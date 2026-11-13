A un paso de agigantar su leyenda: el nuevo premio al que fue nominado Lionel Messi

Lionel Messi es finalista al Premio Landon Donovan al Jugador Más Valioso de 2026 (@MLSes)

Guardar

La MLS incluyó a Leo Messi entre los finalistas del Premio Landon Donovan al Jugador Más Valioso de 2026, una distinción que podría convertir al capitán de Inter Miami en el primer futbolista que gana el trofeo durante tres temporadas consecutivas. La liga estadounidense anunció a los candidatos de sus premios de fin de año con el argentino dentro de una terna de cinco nombres.

La candidatura de Messi al reconocimiento de 2026 se explica por su aporte ofensivo durante la fase regular: el delantero marcó 26 goles en 31 partidos y entregó 17 asistencias. Esas cifras le permitieron obtener la Bota de Oro de la MLS por segundo año seguido y sostener el rendimiento de Inter Miami durante la campaña.

PUBLICIDAD

El capitán de las Garzas comparte la nominación con Evander, de Cincinnati; Guilherme, de Houston Dynamo; Hany Mukhtar, de Nashville SC, y Cavan Sullivan, de Philadelphia Union. Los cinco finalistas representan perfiles diferentes dentro de la competencia, desde atacantes con experiencia hasta jugadores jóvenes que tuvieron protagonismo en sus clubes.

Los distinguidos a Contratación del año de la MLS (@MLSes)

Los ganadores de los Premios de Fin de Año se conocerán durante la definición de la MLS Cup 2026. El premio al Jugador Más Valioso reconoce al futbolista con mayor incidencia en la temporada y, en el caso de Messi, la postulación abre la posibilidad de sumar una nueva distinción individual desde su llegada al fútbol de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

La liga también dejó dos premios en manos del público: el Gol del Año AT&T de la MLS y la Atajada del Año de la MLS. La votación en MLSsoccer.com abrió el lunes 9 de noviembre y cerrará el martes 17 de noviembre. Los resultados se anunciarán el miércoles 18 y el jueves 19, respectivamente. Messi ganó el Gol de la Jornada en siete fechas: la 2, 8, 11, 23, 26, 28 y 29. Su tanto de la jornada 28 quedó nominado para la elección de los aficionados, mientras que el argentino integró el Equipo de la Jornada en 13 oportunidades.

Los finalistas a Jugador Joven del año de la temporada (@MLSes)

La lista de técnicos finalistas para el Premio Sigi Schmid al Entrenador del Año reúne a B. J. Callaghan, de Nashville SC; Yoann Damet, de St. Louis CITY SC, y Jesper Sørensen, de Vancouver Whitecaps FC. La nómina refleja la presencia de clubes que lograron sostener una campaña competitiva y ubicaron a sus técnicos entre los principales aspirantes.

PUBLICIDAD

El Premio al Humanitario del Año será disputado por Paul Arriola, de Seattle Sounders FC; Andrew Farrell, de New England Revolution; Telasco Segovia, de Inter Miami; Mason Stajduhar, de Real Salt Lake, y Brad Stuver, de Austin FC. La categoría reconoce actividades de impacto social realizadas por los jugadores fuera de los campos de juego.

Ryan Gauld, de Vancouver Whitecaps; Nick Hagglund, de Cincinnati, y Eduard Löwen, de San Jose Earthquakes, fueron seleccionados para el premio al Jugador con Espíritu de Superación del Año. La terna de defensor del año quedó integrada por Andy Najar, Jeisson Palacios y Maxwell Woledzi, los tres de Nashville SC. Para el premio al arquero del año, la MLS eligió a Roman Bürki, de St. Louis CITY SC; Brian Schwake, de Nashville SC, y Matt Turner, de New England Revolution.

PUBLICIDAD

Lionel Messi ganó el Botín de Oro de la MLS 2026 (MLS)

La categoría de Contratación del Año presenta a Antoine Griezmann, de Orlando City; Guilherme, de Houston Dynamo FC, y André Luiz, de Sporting Kansas City. El galardón se destina a futbolistas con experiencia profesional previa que tuvieron su debut en la MLS durante 2026. Entre los candidatos al premio al Jugador Joven del Año aparecen Julian Hall y Adri Mehmeti, ambos de Red Bull New York, junto con Cavan Sullivan, de Philadelphia Union.

La Bota de Oro obtenida por Messi llegó en su cuarta temporada con Inter Miami. El argentino, de 39 años, ya había recibido ese reconocimiento en 2025 y pasó a ser el primer jugador que terminó como máximo anotador de la Major League Soccer en dos campañas consecutivas. Ahora, su presencia en la carrera por el MVP añade otra posibilidad de reconocimiento a su recorrido en la liga.

PUBLICIDAD

Finalizada la temporada regular, Inter Miami terminó segundo en la Conferencia Este con 60 unidades y enfrentará a Columbus Crew en la primera ronda de los playoffs, que comenzarán el sábado 21 de noviembre. La serie se jugará al mejor de tres partidos: el equipo mejor ubicado en la fase regular abrirá como local y podrá volver a su estadio si necesita un encuentro de desempate. Las semifinales y las finales de conferencia cambiarán el formato, ya que se resolverán a partido único en la cancha del club con mejor posición.