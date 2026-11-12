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Dibu Martínez compartió un video con el imponente asado de la Selección: su menú especial por la fractura de mandíbula

El arquero argentino mostró su habitual recorrida por la parrilla y sorprendió con el plato que le prepararon

El asado de la Selección y el menú especial para el Emiliano "Dibu" Martínez

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Emiliano “Dibu” Martínez volvió a compartir su tradicional recorrida por la parrilla de la Selección argentina, pero esta vez con una variante particular en su plato: en lugar del asado tradicional que consumen sus compañeros, el arquero recibió una porción de salmón del Pacífico, una adaptación a su dieta producto de la fractura de mandíbula y maxilar que sufrió hace casi un mes.

En el video, el marplatense le preguntó al asador qué comida le habían preparado y obtuvo una respuesta directa sobre el menú alternativo. La concentración se desarrolla de cara a los amistosos ante Uruguay y Costa Rica, los últimos dos partidos del año para el combinado nacional antes del Mundial 2026.

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El médico del seleccionado argentino, Daniel Martínez, se refirió a la recuperación del arquero en declaraciones a TyC Sports y confirmó que el futbolista cuenta con el alta para entrenarse junto a sus compañeros. “Tuvo una evolución muy buena. Realizó consultas con los especialistas que el club ha determinado y todo evolucionó muy bien. Cumplió con todos los pasos que se tuvieron que hacer porque fue una lesión importante, pero ya está entrenando”, explicó.

El profesional detalló además el proceso que atravesó el futbolista en las últimas semanas: “La semana anterior empezó a entrenar con su equipo. El viernes y sábado entrenó normal y se decidió que no jugara en el club. Y desde que vino acá está entrenando. Estamos cerca de él viendo sus movimientos y está respondiendo muy bien”, agregó, en referencia a la decisión del Chelsea de no convocarlo para el partido ante Sunderland.

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La máscara especial que usa Dibu Martínez en los entrenamientos
La máscara especial que usa Dibu Martínez en los entrenamientos

La lesión se produjo durante la victoria del Chelsea frente a Everton por la Premier League, cuando un choque con el defensor rival Jarrad Branthwaite lo obligó a abandonar la cancha y derivó en una intervención quirúrgica. Desde entonces, Martínez participó de las prácticas con una máscara de protección en el rostro.

Pese a su evolución, Martínez todavía no sumó minutos con el Chelsea desde la lesión, aunque viajó con la delegación albiceleste. Según trascendió, Gerónimo Rulli llevaría la delantera para atajar en el primer amistoso ante Uruguay, mientras no se descarta que Martínez reaparezca en el segundo compromiso, pautado para el martes 17 de noviembre ante Costa Rica en Córdoba. Esa fecha coincidirá con el cumplimiento de un mes desde la operación a la que se sometió el arquero.

Consultado sobre si Martínez está en condiciones de volver a atajar, el médico de la Selección optó por la cautela y remarcó que la decisión final no depende exclusivamente del aspecto físico. “Ha entrenado con el equipo. Por lo tanto, esa pregunta es más amplia porque tiene otro condimento que no veo yo como médico. El cuerpo técnico analiza junto a él situaciones que tienen que ver con lo específicamente deportivo. Uno, a veces, como médico puede decir que está bien para jugar, pero el técnico toma la decisión”, sostuvo.

Martínez, de 34 años, acumula 46 vallas invictas en 70 presentaciones con la camiseta de la selección argentina y se encuentra a un arco en cero de igualar la marca histórica de Sergio Romero, con 47 partidos sin recibir goles. El actual arquero del Chelsea también es el segundo jugador con más presentaciones en la posición, por detrás de “Chiquito” Romero, quien acumula 96 partidos.

Mientras se define si atajará Martínez o Rulli, Lionel Scaloni deberá resolver además quién ocupará el lateral izquierdo entre Nicolás Tagliafico y Facundo Medina. El exjugador de Independiente llevaría ventaja sobre el defensor del Bayer Leverkusen, con la posibilidad adicional de asumir la cinta de capitán en caso de que Martínez no sea titular.

La probable formación se completaría con Agustín Giay como lateral derecho y la dupla de centrales conformada por Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez. En la mitad de la cancha, Exequiel Palacios o Valentín Barco, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Nico Paz. En la delantera, Julián Álvarez y Thiago Almada o Gianluca Prestianni.

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