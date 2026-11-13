Nicaragua

La concesión de Cemex Nicaragua se extiende por 25 años para extraer caliza en San Rafael del Sur

La Dirección General de Minas certificó el título el 30 de octubre de 2026 sobre un lote de 909 hectáreas, destinado a asegurar el suministro de materia prima para fabricar cemento

Cemex Nicaragua obtuvo una prórroga de 25 años para la explotación de caliza en 909 hectáreas de San Rafael del Sur. (Imagen de cortesía)
Cemex Nicaragua obtuvo una prórroga de 25 años para la explotación de caliza en 909 hectáreas de San Rafael del Sur. (Imagen de cortesía)
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Cemex Nicaragua recibió una prórroga por 25 años para explorar y explotar caliza en un lote de 909 hectáreas de San Rafael del Sur, Managua, una concesión que le permite mantener el abastecimiento de la principal materia prima para la producción de cemento. La vigencia comenzó el 30 de octubre de 2026, cuando la Dirección General de Minas de la Procuraduría General de Justicia certificó el título.

La autorización fue firmada el 15 de octubre por Halminthon Espinoza, director general de Minas, y fue aceptada formalmente por la compañía el 29 de octubre. El área, denominada “Exploración de Calizas de Cementera”, está delimitada por un polígono de 18 vértices y concede exclusividad para la exploración, explotación y eventual instalación de plantas de beneficio de minerales dentro de su perímetro.

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La empresa deberá pagar USD 12 por cada hectárea en concepto de derechos de vigencia o superficiales, en dos cuotas anuales durante enero y julio. También tendrá que abonar una regalía equivalente al 3% del valor de las sustancias extraídas y presentar reportes mensuales de producción dentro de los primeros 15 días del mes siguiente.

Obligaciones ambientales, tributarias y de acceso al terreno

La prórroga fue concedida después de que Cemex Nicaragua acreditara el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, la entrega de informes y planes de trabajo, y la obtención de un permiso ambiental. La Procuraduría General de Justicia sostuvo que la empresa cuenta con capacidad técnica y financiera para continuar sus actividades mineras.

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La empresa pagará 12 dólares por hectárea y una regalía del 3% sobre el valor de las sustancias extraídas.(Imagen de cortesía)
La empresa pagará 12 dólares por hectárea y una regalía del 3% sobre el valor de las sustancias extraídas.(Imagen de cortesía)

El título obliga a la compañía a facilitar las inspecciones de la Dirección General de Minas, cumplir las normas de seguridad laboral y protección ambiental, y registrar la concesión ante el Registro Público de la Propiedad. La falta de cumplimiento de estas disposiciones puede derivar en la cancelación del permiso.

Antes de iniciar trabajos en propiedades privadas incluidas dentro de la zona concesionada, Cemex deberá solicitar autorización a sus dueños y acordar las condiciones de uso del suelo y las indemnizaciones correspondientes. Tampoco podrá explorar ni explotar a menos de 100 metros de pueblos, propiedades cercadas, edificios religiosos, pozos, vías de comunicación, acueductos, oleoductos u obras públicas sin autorización de la autoridad minera.

La resolución contempla el acceso de mineros artesanales que ya trabajen dentro del área durante las actividades de exploración. Para nuevos trabajadores de ese sector, la superficie autorizada no podrá superar el 1% de la concesión, previo acuerdo con la compañía.

La operación cementera y los reclamos por emisiones de polvo

Cemex llegó a San Rafael del Sur en 2001, cuando asumió la operación de la antigua Compañía Nacional Productora de Cemento tras recibir del Estado nicaragüense un arrendamiento de 25 años sobre sus instalaciones. La planta se ubica a unos 45 kilómetros al suroeste de Managua y tiene acceso a yacimientos de caliza.

La actividad de la cementera generó reclamos ambientales de habitantes del municipio. En 2003, La Prensa informó que un análisis del laboratorio de la Universidad Centroamericana detectó sílice y silicato de calcio en muestras recogidas en distintos puntos de San Rafael del Sur, tras denuncias por emisiones de polvo procedentes de las chimeneas.

El Estado nicaragüense condicionó la vigencia del título al cumplimiento estricto de normas ambientales y de seguridad laboral. (Imagen de cortesía)
El Estado nicaragüense condicionó la vigencia del título al cumplimiento estricto de normas ambientales y de seguridad laboral. (Imagen de cortesía)

Las quejas derivaron en protestas por afectaciones respiratorias y daños en viviendas y pertenencias. Más de 3.000 personas participaron en agosto de ese año en una marcha frente a las instalaciones para exigir medidas contra las emanaciones.

La empresa instaló filtros electrostáticos en sus hornos. Una inspección del Ministerio del Ambiente realizada en abril de 2004 estimó que la medida permitiría reducir hasta 80% las emisiones de polvo, mientras que en 2005 se reportó la instalación de un segundo filtro valorado en más de USD 2 millones.

En 2008, Cemex recibió un reconocimiento del Centro de Producción Más Limpia por tareas de restauración y reforestación de canteras. La empresa afirmó entonces que había recuperado más de 30 manzanas de zonas mineras mediante el relleno de áreas intervenidas tras la extracción.

La compañía inauguró una planta de concreto premezclado con tecnología automatizada en 2005. En diciembre de 2024 reportaba una producción anual de 600.000 toneladas de cemento y 474 empleos; actualmente, su sitio web indica que genera más de 500 puestos de trabajo.

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