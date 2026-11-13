Los mejores memes de la consagración de Estudiantes por la Supercopa Argentina: Lucas Alario, Marcos Rojo y Muslera, los elegidos

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Estudiantes de La Plata se consagró campeón de la Supercopa Argentina 2026 con una victoria 3-2 ante Independiente Rivadavia, en un partido que tuvo de todo, dos goles en contra, una remontada agónica y un desenlace en el alargue, y que se convirtió en el escenario ideal para los usuarios de X (ex Twitter), quienes generaron una catarata de memes sobre los protagonistas del encuentro disputado en el estadio Julio César Villagra, de Córdoba.

El partido tuvo como gran figura a Lucas Alario, autor del gol que selló la consagración número 20 del “Pincha” en el tiempo suplementario. El exdelantero de River ingresó desde el banco y conectó un cabezazo que sentenció la final, después de que Independiente Rivadavia forzara el alargue con un empate agónico en el cierre del tiempo reglamentario. Su actuación generó una ola de publicaciones en redes, con varios usuarios resaltando su figura y comparándolo con Robin van Persie en el Mundial de 2014.

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Otro de los nombres propios de la noche fue Marcos Rojo, defensor de Estudiantes, quien intervino para separar un conato de pelea entre ambos planteles sobre el final del encuentro. La escena derivó en comparaciones con Cristiano Ronaldo, a partir de una imagen del futbolista portugués en pleno gesto de calma durante un partido de la selección de Portugal.

Los memes también compararon a Alario con el brasileño Ronaldo Nazario. En paralelo, el arquero Fernando Muslera, otra de las figuras del título, fue blanco de comentarios irónicos sobre su gran rendimiento en los partidos decisivos del equipo, en contrapartida a lo que ocurre con la selección de Uruguay.

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Otro de los señalados por el humor futbolero fue Matías Fernández, extremo de Independiente Rivadavia, autor de las dos asistencias que le permitieron a la “Lepra” mendocina forzar el alargue en los minutos finales. Un usuario ilustró su desempeño en el tramo decisivo del partido con una imagen de Neymar en pleno grito de festejo, bajo el texto “Matías Fernández en los últimos 10 minutos”, en referencia a la irrupción del futbolista cuyano cuando el resultado parecía definido.

Los mejores memes de la coronación de Estudiantes por la Supercopa Argentina: