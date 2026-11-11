Generación Silver

El vecino como red de supervivencia: cómo el barrio, la farmacia y los comercios de proximidad se convierten en escudo contra el aislamiento en la vejez

María Dolores Puga defiende que las generaciones actuales llegan a edades avanzadas con una experiencia vital, laboral y educativa sin precedentes. Ese cambio, sostiene, obliga a revisar las políticas de envejecimiento activo desde su base

Mujer mayor sonriente con cabello gris, chaqueta marrón y ropa deportiva azul, caminando en un sendero al aire libre, con lago y montañas de fondo.
La población vive más tiempo pero afronta enfermedades crónicas durante una media de 15 años, lo que exige reformar la atención sociosanitaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

María Dolores Puga, investigadora del CSIC, planteó en una entrevista con Diario de Navarra que el envejecimiento exige reformar la atención a los crónicos: la población vive más tiempo, pero atraviesa enfermedades durante una media de 15 años y afronta desigualdades que condicionan la autonomía, los cuidados y la vida cotidiana.

La influencia del nivel económico, educativo y residencial se concentra entre los 60 años y la edad modal de defunción, situada en 88 años para los hombres y 91 años para las mujeres, según los datos del Movimiento Natural de la Población de 2024 citados por la investigadora. A partir de esas edades, la genética adquiere más peso que el entorno.

PUBLICIDAD

Puga sostuvo que vivir más no equivale a ganar los mismos años de bienestar para toda la población consultada por La Vanguardia. Las probabilidades de morir son más bajas entre quienes tienen mayor nivel socioeconómico, formación o viven en barrios con mejores condiciones, mientras que las mujeres con menos recursos presentan mayores índices de discapacidad que aquellas con ingresos altos.

La científica del CSIC situó el debate fuera de la idea de la vejez como una etapa uniforme. La edad de inicio de la vejez se fijó en 65 años en 1919, aunque propuso diferenciar a las personas de 60 a 80 años, un grupo con autonomía y un papel central en el cuidado de familiares mayores y de niños.

PUBLICIDAD

María Dolores Puga
La investigadora María Dolores Puga propone diferenciar el grupo de 60 a 80 años por su autonomía y su función central en el cuidado familiar.

La supervivencia aumentó, pero la enfermedad se prolonga

Puga diferenció la longevidad de la supervivencia al explicar los cambios demográficos del último siglo. Según su análisis, la reducción de las muertes tempranas elevó la igualdad ante la muerte, aunque el desplazamiento de las defunciones a edades más avanzadas se produjo primero entre las mujeres, durante las tres últimas décadas del siglo XX, y más tarde entre los hombres.

La investigadora propuso modificar la pregunta con la que se aborda el envejecimiento demográfico. Al referirse al aumento sostenido de la esperanza de vida desde mediados del siglo XIX, afirmó: “De cómo cambiamos a cómo nos adaptamos al envejecimiento demográfico”.

Ese proceso ha extendido una etapa vital que puede abarcar entre 30 y 35 años y que reúne situaciones muy distintas. Puga señaló que las generaciones actuales cuentan con más años de vida saludable que las anteriores y resumió esa transformación: “Somos más jóvenes que generaciones previas a nuestra edad”.

Hombre y mujer de cabello gris caminan en calle de piedra adoquinada, rodeados de edificios antiguos y plantas con flores moradas.
El periodo medio de pérdida de autonomía se sitúa en cuatro años a pesar del adelanto en el diagnóstico de patologías crónicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mejora de la supervivencia no eliminó las enfermedades crónicas. La investigadora indicó que la incapacidad para realizar actividades básicas se ha retrasado y que el periodo medio de pérdida de autonomía se limita a cuatro años, aunque el comienzo de las enfermedades se adelanta y prolonga los periodos de atención.

Las generaciones nacidas desde 1945 llegan a edades avanzadas con una experiencia laboral, educativa y vital distinta de la de sus predecesoras. Puga consideró que ese cambio obligará a revisar las políticas de envejecimiento activo, porque “no les vale esa visión pasiva de la vejez”.

Barrios y redes de proximidad como factores de autonomía

El entorno físico puede reforzar o debilitar la vida social en la vejez, según explicó Puga. Los barrios con espacios para caminar, relacionarse y permanecer en la calle favorecen redes de proximidad, mientras que una iluminación insuficiente puede acrecentar el miedo a salir y reducir la actividad cotidiana.

El temor a las caídas tiene efectos que van más allá de una limitación física. La reducción de las salidas deriva en más sedentarismo y aislamiento social.

Las relaciones de cercanía adquieren una importancia particular después de los 75 años, cuando aumenta el riesgo de discapacidad. Puga señaló que muchos hombres de esas generaciones construyeron sus vínculos principalmente en el trabajo y concentran sus relaciones en la familia y la pareja cuando se jubilan o pierden movilidad.

Las mujeres de esas cohortes, en cambio, desarrollaron con mayor frecuencia redes de vecindad durante periodos fuera del mercado laboral. La investigadora sostuvo que esos vínculos cotidianos ganan peso tras la viudez y que, a esas edades, los vecinos pueden resultar más importantes que los amigos para el día a día.

Puga advirtió que las nuevas generaciones de mujeres, con trayectorias laborales más parecidas a las de los hombres, pueden llegar a la vejez sin esa red de proximidad que caracterizó a sus madres. El vecindario, el farmacéutico, los comercios y otros contactos cotidianos pasan a formar parte de una red que puede detectar fragilidad o soledad.

Atención sanitaria y cuidados sociales, una coordinación pendiente

La investigadora identificó la gestión de las enfermedades crónicas como el primer desafío para las políticas públicas. Al describir la atención actual, que depende del esfuerzo de los profesionales pese a estar pensada para episodios agudos, afirmó: “Está funcionando gracias al esfuerzo de los profesionales como un carro con ruedas cuadradas”.

Puga planteó la necesidad de evolucionar hacia un sistema orientado a trayectorias largas de enfermedad. La atención a personas con múltiples patologías requiere coordinación entre servicios sanitarios y sociales, especialmente después de una hospitalización.

Dos imágenes de una mujer mayor: una subiendo escaleras con barandilla y otra caminando en un parque soleado. Ambas mostrando vitalidad y movimiento.
La edad modal de defunción alcanza los 88 años en hombres y 91 en mujeres, punto tras el cual la genética adquiere más peso que el entorno socioeconómico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La red de cuidados, añadió, ya no recae en una única cuidadora familiar. Las ayudas a domicilio, los servicios de compañía, la lavandería y otras prestaciones intervienen de forma simultánea, pero su gestión puede convertirse en una carga para las personas mayores y sus familias.

La figura del gestor de casos crece en Europa como respuesta a esa fragmentación. Su función consiste en centralizar las distintas ayudas y facilitar la coordinación, lo que permite a los familiares preservar el apoyo emocional sin asumir cada tarea cotidiana.

Puga citó el modelo de los países nórdicos, donde una red amplia de servicios evita que las familias se ocupen de forma directa de las labores básicas. Según explicó, el efecto no es la desaparición de los vínculos familiares: “El apoyo familiar, lejos de disminuir, ha aumentado y mejorado”.

La investigadora situó el problema en la transición entre el hospital y el domicilio. Al referirse a una persona mayor que recibe el alta tres días después de una fractura de cadera sin haber recuperado su autonomía, señaló: “Lo que hay que mejorar son todos los servicios de puente que hay entre el sistema sanitario y el social”.

Temas Relacionados

EnvejecimientoEnfermedades crónicasCuidadosgeneracion silverMaría Dolores Pugared de supervivencialongevidadsupervivenciaenvejecimiento demográficoesperanza de vidaredes de proximidad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rosana Correa, referente de Tierra, Techo y Trabajo: “El jubilado tiene que ir al centro social porque quiere, no por necesidad”

La jubilación debe ser digna para el que ha aportado toda la vida, sostiene quien trabaja por los adultos mayores desde hace más de 30 años. Integra la asociación civil que lleva por nombre el lema del papa Francisco, citado por León XIV en su visita a nuestro país

Rosana Correa, referente de Tierra, Techo y Trabajo: “El jubilado tiene que ir al centro social porque quiere, no por necesidad”

6 hábitos alimenticios para cuidar la salud cardiovascular todos los días y 5 alimentos recomendados

Frutas, cereales integrales, proteínas de mejor perfil y menos sodio conforman un patrón sostenible que las guías médicas vinculan con un funcionamiento cardíaco más favorable a largo plazo

6 hábitos alimenticios para cuidar la salud cardiovascular todos los días y 5 alimentos recomendados

Ni más inmunes ni menos necesitados: así reacciona el cerebro al desvelo según la edad

Después de los 65 años es habitual que el descanso sea más liviano y discontinuo, pero las guías conservan la recomendación de siete a nueve horas y señalan cuándo consultar

Ni más inmunes ni menos necesitados: así reacciona el cerebro al desvelo según la edad

Qué es el Escudo Europeo de la Democracia y qué rol juega en él la resiliencia de los mayores de 50

Europa dejó de celebrar la democracia una vez al año y comenzó a repararla como si fuera un puente. El Escudo Europeo identifica a los ciudadanos Silver como el eslabón más vulnerable y más decisivo del sistema.

Qué es el Escudo Europeo de la Democracia y qué rol juega en él la resiliencia de los mayores de 50

Valentín Fuster dice que "nunca es tarde" para actuar sobre los factores de riesgo cardiovascular y frenar el deterioro cerebral

El reconocido investigador cardiovascular explicó que controlar la hipertensión incluso entre los 60 y 70 años puede desacelerar la disfunción cerebral, según estudios realizados en Asia

Valentín Fuster dice que "nunca es tarde" para actuar sobre los factores de riesgo cardiovascular y frenar el deterioro cerebral

DEPORTES

“Creo que está más avanzado”: una ex figura de Inglaterra afirmó que Lamine Yamal se desarrolló mejor que Messi y Cristiano Ronaldo

“Creo que está más avanzado”: una ex figura de Inglaterra afirmó que Lamine Yamal se desarrolló mejor que Messi y Cristiano Ronaldo

La concluyente frase de Alexis Mac Allister sobre el desafío de la selección argentina tras la despedida de Lionel Messi

El inesperado rival que le surgió a Pochettino para dirigir al Manchester United, que está a un paso de despedir a su técnico

El insólito debut de un luchador de sumo de 15 años y 57 kilos ante un rival que lo triplicaba en peso: el combate de cuatro segundos

“Estoy rezando para que sea la última”: la confesión de la atleta que pasará por su novena cirugía tras salvarse de una amputación

TELESHOW

La reflexión de Abel Pintos tras cantarle al Papa León XIV: “En este momento del mundo, la coherencia es muchísimo”

La reflexión de Abel Pintos tras cantarle al Papa León XIV: “En este momento del mundo, la coherencia es muchísimo”

Pato Sardelli de Airbag sorprendió a un pequeño fanático en su casa con un regalo único: “¡Mentira que sos vos!”

Iliana Calabró le dedicó un feliz cumpleaños a su novio Luis Alberto De Stefano en medio de su tercer mes de internación

De Nahuel Pennisi a Valentino Merlo: así fueron los shows de la vigilia de León XIV con jóvenes en Palermo

La Justicia condenó a Javier Naselli por violencia intrafamiliar y Vicky Xipolitakis celebró el fallo en sus redes

INFOBAE AMÉRICA

Centroamérica capta cerca de USD 258.5 millones para energía solar, salud y reciclaje

Centroamérica capta cerca de USD 258.5 millones para energía solar, salud y reciclaje

Honduras: hallan desmembrado en el río Guayape a joven de 24 años y capturan a sospechosos

Caravana de 2 mil migrantes sale del sur de México rumbo a Estados Unidos

El Acuario Nacional dominicano liberó casi 15.000 animales acuáticos en 15 años

Aprehenden a mujer que presuntamente introdujo cheques sin fondos por USD 50 mil en diversos bancos panameños