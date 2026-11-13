La Guardia Revolucionaria de Irán dijo que atacó un radar de alerta temprana del Ejército de Estados Unidos en Bahréin (REUTERS)

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La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró este viernes que atacó y destruyó un radar de alerta temprana del Ejército de Estados Unidos en Bahréin, en represalia por un bombardeo aéreo contra una torre de telecomunicaciones en la localidad iraní de Sirik, en la provincia meridional de Hormozgán.

Por el momento, ni el Gobierno de Bahréin ni las autoridades militares estadounidenses confirmaron el ataque ni ofrecieron detalles sobre posibles daños materiales o víctimas.

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En un comunicado difundido por la televisión estatal iraní y recogido por la agencia Tasnim, vinculada al cuerpo militar de élite, la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria afirmó que sus efectivos destruyeron el sistema de radar en una operación contra las instalaciones estadounidenses en la isla de Bahréin.

“Hace unas horas, los combatientes de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria atacaron y destruyeron el radar de alerta temprana de los agresores estadounidenses en la isla de Bahréin, en respuesta a la agresión aérea del enemigo contra una torre de telecomunicaciones en Sirik”, señaló el comunicado.

La fuerza iraní calificó la operación como “una seria advertencia” para que Washington detenga sus “provocaciones aéreas y el contrabando de petróleo en el estrecho de Ormuz”.

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Asimismo, advirtió que su Fuerza Aeroespacial permanece “en alerta máxima para responder sin límites” ante nuevas incursiones y amenazó con represalias “más severas” contra las empresas que colaboren con Estados Unidos en la región.

La Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria afirmó que sus efectivos destruyeron el sistema de radar en una operación contra las instalaciones estadounidenses en la isla de Bahréin (EP)

Según Reuters, se trata de la primera reivindicación de un ataque contra activos militares estadounidenses en un país del Golfo desde principios de septiembre. Las instalaciones y los equipos de Washington en la región fueron objeto de reiterados ataques iraníes durante los ocho meses de guerra.

El anuncio se produjo en medio de una frágil distensión en el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, que comenzó el 28 de febrero, cuando fuerzas estadounidenses e israelíes lanzaron bombardeos contra territorio iraní.

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En represalia, Teherán restringió el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio mundial de petróleo y gas, y lanzó ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses e infraestructuras en países del Golfo aliados de Washington. Entre los objetivos afectados durante el conflicto figuraron aeropuertos, puertos, instalaciones energéticas y activos militares estadounidenses.

Estados Unidos, por su parte, impuso un bloqueo naval a los puertos iraníes al comienzo de la guerra. En agosto, Washington anunció una campaña que describió como de “asfixia económica”, con el objetivo de limitar el comercio y los flujos financieros de Irán.

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El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), responsable de las operaciones militares estadounidenses en la región, informó el mes pasado que había contribuido a la exportación de 1.500 millones de barriles de petróleo de los países del Golfo a través del estrecho de Ormuz desde el verano.

Trump le dijo a JD Vance que deje de ocuparse de Irán

Trump le dijo a JD Vance que deje de ocuparse de Irán (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que su país no necesita un acuerdo con Irán y que pidió al vicepresidente, JD Vance, que deje de ocuparse de Teherán para concentrarse en lo que describió como “corrupción y criminalidad” en estados gobernados por demócratas.

“No necesitamos un acuerdo con Irán. Esos días ya pasaron. Tenemos su dinero, centenares de miles de millones de dólares, y tenemos su estrecho”, escribió Trump en su plataforma Truth Social, en referencia a las sanciones contra Teherán y al estrecho de Ormuz, por donde pasa buena parte del petróleo mundial.

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En el mismo mensaje, dijo que pidió a Vance que concentre “toda su atención, completa y absoluta” en la “enorme corrupción y criminalidad” de las ciudades y estados gobernados por demócratas. Citó Minnesota, California e Illinois, que dijo que están “mal administrados” e insistió en que son “desastres corruptos”.

(Con información de AFP, EP y REUTERS)