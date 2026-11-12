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La singular promesa de Pedro Troglio al plantel si Banfield elimina a Boca de la Copa Argentina

El director técnico adelantó el posible regalo a sus dirigidos si llegan a pasar a la final del certamen

El regalo de Troglio para los jugadores de Banfield si le ganan a Boca Juniors en la semifinal de la Copa Argentina
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Pedro Troglio, director técnico de Banfield, prometió sortear un auto entre sus jugadores si el equipo logra eliminar a Boca Juniors en la semifinal de la Copa Argentina, que se disputará el sábado 14 de noviembre a las 19 horas en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El entrenador además reconoció el favoritismo del Xeneize de cara al cruce.

“Cualquier cosa. No sé qué... Si conseguimos un canje en zona sur... Alguien que nos quiera dar una mano...”, expresó Troglio entre risas en una entrevista con TyC Sports, al explicar que todavía necesita conseguir el acuerdo comercial para concretar la promesa. El entrenador, de 61 años, completó la idea con una reflexión sobre el objetivo del equipo en el torneo. “Si llegamos a salir campeones, sería un sueño para el club, para nosotros, para toda la gente. Dios quiera que pase”, sostuvo.

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El técnico de Banfield consideró “una falta de respeto” que varios sectores subestimen a su equipo de cara al cruce, aunque reconoció como lógico que la mayoría señale al conjunto de la Ribera como candidato a avanzar de ronda. “No nos duele. Es normal que digan que Boca va a ganar o ya lo pongan a Boca en una instancia final”, afirmó.

Para relativizar ese pronóstico, Troglio recurrió a un antecedente de su propia carrera. En la edición 2018 de la Copa Argentina, eliminó a Boca Juniors en octavos de final y a River Plate en semifinales, pese a que ambos equipos llegaban a esa instancia como los finalistas de la Copa Libertadores de ese año, definida en Madrid. “Llegamos a la final con Rosario Central”, recordó el DT, en referencia a aquella campaña.

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Banfield vs. Huracán
Pedro Troglio busca un acuerdo con un concesionario de zona sur para conseguir un auto y sortearlo entre sus dirigidos si eliminan a Boca Juniors (Crédito: JUAN MANUEL BAEZ)

Troglio también se refirió a las señales de respeto que recibió desde el entorno de Boca de cara a la semifinal. Mencionó las declaraciones del entrenador Rodolfo Arruabarrena, del presidente Juan Román Riquelme y de distintos jugadores del plantel xeneize. “Me quedo tranquilo cuando escucho a Arruabarrena, Riquelme o los jugadores de Boca. Cuando ellos te respetan, es lo mejor”, explicó.

El técnico remarcó, además, que la consagración reciente de Boca como campeón de la Tabla Anual del fútbol argentino no representa un factor determinante para el partido del sábado. “Es una historia distinta. No importa de qué manera vienen. Lo que importa es lo que hagamos nosotros”, sostuvo.

El ex mundialista con la Selección destacó que buena parte de su plantel disputará por primera vez una instancia semifinal de un torneo nacional, una circunstancia que, según explicó, no debería afectar la motivación del equipo. “Vamos con una expectativa enorme. Tenemos muchos chicos jóvenes que están por primera vez en una semifinal. No van a faltar las ganas, la dedicación, el sueño”, afirmó el entrenador.

El DT también marcó una diferencia entre el clima que atravesó el plantel durante gran parte de la temporada, marcado por la lucha por la permanencia en la categoría, y el que vive de cara a esta instancia de la Copa Argentina. “Eso provoca que todos los partidos se jueguen con mucha tensión. Lo del sábado es agua mineral. Es hermoso, vas a jugar una semifinal de Copa Argentina. Estás a dos partidos de ser campeón, de una Copa”, explicó.

El encuentro entre Banfield y Boca Juniors se desarrollará en el marco de la doble jornada de fecha FIFA. El equipo que resulte ganador del cruce de Mendoza avanzará a la final de la Copa Argentina, en la que enfrentará a Platense, que espera rival desde hace varias semanas tras eliminar a Atlético Tucumán.

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