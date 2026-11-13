La visita de León XIV a la Argentina: las seis huellas que dejó el Papa y el desafío de convertir la emoción en compromiso

El papa León frente a la basílica de Nuestra Señora de Luján, en la primera visita papal a Argentina desde 1987, como parte de su viaje de 12 días por Sudamérica, en Luján, Argentina, el 11 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi

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Con la llegada del Papa León XIV a Lima tras partir desde Ezeiza, se cierra una espera de casi cuatro décadas —desde aquel inolvidable paso de San Juan Pablo II en 1987— y concluyen cuatro días históricos que movilizaron a más de siete millones de argentinos entre Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

Sin embargo, como suelo repetir cuando analizamos estos acontecimientos, una Visita Apostólica no es un evento turístico, ni un recital, ni una vidriera para que la política saque rédito. El Sucesor de Pedro vino a cumplir tres misiones muy concretas: anunciar el Evangelio, confirmar en la fe a sus hermanos y acompañar a la Iglesia y toda la comunidad nacional que lo recibió.

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Ahora comienza la tercera etapa de un Viaje Papal. Apagadas las cámaras y desarmados los escenarios, nos queda lo más difícil y lo más importante: pasar de la emoción del encuentro al compromiso cotidiano.

Seis huellas de una visita histórica

• Un homenaje vivo a la memoria de Francisco. Muchos hubiéramos deseado tener entre nosotros a Jorge Bergoglio, a quien quizá recién empezamos a valorar en su justa dimensión sobre el final de su pontificado. León XIV vino con el corazón abierto a saldar esa deuda afectiva. Nos regaló una frase en su cuenta de X que si bien fue borrada luego de algunas horas, va a quedar grabada en nuestras memorias. Allí dijo, al partir, que la Argentina tiene desde ahora dos papas: uno nacido aquí y otro por adopción. Una enorme muestra de cariño y gratitud por lo vivido en estos días pero que luego pareció prudente quitarla.

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• Una mirada puesta en los que más sufren. Más allá de los protocolos y las reuniones oficiales, el Santo Padre eligió dónde poner el cuerpo. Su paso por el Pequeño Cottolengo de Don Orione de Claypole, junto a las personas con discapacidad, y su visita a los internos de la cárcel de Villa Devoto no fueron gestos al azar. Nos recordó que una sociedad se mide por cómo trata a sus miembros más frágiles y que nadie queda afuera del abrazo de Cristo. Podríamos decir que nos mostró las Bienaventuranzas en gestos y mensajes concretos, y propuso crear “ciudades de caridad” como la del Cottolengo.

Visita al Cottolengo de Claypole: En su encuentro con las personas con discapacidad, el Papa puso el foco en quienes necesitan una sociedad más inclusiva y solidaria (REUTERS/Yara Nardi)

• El llamado a reconciliarnos con nuestra historia. En la Basílica de Luján, ante una marea humana de millones de fieles, León XIV nos dejó una consigna directa: “Argentina, levántate y camina”. La frase que propuso San Juan Pablo II en el estadio de Vélez Sarsfield, en 1987, y que se reza en la “Oración por la Patria” desde hace años, fue una invitación a dejar atrás las divisiones estériles, la intolerancia que nos separa y esa comodidad de vivir en la controversia permanente. Nos pidió construir el futuro desde el amor, la cultura del encuentro, y recordó que todos “estamos llamados a la santidad”

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• La esperanza puesta en los jóvenes. En la impresionante vigilia de Palermo, frente a un millón de chicos y chicas, el Papa retomó el eco de Francisco convocando a “todos, todos, todos”: Todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo. Pidió no “balconear la vida” y no perderse en las apariencias de las redes, sino ser protagonistas de un país más justo y fraterno.

En el encuentro con los jóvenes en Palermo, el Pontífice los convocó a ser protagonistas de su tiempo y a no quedarse como espectadores de la vida (Photo by Emiliano Lasalvia / AFP)

• La humanización del trabajo y la economía. En la reunión con el mundo, del trabajo repitió lo que había señalado a la dirigencia: una base esencial de la DSI según la cual “la economía siempre debe estar al servicio de la dignidad humana”. Propuso a los empresarios descubrir la enseñanza del Venerable Siervo de Dios Enrique Shaw -próximo beato argentino y primer empresario del mundo que accederá a los altares- sobre “la importancia de humanizar la economía”. Nos recordó su enseñanza de que “el rol del empresario debe estar al servicio del bien común y la dignidad del trabajador… Una empresa es una comunidad de personas y no solo un negocio para ganar dinero”.

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• Un espejo incómodo para nuestra dirigencia. La presencia de León XIV dejó en evidencia nuestras asignaturas pendientes. Mientras el pueblo sencillo hacía kilómetros y soportaba horas de espera con una fe conmovedora, ciertos sectores mostraron la hilacha con polémicas innecesarias, como las carpas VIP para la política y la farándula. El mensaje del Papa interpela directamente a quienes tienen responsabilidades de conducción: el pueblo ya lo está dando todo cada día; ahora les toca a los dirigentes -a todos- estar a la altura de las circunstancias. Mostró que se pueden decir las cosas en el lugar oportuno, pero con la necesaria caridad que ayude a entender el mensaje y a tratar de vivirlo.

En la celebración en Luján, frente a millones de fieles, León XIV retomó una consigna histórica de Juan Pablo II: "Argentina, levántate y camina".

Finalmente pudimos ver a un líder mundial que no deja de ser un hombre sencillo. Es un papa misionero que hace gala de su formación agustina y que supo leer nuestra realidad con ojos de pastor. Cada palabra que pronunció en estas jornadas fue pensada para sacudirnos la modorra espiritual. Tal como lo expresó él mismo antes de emprender su viaje hacia Perú, agradeció el cariño recibido en esta tierra “cuna de nuestro querido Papa Francisco” y nos pidió seguir “unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján”, despidiéndose con un cálido: “¡Hasta siempre mi querida Argentina!”.

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Vimos a una Argentina movilizada donde creyentes y no creyentes se enamoraron del Papa, pero en sus palabras también vimos a una Papa que se enamoró de la Argentina y de su gente. Ojalá que este abrazo y estas jornadas en Luján, Córdoba y Buenos Aires no queden solo como un emotivo recuerdo en el álbum de fotos o en los archivos de los celulares, sino como punto de partida para construir, de una vez por todas, un mundo mejor entre todos los argentinos; un lugar donde cada uno busque generar claves para la necesaria fraternidad y aportemos nuestro compromiso para conformar el “poliedro” que siempre imaginó el papa Francisco.