polémica en 2024: “Nos trajo hasta acá”

El discurso de Eduardo Feinmann al ganar el Oro en el Martín Fierro de Cable: “Hacer periodismo es incomodar a quien sea”

La noche soñada de Milo J en los Latin Grammy: cuatro premios y un show con Gustavo Santaolalla

La emoción de Claudia Villafañe al revivir el último partido de Diego Maradona en La Bombonera: "Piel de gallina"

INFOBAE AMÉRICA

La Guardia Revolucionaria de Irán dijo que atacó un radar de alerta temprana del Ejército de Estados Unidos en Bahréin

La Guardia Revolucionaria de Irán dijo que atacó un radar de alerta temprana del Ejército de Estados Unidos en Bahréin

Presidente del Congreso defiende reformas penales en Honduras y responde a advertencias de la ONU sobre derechos humanos

La concesión de Cemex Nicaragua se extiende por 25 años para extraer caliza en San Rafael del Sur

El crecimiento económico no logra cerrar las brechas del mercado laboral dominicano, según informe

El machismo le gana a los panameños: mitad de encuestados nunca se ha hecho el examen de próstata