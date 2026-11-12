El posible equipo de Argentina para el amistoso ante Uruguay y los detalles de la recuperación récord del Dibu Martínez: “Fue una lesión importante”

Daniel Martínez brindó detalles de la recuperación del arquero tras sufrir una lesión en la mandíbula

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La selección argentina volvió a entrenarse en la tarde de este miércoles con vistas al primer encuentro de esta fecha FIFA contra Uruguay en la cancha de Boca Juniors y, a menos de 24 horas para escuchar a Lionel Scaloni en conferencia de prensa, la formación titular que enfrentará a la Celeste permanece con una duda central.

Una de las decisiones a tomar por Scaloni pasa por quién será el arquero durante la noche de este viernes. Emiliano Martínez participó de la práctica con una máscara especial en su rostro, luego de sufrir una fractura de maxilar durante la victoria del Chelsea ante Everton por la Premier League. El choque con el defensor rival Jarrad Branthwaite lo obligó a salir de la cancha y se tuvo que someter a una intervención quirúrgica.

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A propósito de esta situación, el médico de la Selección, Daniel Martínez, se refirió a su condición física y contó que tiene el alta médica para entrenarse con sus compañeros en diálogo con TyC Sports: “Tuvo una evolución muy buena. Realizó consultas con los especialistas que el club ha determinado y todo evolucionó muy bien. Cumplió con todos los pasos que se tuvieron que hacer porque fue una lesión importante, pero ya está entrenando. La semana anterior empezó a entrenar con su equipo. El viernes y sábado entrenó normal y se decidió que no jugara en el club (no fue convocado en la derrota contra Sunderland). Y desde que vino acá está entrenando. Estamos cerca de él viendo sus movimientos y está respondiendo muy bien”.

El arquero volvió a entrenarse en tiempo récord con una protección en la zona afectada para reducir los riesgos frente a un eventual impacto y, a pesar de que todavía no sumó minutos en los Blues, quiso acompañar a la delegación Albiceleste. Más allá de esto, Gerónimo Rulli le ganaría la pulseada para enfrentar a Uruguay y no se descarta que Martínez reaparezca en el segundo duelo del martes 17 ante Costa Rica en Córdoba, según precisó el periodista Joaquín Bruno, encargado del día a día de la Selección en la señal deportiva. En ese día se cumplirá un mes desde la operación.

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Cabe recordar que el futbolista de 34 años cuenta con 46 vallas invictas en 70 compromisos con la camiseta nacional y quedó a un arco en cero de igualar a Sergio Romero, dueño del récord de la Selección con 47. También el segundo guardameta con más presentaciones, por detrás de Chiquito (96).

El arquero del Chelsea se movió con una protección especial en su rostro

En este sentido, Daniel Martínez eligió la cautela frente a la pregunta sobre si está para jugar: “Ha entrenado con el equipo. Por lo tanto, esa pregunta es más amplia porque tiene otro condimento que no veo yo como médico. El cuerpo técnico analiza junto a él situaciones que tienen que ver con lo específicamente deportivo. Uno, a veces, como médico puede decir que está bien para jugar, pero el técnico toma la decisión”.

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“No tiene dolor. Está muy bien. Habla con normalidad desde hace muchos días, pero no puede masticar. La alimentación se hace con otros cuidados, pero no tuvo problemas en ese aspecto. Recién terminó el entrenamiento, estuvo haciendo fútbol y él está contento. Veremos cómo amanece mañana. La determinación final no pasa solamente por mí”, relató.

Más allá de aclarar que está el riesgo a sufrir una nueva lesión, el especialista aclaró que la citación del marplatense dependió de una serie de objetivos alcanzados en su rehabilitación: “Tuvimos charlas con Chelsea y fue toda una planificación de trabajo que se cumplió, inclusive también estuvo Martín Tocalli (entrenador de arqueros de la Selección) mirando cómo entrenaba. Hay una continuidad de ese trabajo y estamos en permanente contacto con el club. Esperamos que todo siga bien y que pueda jugar”.

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Por otro lado, se refirió a la máscara utilizada en estos últimos días en la parte inferior de su cabeza: “Se necesita una protección. Estamos insistiéndole en los detalles mínimos para ver qué comodidad tiene y si podemos mejorarla en algo. Hoy estuvieron acá especialistas en el tema de las protecciones y trabajaron con él. No debería pasar que tengamos un cambio de la protección, pero no lo descarto porque es el día a día y uno siempre busca mejorar. Una cosa es el consultorio y otra cosa es saltar, transpirar o situaciones que se ven en la acción”.

La protección que utilizó Emiliano Martínez en el entrenamiento de la selección argentina (Créditos: @Argentina/X)

A la espera de saber si atajará Dibu o Rulli, Scaloni también deberá decantarse por Nicolás Tagliafico o Facundo Medina, aunque TyC Sports explicó que el ex hombre de Independiente estaría por delante del defensor de Bayer Leverkusen. Incluso, Tagliafico tiene muchas chances de ponerse la cinta de capitán si no juega Emiliano Martínez. Agustín Giay sería el lateral derecho y la zaga central estaría compuesta por Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez.

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En el mediocampo se disputan un lugar Exequiel Palacios y Valentín Barco para ser los acompañantes de Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, mientras que Gianluca Prestianni lucha con Thiago Almada para ser titular en una ofensiva integrada por Julián Álvarez y Nico Paz, quien atraviesa una excelente actualidad en el Como de Italia.

La agenda de la Selección seguirá este jueves desde las 17:00 con una práctica a puertas cerradas y está estipulada la conferencia de prensa de Scaloni, con horario a confirmar.

El subcampeón del mundo jugará este viernes desde las 20:00 ante Uruguay en La Bombonera por una nueva edición del clásico del Río de la Plata. Cuatro días después, el martes 17, enfrentará a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba con horario a confirmar.

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La probable formación de Argentina para enfrentar a Uruguay

Emiliano Martínez/Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Taglifiaco/Facundo Medina; Exequiel Palacios/Valentín Barco, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Nico Paz, Julián Álvarez y Thiago Almada/Gianluca Prestianni.

LA LISTA COMPLETA

Los convocados de Lionel Scaloni para la fecha FIFA de noviembre (@Argentina)

Arqueros:

Emiliano Martínez (Chelsea FC)

Gerónimo Rulli (Manchester City)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Santiago Beltrán (River Plate)

Defensores:

Gonzalo Montiel (River Plate)

Román Vega (FC Zenit)

Aarón Anselmino (Chelsea FC)

Leonardo Balerdi (AS Roma)

Mariano Troilo (Parma)

Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Agustín Giay (Palmeiras)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Mediocampistas:

Máximo Perrone (Como 1907)

Exequiel Palacios (Ipswich Town)

Valentín Barco (Chelsea FC)

Alexis Mac Allister (Liverpool FC)

Enzo Fernández (Manchester City)

Matías Soulé (AS Roma)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)

Delanteros:

Gianluca Prestianni (Benfica)

Juan Manuel López (Palmeiras)

Franco Mastantuono (Fiorentina)

Santiago Castro (AS Roma)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Nicolás Paz (Como 1907)

Thiago Almada (River Plate)