Deportes

Los mejores memes de la consagración de Estudiantes por la Supercopa Argentina: Lucas Alario, Marcos Rojo y Muslera, los elegidos

El “Pincha” venció 3-2 a Independiente Rivadavia en el alargue y los usuarios de X no tardaron en reaccionar con humor a las figuras del partido disputado en Córdoba

Guardar

Estudiantes de La Plata se consagró campeón de la Supercopa Argentina 2026 con una victoria 3-2 ante Independiente Rivadavia, en un partido que tuvo de todo, dos goles en contra, una remontada agónica y un desenlace en el alargue, y que se convirtió en el escenario ideal para los usuarios de X (ex Twitter), quienes generaron una catarata de memes sobre los protagonistas del encuentro disputado en el estadio Julio César Villagra, de Córdoba.

El partido tuvo como gran figura a Lucas Alario, autor del gol que selló la consagración número 20 del “Pincha” en el tiempo suplementario. El exdelantero de River ingresó desde el banco y conectó un cabezazo que sentenció la final, después de que Independiente Rivadavia forzara el alargue con un empate agónico en el cierre del tiempo reglamentario. Su actuación generó una ola de publicaciones en redes, con varios usuarios resaltando su figura y comparándolo con Robin van Persie en el Mundial de 2014.

PUBLICIDAD

Otro de los nombres propios de la noche fue Marcos Rojo, defensor de Estudiantes, quien intervino para separar un conato de pelea entre ambos planteles sobre el final del encuentro. La escena derivó en comparaciones con Cristiano Ronaldo, a partir de una imagen del futbolista portugués en pleno gesto de calma durante un partido de la selección de Portugal.

Los memes también compararon a Alario con el brasileño Ronaldo Nazario. En paralelo, el arquero Fernando Muslera, otra de las figuras del título, fue blanco de comentarios irónicos sobre su gran rendimiento en los partidos decisivos del equipo, en contrapartida a lo que ocurre con la selección de Uruguay.

PUBLICIDAD

Otro de los señalados por el humor futbolero fue Matías Fernández, extremo de Independiente Rivadavia, autor de las dos asistencias que le permitieron a la “Lepra” mendocina forzar el alargue en los minutos finales. Un usuario ilustró su desempeño en el tramo decisivo del partido con una imagen de Neymar en pleno grito de festejo, bajo el texto “Matías Fernández en los últimos 10 minutos”, en referencia a la irrupción del futbolista cuyano cuando el resultado parecía definido.

Los mejores memes de la coronación de Estudiantes por la Supercopa Argentina:

memes estudiantes supercopa argentina
memes estudiantes supercopa argentina
memes estudiantes supercopa argentina
memes estudiantes supercopa argentina
memes estudiantes supercopa argentina
memes estudiantes supercopa argentina
memes estudiantes supercopa argentina
memes estudiantes supercopa argentina
memes estudiantes supercopa argentina
memes estudiantes supercopa argentina
memes estudiantes supercopa argentina
memes estudiantes supercopa argentina
memes estudiantes supercopa argentina
memes estudiantes supercopa argentina
memes estudiantes supercopa argentina
memes estudiantes supercopa argentina
memes estudiantes supercopa argentina

Temas Relacionados

Supercopa ArgentinaEstudiantes de La PlataLucas AlarioMarcos RojoFernando MusleramemesIndependiente Rivadavia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Todos los campeones de la temporada 2026 tras la conquista de Estudiantes: cuáles son los títulos que faltan definirse

El Pincha se quedó con la cuarta estrella local que puso en juego la AFA en el año

Todos los campeones de la temporada 2026 tras la conquista de Estudiantes: cuáles son los títulos que faltan definirse

Estudiantes de La Plata sumó su estrella número 20 y acecha a San Lorenzo: así está la tabla histórica de títulos del fútbol argentino

El Pincha venció a Independiente Rivadavia en la final de la Supercopa Argentina, consiguió su séptima Copa Nacional y quedó en soledad como el séptimo club más ganador del país

Estudiantes de La Plata sumó su estrella número 20 y acecha a San Lorenzo: así está la tabla histórica de títulos del fútbol argentino

A un paso de agigantar su leyenda: el nuevo premio al que fue nominado Lionel Messi

El astro argentino es candidato a mejor jugador del año en la MLS por su gran actuación con el Inter Miami. Si se queda con la estatuilla, sumará otro récord a su colección

A un paso de agigantar su leyenda: el nuevo premio al que fue nominado Lionel Messi

Estudiantes venció 3-2 a Independiente Rivadavia en el alargue y logró la Supercopa Argentina

El Pincha había desperdiciado una ventaja de 2-0, pero pudo consagrarse con un gol de Lucas Alario en tiempo extra

Estudiantes venció 3-2 a Independiente Rivadavia en el alargue y logró la Supercopa Argentina

El Manchester United acordó la contratación de Mauricio Pochettino como técnico: la millonaria cláusula de salida que pagará

El entrenador argentino dejará la selección de Estados Unidos y se hará cargo del plantel de los Diablos Rojos tras la salida de Michael Carrick

El Manchester United acordó la contratación de Mauricio Pochettino como técnico: la millonaria cláusula de salida que pagará

MALDITOS NERDS

Scary Kid mezcla acertijos musicales y horror psicológico en ‘Don’t Fret’

Scary Kid mezcla acertijos musicales y horror psicológico en ‘Don’t Fret’

‘Vindictus: Defying Fate’ llegará a Steam y PlayStation 5 con combates de fantasía celta

‘Trails beyond the Horizon’ tendrá una secuela de Falcom para cerrar su historia

Black Forest Games deja THQ Nordic tras una recompra y funda Third Signal

Lara Croft llegaría a Nintendo Switch 2 con ‘Tomb Raider: Catalyst’

ENTRETENIMIENTO

Rosalía hizo vibrar los Latin Grammy 2026 con “La Perla” y celebró sus primeros triunfos por LUX

Rosalía hizo vibrar los Latin Grammy 2026 con “La Perla” y celebró sus primeros triunfos por LUX

Netflix lanza un documental sobre la caída de Russell Brand a solo días de su sentencia por violación

El impresionante sueldo de Mariska Hargitay por interpretar a Olivia Benson en ‘La ley y el orden’

EN VIVO: Todos los ganadores de los Latin Grammy 2026

Duran Duran pierde a uno de sus integrantes históricos: Roger Taylor anuncia su retiro de la música

INFOBAE AMÉRICA

El programa de búfalos en Cuba, entre la caída del rebaño y la falta de datos públicos

El programa de búfalos en Cuba, entre la caída del rebaño y la falta de datos públicos

Gobierno de Laura Fernández anuncia vacaciones de fin de año para empleados públicos en Costa Rica: conozca las fechas

Una mujer: la táctica que usaba 'Los robafurgones del Atlántico' para asaltar camiones en Guatemala

“No quieren resistir”, el reclamo de un médico por las 12 mil familias que esperan cirugías para sus hijos en Cuba

Bukele afirmó que tropas salvadoreñas usarán un estadio de Haití como base: “Descubrimos varios cráneos humanos”