El machismo le gana a los panameños: mitad de encuestados nunca se ha hecho el examen de próstata

Un médico señala un diagrama del cáncer de próstata en una pantalla mientras discute la condición con un paciente en una consulta médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Casi la mitad de los hombres en Panamá nunca se ha hecho un examen preventivo de próstata, pese a que el 99,4% conoce la enfermedad.

El dato surge de un sondeo nacional presentado con la participación del Ministerio de Salud (Minsa).

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El 42% de los encuestados admitió no haberse realizado jamás esta prueba, una cifra que encendió las alarmas entre las autoridades sanitarias.

El estudio, impulsado por la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas (FENAECCD) junto con la firma Inteligencia de Mercadeo Emocional (IME), relevó las conductas de 512 hombres mayores de 30 años de todo el país a través de plataformas digitales.

En esta investigación, aplicada a través de plataformas digitales se concluyó que el 99,4% de los participantes ha oído hablar del cáncer de próstata, y que el 82% percibe que posee información adecuada sobre la enfermedad, mientras que alrededor del 80% identifica correctamente que los controles preventivos deben iniciarse entre los 40 y 45 años.

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La imagen muestra una muestra de sangre y el formulario para una prueba de PSA, destacando su rol crucial en la salud masculina y la prevención del cáncer de próstata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, vinculó la baja tasa de controles con patrones culturales arraigados.

“Desde el Minsa reconocemos que debemos seguir fortaleciendo el acceso a los servicios de salud, pero también necesitamos un cambio de actitud de los hombres: romper los mitos, superar los tabúes y dejar atrás el machismo”, expresó el funcionario.

El ministro agregó que la prevención y los controles médicos oportunos pueden marcar la diferencia frente a la enfermedad.

¿Por qué tantos hombres evitan el examen de próstata en Panamá? Según el sondeo de FENAECCD, la principal razón es la ausencia de síntomas, pues muchos participantes no acuden al médico cuando no sienten dolor, a lo que se suman las dificultades por responsabilidades laborales que retrasan la búsqueda de atención.

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La presidenta de FENAECCD, Emma Pinzón, explicó que los resultados buscan contribuir al fortalecimiento de la atención primaria y generar mayor conciencia sobre la detección oportuna de la enfermedad.

En Panamá el cáncer de próstata es el tumor maligno más frecuente entre varones y una causa importante de muerte.

Pinzón señaló que la falta de síntomas visibles, junto con las exigencias del trabajo, son factores que retrasan el diagnóstico temprano en buena parte de los casos relevados.

Las cifras del Instituto Oncológico Nacional (ION) dimensionan el problema, revelando que entre 2014 y 2026 se registraron 5.242 casos de tumores malignos de próstata en el país.

El Minsa recordó que los hombres deben acudir a los servicios de salud para recibir orientación sobre las pruebas de detección disponibles, entre ellas el antígeno prostático específico (PSA) y el examen rectal digital.

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La cartera sanitaria precisó que la necesidad y la frecuencia de estos controles deben definirse mediante una evaluación individualizada, que tenga en cuenta la edad, los antecedentes familiares y otros factores de riesgo.

Las autoridades de salud reiteraron su compromiso de poner al paciente primero y fortalecer las acciones de prevención, promoción de la salud y detección temprana de los distintos tipos de cáncer.

El Instituto Oncológico Nacional recuerda que los hombres deben acudir a los servicios de salud para recibir orientación sobre las pruebas de detección disponibles.

Esta brecha entre conocimiento y acción, bautizada como la “Paradoja de la Salud Masculina” por los propios investigadores, se produce en un país donde el cáncer de próstata es el tumor maligno más frecuente entre varones y una causa importante de muerte, aunque con signos recientes de descenso en las tasas de mortalidad.

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La preocupación expresada por el Ministerio de Salud (Minsa), el Instituto Oncológico Nacional (ION) y FENAECCD no se limita al plano estadístico, sino que abre la puerta a un debate más amplio sobre masculinidad, barreras del sistema de salud, diseño de campañas de prevención y el lugar del tamizaje prostático en las políticas sanitarias.

De la presentación también participaron la directora general de Salud Pública del Minsa, Yelkys Gil; el subdirector nacional de Atención Primaria en Salud de la Caja de Seguro Social (CSS), Hiram Martín; y el director general de IME, Jaime Dreyfus.