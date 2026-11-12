Dos gobernadores fuera del cargo en menos de 48 horas: lo que el régimen cubano no explicó sobre los relevos

Cuban President Miguel Diaz-Canel attends a ceremony marking the 65th anniversary of Fidel Castro's declaration of the socialist character of the Cuban Revolution, made on the eve of the Bay of Pigs invasion in 1961, in Havana, Cuba April 16, 2026. REUTERS/Norlys Perez TPX IMAGES OF THE DAY

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El dictador cubano Miguel Díaz-Canel aceptó la renuncia de la gobernadora de Las Tunas, Yelenys Tornet Menéndez, menos de 48 horas después de que el régimen comunicara la salida del gobernador de Camagüey, Jorge Enrique Sutil Sarabia. La sucesión de cambios en dos provincias en un lapso breve volvió a exponer la falta de explicaciones oficiales sobre los relevos de autoridades territoriales en Cuba.

La decisión sobre Tornet Menéndez fue informada este miércoles 11 de noviembre mediante un comunicado divulgado por el diario oficial Granma. Según la versión oficial, la funcionaria pidió dejar el cargo por “limitaciones familiares y personales” que le impedían continuar en sus funciones.

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El primer ministro, Manuel Marrero Cruz, comunicó la aceptación de la renuncia durante una sesión extraordinaria del Consejo Provincial de Las Tunas. El comunicado indicó que los delegados destacaron el desempeño de la dirigente desde su llegada a la gobernación, aunque no aportó precisiones sobre los motivos concretos de su salida.

Tornet Menéndez había sido elegida el ocho de diciembre de 2024 con el 98.58% de los votos de los delegados de las asambleas municipales del Poder Popular. Asumió el puesto el veintiocho de ese mes, por lo que dejó el cargo antes de completar dos años al frente de la provincia oriental.

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Designación provisional de Juana Yamilka Viñals Suárez como gobernadora interina

Para ocupar la vacante, Miguel Díaz-Canel designó de manera provisional a Juana Yamilka Viñals Suárez, quien hasta ahora ejercía como vicegobernadora de Las Tunas. La funcionaria permanecerá al frente de la provincia hasta que se realice el procedimiento previsto para elegir a un nuevo gobernador.

Miguel Díaz-Canel reorganiza bloques que representan carteras ministeriales frente a una vista del Capitolio y la Plaza de la Revolución en La Habana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Viñals Suárez es licenciada en Física y Electrónica, tiene una maestría en Ciencias de la Educación y es diputada de la Asamblea Nacional del Poder Popular desde 2021. Había sido elegida vicegobernadora en diciembre de 2024 con el 97.48% de los votos emitidos por los delegados municipales.

La sustitución mantiene el mecanismo utilizado por el régimen para cubrir de inmediato las vacantes en las gobernaciones provinciales. El anuncio no estableció una fecha para la elección definitiva del nuevo titular de Las Tunas ni detalló las atribuciones que ejercerá Viñals Suárez durante su interinato.

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La salida de Tornet Menéndez ocurre en una provincia que ha atravesado varios cambios en su estructura política y administrativa desde 2024. En octubre de ese año, Díaz-Canel apartó al entonces gobernador Jaime Ernesto Chiang Vega, quien reconoció errores en su desempeño. En la misma decisión, el régimen suspendió al vicegobernador Ernesto Luis Cruz Reyes por presuntas violaciones vinculadas al ejercicio de sus responsabilidades.

Meses después, en marzo de 2025, Walter Simón Noris dejó el cargo de primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Las Tunas. La decisión tampoco incluyó una explicación pública sobre las razones de su destitución.

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Acumulación de residuos, deudas agrícolas y más de 300 delitos semanales durante su gestión

Durante el período de Tornet Menéndez al frente de Las Tunas, autoridades provinciales admitieron problemas en áreas sensibles para la población. Entre ellos figuraron la acumulación de residuos, las dificultades en la producción agropecuaria y demoras en pagos a campesinos.

La basura se acumula en una esquina de La Habana, Cuba, el martes 24 de septiembre de 2024. (Foto AP/Ramón Espinosa)

A comienzos de 2025, la propia gobernadora se refirió a más de 300 delitos registrados en una sola semana en la provincia. También reconoció limitaciones para la recolección de basura por la falta de camiones y de trabajadores destinados a esa tarea.

Las dificultades productivas se sumaron a los reclamos por deudas y atrasos en los pagos a productores agrícolas, en un contexto de escasez de alimentos y deterioro de servicios públicos que afecta a distintas regiones de Cuba.

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El comunicado oficial no vinculó esos problemas con la salida de Tornet Menéndez. La versión divulgada se limitó a la referencia a razones familiares y personales, una fórmula habitual en los anuncios de renuncias o ceses de funcionarios del régimen.

Dos salidas en menos de 48 horas

El relevo en Las Tunas fue anunciado poco después de la renuncia de Jorge Enrique Sutil Sarabia como gobernador de Camagüey. En ese caso, el régimen informó que el funcionario reconoció errores incompatibles con la responsabilidad de su puesto.

Foto de archivo

Tras su salida, el vicegobernador Yennis León Mayedo asumió de forma temporal la conducción de Camagüey. El procedimiento fue similar al aplicado ahora en Las Tunas: un reemplazo interino mientras se activa el proceso institucional para designar a un nuevo gobernador.

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Las dos salidas consecutivas dejaron vacantes las máximas autoridades administrativas de dos provincias del este y centro de Cuba.