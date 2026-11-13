Economía

La inflación sigue al alza: cómo evolucionaron los gastos fijos que más pesan en el presupuesto familiar a lo largo de 2026

De enero a octubre, el IPC acumuló una suba del 26,3%, pero hay rubros que registraron aumentos superiores hasta por 15 puntos porcentuales. Cuáles fueron los que más subieron y cómo impacta en el bolsillo de los argentinos

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Desde enero a octubre, el rubro Vivienda aumentó un 41,3% según el Indec. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La inflación fue de 2,2% en octubre y experimentó una suba de 0,3 puntos porcentuales respecto a septiembre. Con ese registro, el índice acumuló 26,3% en lo que va de 2026. En cambio, los servicios y rubros vinculados a los “gastos fijos” de los hogares sumaron desde diciembre aumentos superiores a ambas cifras.

La aceleración de los precios volvió a poner el foco sobre los componentes de los costos inflexibles de las familias. Mientras el nivel general avanzó 2,2% en el mes, la división Vivienda aumentó 4,2%, impulsada por un efecto específico de los cambios en el régimen de subsidios económicos a las zonas frías del país. En los primeros 10 meses del año, el rubro acumuló una suba de 41,3%, 15 puntos porcentuales por encima de la inflación acumulada, que fue de 26,3%.

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Ante el salto que mostró el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que las modificaciones en ese régimen incidieron en la variación de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Según cálculos de la consultora EcoGo, la reducción de la cantidad de hogares que reciben subsidios al gas presionó 0,3 puntos porcentuales a la inflación en el décimo mes del año.

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Después de Vivienda, Educación registró el mayor aumento entre las divisiones vinculadas con servicios. El rubro acumuló una suba de 35,8% entre diciembre y octubre, 9,5 puntos porcentuales por encima de la inflación general, que fue de 26,3%, y también superó la variación interanual de 33,1 por ciento.

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Comunicación fue otra de las divisiones que avanzó a un ritmo superior al del índice acumulado. Subió 29,1% desde diciembre, 2,8 puntos porcentuales más que el nivel general, y quedó por encima de Salud; Recreación y cultura; Restaurantes y hoteles; Transporte, y Bienes y servicios varios.

Recreación y cultura acumuló un alza de 27,9% hasta octubre, 1,6 puntos porcentuales por encima de la inflación general desde diciembre. Salud avanzó 27,3%, un punto porcentual más que el índice general. Ambos rubros superaron el promedio, aunque con una brecha menor que la registrada en Vivienda, Educación y Comunicación.

Restaurantes y hoteles subió 26,4% entre diciembre y octubre. El incremento fue apenas 0,1 punto porcentual superior al 26,3% del nivel general, por lo que quedó prácticamente alineado con la variación promedio del nivel general.

Los aumentos por encima de la inflación promedio presionan sobre el presupuesto de los hogares, en especial porque varios de estos rubros forman parte de los gastos que las familias deben afrontar mes a mes.

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Por debajo del promedio

Entre las divisiones asociadas a servicios, Transporte acumuló una suba de 25,4%, 0,9 puntos porcentuales por debajo de la inflación general. Bienes y servicios varios aumentó 25,7%, también por debajo del 26,3% del nivel general. Junto con Transporte, fueron los únicos rubros de servicios que no alcanzaron la variación acumulada promedio.

El cuadro nacional además registró un alza de 19,7% en Equipamiento y mantenimiento del hogar, 6,6 puntos porcentuales menos que la inflación acumulada. Prendas de vestir y calzado subió 8,3% desde diciembre y presentó la menor variación entre las divisiones relevadas. Bebidas alcohólicas y tabaco aumentó 15,9%, también por debajo del nivel general, al igual que Equipamiento y mantenimiento del hogar, Transporte y Bienes y servicios varios.

Lo que viene

Antes de que se conociera el dato oficial de octubre, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) alertó sobre posible presiones en la inflación en los últimos cuatro mes del año por la estacionalidad de la carne vacuna y la aceleración de algunos precios regulados. Un informe identificó como focos inmediatos a las tarifas de gas, los combustibles y la dinámica internacional del petróleo, luego de que el IPC promediara una suba de 1,9% mensual entre julio y septiembre.

“Tras varios meses de relativa estabilidad, el aumento de los precios de las naftas registrado a fines de septiembre impactará plenamente en la inflación de octubre”, advirtió el reporte del BCRA. Además, agregó que la evolución del precio internacional del petróleo “podría generar presiones inflacionarias adicionales”, en un contexto en el que los combustibles trasladan parte de sus variaciones a costos de transporte y producción.

En el último Relevamiento de Expectativa de Mercado (REM), la mediana de respuestas arrojó que la inflación en octubre se ubicaría en 1,8% (una diferencia de 0,4 puntos porcentuales) respecto al dato que confirmó el Indec. A la vez, proyectaban 1,7% para noviembre y 1,8% para diciembre con lo que el año cerraría en 30,4 por ciento.

“Gran parte (de la inflación de octubre) se debe al tema de zonas frías. Lo que ocurrió es que tuviste el cambio de zonas frías; eso te dio más de 0,3 p.p. de inflación este mes. Si no hubiera estado este efecto, la inflación se hubiera ubicado en 1,8%. El promedio de la inflación venía a la baja, salvo esta cuestión. En noviembre va a bajar la inflación a 1,8%, pero ahí vas a tener el efecto de zonas frías también de 0,2 p.p.”, comentó Sebastian Menescaldi, director de Eco Go.

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