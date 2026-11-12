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Los dos gigantes europeos que tienen en la mira a Gianluca Prestianni: la impactante cifra que están dispuestos a pagar

El delantero de la selección argentina brilla en el inicio de temporada europea con el Benfica

Prestianni, con la casaca del Benfica, con la que brilla (REUTERS/Rodrigo Antunes)
Prestianni, con la casaca del Benfica, con la que brilla (REUTERS/Rodrigo Antunes)
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PSG y Bayern Múnich siguen de cerca a Gianluca Prestianni, el extremo argentino del Benfica que atraviesa la mejor temporada de su carrera. Según informaron Pedro Sousa y Germán García Grova, ambos clubes tienen al jugador en carpeta para el mercado de verano de 2027. La cláusula de salida asciende a 100 millones de euros (USD 111 millones).

El extremo arribó al Benfica en enero de 2024, procedente de Vélez Sarsfield, en una operación que rondó los 10 millones de euros. Sus primeras temporadas en Lisboa fueron las de un jugador que se abría camino: llegó adolescente a un fútbol desconocido, arrancaba mayormente desde el banco y acumuló 56 partidos, 4 goles y 8 asistencias en sus tres primeras campañas.

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La explosión llegó en la temporada 2026-27. En apenas 20 partidos, el argentino ya suma 12 goles y 6 asistencias, una producción que lo ubica como el mejor argentino en Europa en lo que va del año y como el jugador más determinante de la liga portuguesa.

El Benfica negocia la renovación pero estudia los 100 millones

A pesar del interés externo, el Benfica no tiene apuro. El contrato de Prestianni vence en 2029, lo que le da al club una posición cómoda para negociar. El proceso de renovación está muy avanzado e incluiría una importante suba salarial, con el objetivo de reconocer su crecimiento y reforzar su vínculo con la institución. La estabilidad del jugador, en un contexto de creciente interés por parte de otros clubes, es una prioridad para la dirigencia portuguesa.

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Sin embargo, una oferta cercana a los 100 millones de euros podría cambiar el panorama. Esa es la cifra que el Benfica manejaría como precio de salida en caso de que algún club decida avanzar formalmente. Por el momento, ni el PSG ni el Bayern Múnich realizaron ofertas concretas, pero ambos siguen su situación de cerca.

Prestianni, en el entrenamiento de la Selección junto a Franco Mastantuono (REUTERS/Rodrigo Valle)
Prestianni, en el entrenamiento de la Selección junto a Franco Mastantuono (REUTERS/Rodrigo Valle)

PSG y Bayern, dos proyectos distintos con el mismo objetivo

El interés de los dos clubes responde a lógicas distintas. El PSG, bicampeón vigente de la Champions League, busca incorporar a Prestianni para reforzar su ataque y pelear por un tercer título consecutivo. El Bayern, por su parte, lo sigue como parte de su política de incorporar talento joven con proyección internacional para potenciar su parcela ofensiva.

Lo que tienen en común ambos clubes es la capacidad económica para afrontar una operación de esa magnitud. Los 100 millones de euros que pediría el Benfica representan una barrera alta, pero no inaccesible para ninguno de los dos. Lo que todavía no está claro es si alguno dará el paso formal en el próximo mercado.

Prestianni, en tanto, sigue acumulando minutos, goles y asistencias en Lisboa. Tiene 20 años, contrato hasta 2029 y es uno de los rostros de la renovación de la selección argentina (ya anotó su primer gol en el triunfo ante Burkina Faso). De hecho, fue citado por Lionel Scaloni para la doble fecha FIFA de noviembre: la Albiceleste se medirá este viernes ante Uruguay en La Bombonera, y el próximo martes frente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

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