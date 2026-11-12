Pilar Smith confirmó su separación de Rafael Ruiz Huidobro después de 7 años juntos: “Hubo desgaste”

La periodista recordó en LAM que la pareja atravesó varias idas y vueltas a lo largo de su vínculo. Su palabra (Video: LAM/ América TV)

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Pilar Smith confirmó su separación de Rafael Ruiz Huidobro después de siete años de relación. La periodista contó la ruptura durante el regreso de Ángel de Brito a LAM (América TV), y aclaró que no hubo infidelidades ni terceros en discordia: atribuyó el final al desgaste de la pareja. “Hoy estoy sola”, afirmó.

La periodista y su ahora expareja, quien es director de partido en la Liga Profesional de Fútbol, se conocieron en 2019 y atravesaron varias idas y vueltas. El año pasado habían retomado el vínculo luego de permanecer distanciados durante dos meses. En agosto de 2025, la periodista había dicho que ambos estaban “reconstruyendo” la relación.

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Pilar Smith habló en LAM sobre el final de su relación con Rafael Ruiz Huidobro (LAM, Instagram)

La revelación de la panelista surgió este miércoles cuando Ángel de Brito regresó a su programa, luego de sus vacaciones en Europa. La periodista señaló que la separación se había producido aproximadamente hace tres semanas. El conductor le preguntó si la ruptura había sido consecuencia de un engaño. “No, no, no. Cero”, lanzó, categórica.

Ante la consulta del conductor, la periodista resumió el motivo de la ruptura: “Se desgastó la relación”. La pareja había tenido varias separaciones durante su historia. En el estudio mencionaron que habían atravesado cuatro rupturas en siete años. La pareja también había anunciado una separación en julio de 2024. En ese momento, Smith explicó que ambos habían tomado la decisión de común acuerdo y que no existía un hecho puntual detrás del distanciamiento.

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En agosto del año pasado, Pilar Smith había sorprendido al publicar fotografías junto a Ruiz Huidobro, imágenes donde ambos aparecían abrazados y sonrientes. La periodista acompañó el posteo con un mensaje en el que planteó que la distancia les había permitido valorar el vínculo y reconocer errores personales. También le expresó su amor a su pareja.

La periodista negó que hubiera terceros involucrados en la ruptura

Luego, en diálogo con Teleshow, Smith contó que se había ido a Europa con su hija durante un mes. La distancia, según relató, la llevó a extrañar a Ruiz Huidobro. “Nos distanciamos dos meses, me fui a Europa con mi hija un mes. Ahí lo extrañé y a la vuelta hablamos. Él también me había extrañado, así que nos dimos otra oportunidad”, había explicado.

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En esa misma entrevista, la periodista había anticipado que estaban intentando recomponer la relación: “El próximo fin de semana cumplimos 6 años juntos, estamos reconstruyendo nuestra relación”. La reconciliación llegó después de una separación que ambos habían mantenido lejos de los conflictos públicos. Durante ese período, Smith había contado que estaba triste, pero que consideraba que la ruptura era lo mejor para los dos.

La historia entre Pilar Smith y Rafael Ruiz Huidobro comenzó después del final del matrimonio de la periodista con el padre de sus tres hijos: Simón, Franco y Miranda. El vínculo con el empresario se consolidó a partir de 2020 y se caracterizó por la reserva con la que ambos manejaron su vida privada. Smith hizo pública la relación a través de mensajes en redes sociales y fotografías compartidas con sus seguidores.

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La panelista de LAM y quien era su pareja mantuvieron una relación con varias separaciones y reconciliaciones

La pareja también había formado una familia ensamblada. Smith tiene tres hijos y Ruiz Huidobro es padre de cuatro, aunque ambos no tuvieron hijos en común. A lo largo de los años, la relación atravesó distintos períodos de distanciamiento y reencuentro. En LAM, Smith admitió que la nueva ruptura se sumaba a una sucesión de separaciones y reconciliaciones y que todavía le tiene afecto: “Es una gran persona, Rafa, lo quiero”.

Después de confirmar la separación, Ángel de Brito le preguntó a Smith si estaba recurriendo a su agenda sentimental anterior o si había comenzado a conocer personas nuevas. La periodista respondió entre risas que quería hablar “un poco y un poco”. La frase dio lugar a una serie de bromas sobre posibles candidatos del ambiente artístico y periodístico.

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