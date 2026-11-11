Generación Silver

No es la dieta, ni el ejercicio, ni la genética: esto es lo que tienen en común quienes llegan a los 100

Un médico internista que atendió a varios pacientes centenarios detectó un patrón recurrente entre quienes no solo alcanzan esa edad sino que además la transitan con salud e independencia

Una mujer mayor de pelo blanco y una mujer joven sonríen y se toman de las manos frente a una ventana en una habitación con plantas
Un médico que trató pacientes centenarios identificó un hábito cotidiano que todos compartían, independientemente de su dieta o genética (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Una revisión de alcance publicada en la revista científica Discover Public Health que analizó 124 investigaciones sobre centenarios y supercentenarios de los últimos 55 años llegó a una conclusión que puede resultar incómoda: no existe una fórmula única para vivir hasta los 100 años. Genes, alimentación, actividad física, redes de apoyo y, sí, también la suerte, forman parte de la ecuación. Sin embargo, un médico internista citado por la revista Parade, que ha atendido a varios pacientes centenarios, encontró un patrón que se repite con llamativa regularidad entre quienes no solo llegan a esa edad, sino que además la disfrutan.

El Dr. Dung Trinh, internista en MemorialCare Medical Group y Director Médico de Healthy Brain Clinic, subraya que el verdadero objetivo no debería ser alcanzar una cifra determinada de años: “La meta es vivir bien durante el mayor tiempo posible”. “Hay una diferencia fundamental entre la esperanza de vida —cuántos años vivimos— y los años de vida saludable, que son aquellos que transcurren con independencia, salud y calidad”, enfatizó.

PUBLICIDAD

El médico advierte que los hábitos cotidianos inciden directamente en el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades cardíacas o demencia, y que nunca es ni demasiado pronto ni demasiado tarde para modificarlos. “Incluso los cambios pequeños pueden mejorar cómo nos sentimos hoy y tener un impacto positivo en los años por venir”, afirmó.

El hábito que comparten quienes llegan a los 100 años

Tras años de consultas con pacientes de edad avanzada, el médico identificó un denominador común: mantenerse socialmente conectados. No a través de redes digitales, sino mediante vínculos reales y cotidianos con otras personas.

Cuatro adultos mayores ríen y conversan animadamente en primer plano, mientras otros se sientan en el fondo de un luminoso centro para adultos mayores.
Mantenerse socialmente conectado, con vínculos significativos y un sentido de propósito, es el hábito que une a los centenarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Ya sea compartiendo tiempo con la familia, participando en actividades comunitarias, haciendo voluntariado o simplemente teniendo a alguien con quien hablar cada día, las relaciones significativas son un pilar del envejecimiento saludable”, explicó Trinh.

PUBLICIDAD

Lo que distingue a sus pacientes centenarios no es la cantidad de vínculos, sino su profundidad. El doctor aclara que sus pacientes no tienen necesariamente cientos de contactos en ninguna plataforma ni en la vida real. Priorizan la calidad: relaciones que les generan pertenencia y propósito. “A veces subestimamos cuánto importa eso para envejecer bien”, comentó.

La conexión social actúa sobre el cuerpo y el cerebro

Los beneficios de relacionarse con otros van bastante más allá del bienestar emocional. Trinh observó en su práctica clínica que la interacción social tiene efectos directos sobre la salud física y la función cerebral. “Cuando nos relacionamos con otros, ponemos en marcha la memoria, el procesamiento emocional y la resolución de problemas, al tiempo que creamos oportunidades para movernos físicamente”, detalló el médico. Las relaciones significativas también funcionan como un amortiguador del estrés y favorecen conductas más saludables: actividad física regular, mejor alimentación y mayor adherencia a los controles médicos.

Por eso, Trinh suele decirles a sus pacientes: “Así como ejercitamos el cuerpo, también debemos ejercitar nuestras conexiones sociales.”

Dos mujeres de pelo canoso conversan sentadas a una mesa de madera con tazas humeantes, una tetera y un plato de galletas en un patio
La conexión social activa la memoria, reduce el estrés y protege contra enfermedades cardíacas, demencia y muerte prematura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres formas concretas de fortalecer los vínculos sociales

Para quienes se consideran introvertidos, llevan una vida muy ocupada o viven solos, el médico ofrece tres prácticas concretas que funcionan como punto de partida accesible.

  1. Integrar la interacción social a la rutina diaria. No hace falta un gran esfuerzo inicial. Trinh sugiere empezar con pequeños gestos: llamar a un amigo, tomar un café con un vecino o compartir una comida en familia. “Incluso las conversaciones breves pero genuinas pueden reducir la sensación de aislamiento”, indicó.
  2. Sumarse a actividades que reúnan personas. Grupos de caminata, clases de baile, clubes de lectura o trabajo voluntario son opciones que combinan la socialización con el movimiento físico o la estimulación mental. Para el médico, esa combinación es especialmente valiosa: “Se trabajan varios aspectos del envejecimiento saludable al mismo tiempo”.
  3. Encontrar espacios donde sentirse necesario. Mentorear a personas más jóvenes, ayudar a los nietos con sus tareas o participar en organizaciones locales son maneras de cultivar un sentido de propósito. “Tener algo que esperar y una razón para levantarse por la mañana aporta estructura, motivación y satisfacción”, señaló Trinh. “El propósito no tiene que ser extraordinario. A veces basta con marcar una diferencia en el día de otra persona”.

Temas Relacionados

Adultos mayoresLongevidadEnvejecimiento saludableNewsroom BUEgeneracion silvercentenariosconexión socialvínculos sociales

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El vecino como red de supervivencia: cómo el barrio, la farmacia y los comercios de proximidad se convierten en escudo contra el aislamiento en la vejez

María Dolores Puga defiende que las generaciones actuales llegan a edades avanzadas con una experiencia vital, laboral y educativa sin precedentes. Ese cambio, sostiene, obliga a revisar las políticas de envejecimiento activo desde su base

El vecino como red de supervivencia: cómo el barrio, la farmacia y los comercios de proximidad se convierten en escudo contra el aislamiento en la vejez

Rosana Correa, referente de Tierra, Techo y Trabajo: “El jubilado tiene que ir al centro social porque quiere, no por necesidad”

La jubilación debe ser digna para el que ha aportado toda la vida, sostiene quien trabaja por los adultos mayores desde hace más de 30 años. Integra la asociación civil que lleva por nombre el lema del papa Francisco, citado por León XIV en su visita a nuestro país

Rosana Correa, referente de Tierra, Techo y Trabajo: “El jubilado tiene que ir al centro social porque quiere, no por necesidad”

6 hábitos alimenticios para cuidar la salud cardiovascular todos los días y 5 alimentos recomendados

Frutas, cereales integrales, proteínas de mejor perfil y menos sodio conforman un patrón sostenible que las guías médicas vinculan con un funcionamiento cardíaco más favorable a largo plazo

6 hábitos alimenticios para cuidar la salud cardiovascular todos los días y 5 alimentos recomendados

Ni más inmunes ni menos necesitados: así reacciona el cerebro al desvelo según la edad

Después de los 65 años es habitual que el descanso sea más liviano y discontinuo, pero las guías conservan la recomendación de siete a nueve horas y señalan cuándo consultar

Ni más inmunes ni menos necesitados: así reacciona el cerebro al desvelo según la edad

Qué es el Escudo Europeo de la Democracia y qué rol juega en él la resiliencia de los mayores de 50

Europa dejó de celebrar la democracia una vez al año y comenzó a repararla como si fuera un puente. El Escudo Europeo identifica a los ciudadanos Silver como el eslabón más vulnerable y más decisivo del sistema.

Qué es el Escudo Europeo de la Democracia y qué rol juega en él la resiliencia de los mayores de 50

DEPORTES

“Creo que está más avanzado”: una ex figura de Inglaterra afirmó que Lamine Yamal se desarrolló mejor que Messi y Cristiano Ronaldo

“Creo que está más avanzado”: una ex figura de Inglaterra afirmó que Lamine Yamal se desarrolló mejor que Messi y Cristiano Ronaldo

La concluyente frase de Alexis Mac Allister sobre el desafío de la selección argentina tras la despedida de Lionel Messi

El inesperado rival que le surgió a Pochettino para dirigir al Manchester United, que está a un paso de despedir a su técnico

El insólito debut de un luchador de sumo de 15 años y 57 kilos ante un rival que lo triplicaba en peso: el combate de cuatro segundos

“Estoy rezando para que sea la última”: la confesión de la atleta que pasará por su novena cirugía tras salvarse de una amputación

TELESHOW

Los Palmeras comunicaron cuándo y dónde será el velatorio de Marcos Camino: “Con profundo dolor”

Los Palmeras comunicaron cuándo y dónde será el velatorio de Marcos Camino: “Con profundo dolor”

La reflexión de Abel Pintos tras cantarle al Papa León XIV: “En este momento del mundo, la coherencia es muchísimo”

Pato Sardelli de Airbag sorprendió a un pequeño fanático en su casa con un regalo único: “¡Mentira que sos vos!”

Iliana Calabró le dedicó un feliz cumpleaños a su novio Luis Alberto De Stefano en medio de su tercer mes de internación

De Nahuel Pennisi a Valentino Merlo: así fueron los shows de la vigilia de León XIV con jóvenes en Palermo

INFOBAE AMÉRICA

“Bolillo” Gómez explicó por qué decidió continuar al frente de la selección de El Salvador: “No quiero tirar la toalla”

“Bolillo” Gómez explicó por qué decidió continuar al frente de la selección de El Salvador: “No quiero tirar la toalla”

La dictadura cubana fuerza la salida del gobernador de Camagüey por supuestos “errores” bajo total opacidad

Cuatro días detenido en Cuba por un spray: la familia que buscó en hospitales y estaciones policiales sin obtener respuesta

Centroamérica capta cerca de USD 258.5 millones para energía solar, salud y reciclaje

Honduras: hallan desmembrado en el río Guayape a joven de 24 años y capturan a sospechosos