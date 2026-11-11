No es la dieta, ni el ejercicio, ni la genética: esto es lo que tienen en común quienes llegan a los 100

Un médico que trató pacientes centenarios identificó un hábito cotidiano que todos compartían, independientemente de su dieta o genética (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una revisión de alcance publicada en la revista científica Discover Public Health que analizó 124 investigaciones sobre centenarios y supercentenarios de los últimos 55 años llegó a una conclusión que puede resultar incómoda: no existe una fórmula única para vivir hasta los 100 años. Genes, alimentación, actividad física, redes de apoyo y, sí, también la suerte, forman parte de la ecuación. Sin embargo, un médico internista citado por la revista Parade, que ha atendido a varios pacientes centenarios, encontró un patrón que se repite con llamativa regularidad entre quienes no solo llegan a esa edad, sino que además la disfrutan.

El Dr. Dung Trinh, internista en MemorialCare Medical Group y Director Médico de Healthy Brain Clinic, subraya que el verdadero objetivo no debería ser alcanzar una cifra determinada de años: “La meta es vivir bien durante el mayor tiempo posible”. “Hay una diferencia fundamental entre la esperanza de vida —cuántos años vivimos— y los años de vida saludable, que son aquellos que transcurren con independencia, salud y calidad”, enfatizó.

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El médico advierte que los hábitos cotidianos inciden directamente en el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades cardíacas o demencia, y que nunca es ni demasiado pronto ni demasiado tarde para modificarlos. “Incluso los cambios pequeños pueden mejorar cómo nos sentimos hoy y tener un impacto positivo en los años por venir”, afirmó.

El hábito que comparten quienes llegan a los 100 años

Tras años de consultas con pacientes de edad avanzada, el médico identificó un denominador común: mantenerse socialmente conectados. No a través de redes digitales, sino mediante vínculos reales y cotidianos con otras personas.

Mantenerse socialmente conectado, con vínculos significativos y un sentido de propósito, es el hábito que une a los centenarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Ya sea compartiendo tiempo con la familia, participando en actividades comunitarias, haciendo voluntariado o simplemente teniendo a alguien con quien hablar cada día, las relaciones significativas son un pilar del envejecimiento saludable”, explicó Trinh.

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Lo que distingue a sus pacientes centenarios no es la cantidad de vínculos, sino su profundidad. El doctor aclara que sus pacientes no tienen necesariamente cientos de contactos en ninguna plataforma ni en la vida real. Priorizan la calidad: relaciones que les generan pertenencia y propósito. “A veces subestimamos cuánto importa eso para envejecer bien”, comentó.

La conexión social actúa sobre el cuerpo y el cerebro

Los beneficios de relacionarse con otros van bastante más allá del bienestar emocional. Trinh observó en su práctica clínica que la interacción social tiene efectos directos sobre la salud física y la función cerebral. “Cuando nos relacionamos con otros, ponemos en marcha la memoria, el procesamiento emocional y la resolución de problemas, al tiempo que creamos oportunidades para movernos físicamente”, detalló el médico. Las relaciones significativas también funcionan como un amortiguador del estrés y favorecen conductas más saludables: actividad física regular, mejor alimentación y mayor adherencia a los controles médicos.

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Por eso, Trinh suele decirles a sus pacientes: “Así como ejercitamos el cuerpo, también debemos ejercitar nuestras conexiones sociales.”

La conexión social activa la memoria, reduce el estrés y protege contra enfermedades cardíacas, demencia y muerte prematura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres formas concretas de fortalecer los vínculos sociales

Para quienes se consideran introvertidos, llevan una vida muy ocupada o viven solos, el médico ofrece tres prácticas concretas que funcionan como punto de partida accesible.

Integrar la interacción social a la rutina diaria. No hace falta un gran esfuerzo inicial. Trinh sugiere empezar con pequeños gestos: llamar a un amigo, tomar un café con un vecino o compartir una comida en familia. “Incluso las conversaciones breves pero genuinas pueden reducir la sensación de aislamiento”, indicó. Sumarse a actividades que reúnan personas. Grupos de caminata, clases de baile, clubes de lectura o trabajo voluntario son opciones que combinan la socialización con el movimiento físico o la estimulación mental. Para el médico, esa combinación es especialmente valiosa: “Se trabajan varios aspectos del envejecimiento saludable al mismo tiempo”. Encontrar espacios donde sentirse necesario. Mentorear a personas más jóvenes, ayudar a los nietos con sus tareas o participar en organizaciones locales son maneras de cultivar un sentido de propósito. “Tener algo que esperar y una razón para levantarse por la mañana aporta estructura, motivación y satisfacción”, señaló Trinh. “El propósito no tiene que ser extraordinario. A veces basta con marcar una diferencia en el día de otra persona”.