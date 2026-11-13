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Estudiantes de La Plata sumó su estrella número 20 y acecha a San Lorenzo: así está la tabla histórica de títulos del fútbol argentino

El Pincha venció a Independiente Rivadavia en la final de la Supercopa Argentina, consiguió su séptima Copa Nacional y quedó en soledad como el séptimo club más ganador del país

Los cinco equipos más ganadores de la historia del fútbol argentino
Los cinco equipos más ganadores de la historia del fútbol argentino (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Estudiantes de La Plata se consagró campeón de la Supercopa Argentina 2026 tras vencer 3-2 a Independiente Rivadavia, con goles de Guido Carrillo, Iván Villalba, en contra de su propia valla, y Lucas Alario, en el primer suplementario. En el estadio Julio César Villagra de Córdoba, anotó para la Lepra mendocina José Florentín y el propio Villalba sobre la hora del tiempo reglamentario.

Con este resultado, el “Pincha” alcanzó su séptima Copa Nacional y llegó a las 20 estrellas oficiales en su historia, con lo que superó a Vélez Sarsfield y se consolidó en soledad como el séptimo club más ganador del fútbol argentino. A solo dos trofeos de San Lorenzo de Almagro.

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El primer tiempo terminó sin goles, con Estudiantes más lúcido en los últimos metros pero sin claridad para concretar sus ataques, mientras que Independiente Rivadavia apenas inquietó con un acercamiento de Luis Sequeira en el primer cuarto de hora. En el complemento, Carrillo marcó la diferencia: a los 54 minutos abrió el marcador con un cabezazo tras un córner, y a los 67 anotó el 2-0 luego de ganarle la posición a Iván Villalba, ingresar al área y convertir con un rebote que se metió pegado al palo derecho del arquero Emmanuel Gómez Riga. Cuando el partido llegaba a su fin, José Florentín conectó de cabeza y descontó; mientras que el propio Villalba igualó en el quinto minuto de adición llevando la serie a la prórroga. En el primer tiempo suplementario, Lucas Alario terminó por darle la victoria al Pincha por 3-2.

Estudiantes se consagró campeón de la Supercopa Argentina 2026
Estudiantes se consagró campeón de la Supercopa Argentina 2026

El encuentro reunió al ganador del Trofeo de Campeones 2025 con el campeón de la Copa Argentina del mismo año, en una final inédita que marcó el estreno del estadio cordobés como sede de la competición.

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Estudiantes, dirigido por Alexander Medina, llegó a la final tras haberse consagrado campeón del Trofeo de Campeones 2025, certamen que disputó y ganó bajo la conducción de Eduardo Domínguez, su entrenador en aquel momento. El equipo platense atraviesa una temporada irregular en el plano doméstico, terminó 12° en la Zona A del Torneo Clausura, con 16 unidades, y quedó sin acceso a los playoffs tras empatar 1-1 ante Talleres en Córdoba.

Independiente Rivadavia, por su parte, debutó en la Supercopa Argentina después de obtener la Copa Argentina 2025 en la provincia de Córdoba, cuando superó a Argentinos Juniors por 5-4 en la definición por penales, luego de igualar 2-2 en los 90 minutos. El equipo mendocino, conducido por Alfredo Berti, finalizó en la Zona B del Clausura y ya proyecta su participación en los playoffs, donde enfrentará a Boca Juniors en la Bombonera.

El club platense alcanzó su séptima copa nacional

Tabla con escudos, nombres y columnas numéricas de ligas, copas y totales de diez clubes de fútbol sobre un fondo azul geométrico.
Tabla de títulos de ligas y copas nacionales de clubes del fútbol argentino (previa Estudiantes vs Independiente Rivadavia) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el título obtenido en Córdoba, Estudiantes sumó su séptima copa nacional, categoría que hasta este jueves integraban la Copa Adrián C. Escobar 1944, la Copa de la República 1945, la Copa Argentina 2023, la Copa de la Liga 2024 y los Trofeos de Campeones de 2024 y 2025. A esa cifra se suman siete campeonatos de Primera División y seis conquistas internacionales, entre ellas cuatro Copas Libertadores, la Copa Intercontinental de 1968 y la Copa Interamericana de 1969.

El resultado de esta noche le permitió al club de La Plata llegar a los 20 títulos oficiales en su historia, una marca que lo despega de Vélez Sarsfield, con quien compartía la séptima posición en la tabla histórica del fútbol argentino con 19 conquistas. De esta manera, Estudiantes quedó, en soledad, como el séptimo club más laureado del país, aunque aún se mantiene por debajo de San Lorenzo y de Alumni, institución desaparecida en 1913, ambos con 22 estrellas.

Quince estandartes con escudos y listas de campeonatos de clubes del fútbol de Argentina colocados sobre un muro de piedra entre antorchas.
Además, Ferro cuenta con 2 Títulos al igual que Gimnasia, logrados en los Nacionales de 1982 y 1984 (Campeonatos de Liga). (Fuente: Revisionismo Histórico del Fútbol)

La consagración se produce apenas dos meses después de que el club disputara la Supercopa Internacional 2026 ante Rosario Central, certamen en el que también buscaba sumar su vigésima estrella. El nuevo trofeo confirma la racha ganadora de Estudiantes, que acumula cuatro títulos entre 2023 y 2025, además de esta consagración en la Supercopa Argentina 2026, y es finalista de la Copa Libertadores.

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