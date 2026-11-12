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Julieta Prandi contó cómo transita su divorcio con Emanuel Ortega: “El tiempo acomoda a todos en su lugar”

Tras el final de su matrimonio, la modelo retomó sus actividades laborales y dejó una aclaración sobre las críticas del entorno del músico

Después de un mes de la ruptura matrimonial, la actriz dio una entrevista y contó cómo son sus días después del escándalo mediático
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A un mes de su separación de Emanuel Ortega, Julieta Prandi contó cómo atraviesa las semanas posteriores a la ruptura. Al regresar de Brasil, y retomar sus actividades, la conductora aseguró que se apoya en su círculo íntimo, retomó sus compromisos profesionales y anticipó que el divorcio se resolverá por la vía legal.

En una entrevista con Intrusos (América TV), Julieta Prandi explicó que eligió alejarse de la exposición tras el final de su matrimonio con Emanuel Ortega, con quien mantenía una relación desde hacía seis años.

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“Estuve con mi familia, con mis padres y amigas. Estoy bien, estoy transitando mi separación. El tiempo acomoda todo y a todos en su lugar”, dijo la modelo y conductora sobre el momento que atraviesa.

Al hablar de su regreso a la rutina, Prandi destacó el lugar que ocupa su trabajo en este proceso. “Súper, ¿a quién no? Es algo que disfruto, amo la radio”, respondió cuando le preguntaron si la actividad profesional le hacía bien.

Emanuel Ortega aparece junto a Fernando Goin interpretando una versión acústica de la canción «Don't Think Twice, It's All Right» de Bob Dylan

La conductora también confirmó que la disolución del vínculo se tramitará con abogados. “No hay división de nada, es un trámite; como fue poner la firma, ahora se disuelve”, expresó al referirse a los pasos que seguirán luego de la separación.

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La pareja se distanció antes de cumplir un mes de casados. Según trascendió, un quiebre de confianza habría sido determinante en la decisión de Prandi de terminar la relación.

Consultada sobre el contacto que mantiene con Ortega, la figura de América TV evitó profundizar. “Siempre, por ser una persona pública, es difícil; todo lo que uno puede lo mantiene en privado. Hay cosas que lógicamente van a trascender y obviamente trascienden y ya está”, afirmó.

Antes de finalizar la nota, Prandi aclaró que sus cuestionamientos no estaban dirigidos a los periodistas ni a los panelistas que trataron la noticia. “No me refería a los periodistas o panelistas, es la única salvedad que quiero hacer. Pero no me importa”, sostuvo, en alusión a los comentarios de personas cercanas al músico.

Julieta Prandi regresó a la radio y dejó una definición sobre su separación de Emanuel Ortega
Julieta Prandi regresó a la radio y dejó una definición sobre su separación de Emanuel Ortega

Mientras Julieta Prandi habló públicamente de la separación, días atrás, Emanuel Ortega compartió una interpretación de “Don’t Think Twice, It’s All Right”, de Bob Dylan, acompañada por un mensaje que fue leído en clave de su presente personal. “Hay letras que uno desea haber escrito. Reflejan algo que resuena muy familiar, casi propio”, escribió el músico junto al video, sin hacer referencias directas a su expareja.

La grabación muestra a Ortega junto a su amigo Fernando Goin, quien lo acompaña con una guitarra acústica en el interior de una casa. En el fondo se distinguen una biblioteca con discos y libros, además de varios cuadros. Goin abre la interpretación y luego Ortega toma la voz en uno de los pasajes centrales del tema.

La elección de la canción llamó la atención por el contenido de su letra. Publicada en 1963 como parte del álbum The Freewheelin’ Bob Dylan, “Don’t Think Twice, It’s All Right” retrata la despedida de una pareja atravesada por la distancia emocional, la incomunicación y la frustración. El narrador anticipa que se irá al amanecer y plantea que esperaba alguna señal que pudiera hacerlo cambiar de decisión.

En uno de los fragmentos que interpreta Ortega, la canción expresa: “Ojalá hubiera habido algo que pudieras hacer o decir para hacerme cambiar de idea y quedarme”. La composición, una de las más versionadas del repertorio de Dylan, vuelve sobre la partida como desenlace de un vínculo que no logró sostenerse.

Ortega no dio explicaciones sobre los motivos de la ruptura ni vinculó de manera explícita la publicación con Prandi. Sin embargo, la frase elegida para presentar la interpretación y el sentido de la canción cobraron relevancia en medio de la reciente separación.

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