Soledad Pastorutti contó qué le dijo al papa León XIV cuando lo saludó y cuál fue el regalo que le dio

Soledad Pastorutti obsequió al papa León XIV el poncho emblemático que utilizó en el Festival de Cosquín en 1996 (Video: TN Central)

Guardar

Soledad Pastorutti le regaló al papa León XIV el poncho más emblemático de su carrera y le cantó al oído que estaba emocionada por haber actuado minutos antes en el Monumento de los Españoles, ante una multitud que desbordó el barrio porteño de Palermo. La cantante, que sorprendió a los fieles con una presentación no anunciada en la previa de la misa papal del lunes, pudo saludar al sumo pontífice junto a su hermana y describió el momento como uno de los más difíciles de procesar en toda su trayectoria.

“Son esos regalos que aparecen en la vida que de verdad uno se pregunta por qué, y lo agradece, por supuesto”, dijo Pastorutti en diálogo con Franco Mercuriali y el equipo de TN Central. La artista contó que llegó a Buenos Aires a las seis de la mañana, después de dos noches sin dormir por una gira que la había llevado a La Pampa y luego a Crespo, en Entre Ríos. Con ese cansancio acumulado y la incertidumbre de si lograría entrar a la capital a tiempo, se presentó ante millones de personas en el Monumento de los Españoles.

PUBLICIDAD

La artista santafesina ofreció una presentación musical no anunciada ante una multitud en el Monumento de los Españoles (Imagen Ilustrativa Infobae)

La participación había sido acordada con pocas semanas de anticipación, aunque no se difundió públicamente. Fue el mánager de la cantante, Gonzalo, quien recibió el llamado y le transmitió la propuesta. Hubo reuniones previas para definir el repertorio, y La Sole optó por no anunciarlo por las dudas: “Si después no se da, si al final no estás”, explicó. Cuando finalmente subió al escenario, a las 10:25 horas, abrió con “La Viajera” y “Oración del Remanso” y fue sumando canciones a medida que el público la acompañaba. Usó el mismo poncho que lució en la despedida de Lionel Messi y, luego de pedir permiso para seguir, interpretó “Aleluya”, “Entre a mi pago sin golpear” y “A Don Ata”.

El momento más recordado de la presentación llegó cuando su hermana Natalia Pastorutti subió al escenario. Juntas cantaron “Alma Misionera”, una canción de tradición católica que fue acompañada de forma masiva por la multitud reunida alrededor del Monumento. “Se convirtió en un hit”, reconoció La Sole, y anunció que están evaluando grabarla: “Estamos pensando seriamente en grabarla y en seguir generando cosas lindas con esta canción, porque la verdad es que lo que se generó con el tema fue maravilloso”.

PUBLICIDAD

La intérprete mantuvo un encuentro cara a cara con el papa León XIV al término del oficio religioso

Tras la misa, La Sole tuvo la oportunidad de acercarse al Papa junto a su hermana. Fue entonces cuando vivió el instante que más la impactó: “Te mira a los ojos, te escucha y presta atención a lo que decís, a pesar de que estuvo cuatro días y escuchó un montón de testimonios”, relató. Le alcanzó a decir que estaba muy emocionada por haber cantado, y le entregó un poncho. No el que vestía ese día, aclaró, sino el poncho emblemático que revoleó en el Festival de Cosquín en 1996 y que ya había regalado al papa Francisco cuando actuó en Brasil. “Dos papas”, sintetizó Mercuriali. “Dos papas”, repitió La Sole entre risas.

La cantante vinculó su participación con una fe que lleva desde la infancia, cuando su bisabuela Laura, una italiana que emigró a Argentina a los 17 años, la llevaba a misa y ella cantaba con la guitarra. “Creo en la familia, creo en el amor, creo en la amistad. Creo que todo esto me llevó a esta situación”, dijo. También habló de la profesionalidad que exige mantenerse entera en un escenario cargado de emoción: “Siento que es un momento en donde uno tiene que ser profesional más allá de lo que le pasa al ser humano. Por supuesto que vale la emoción, pero si estás en ese lugar, tenés que salir”.

PUBLICIDAD

La experiencia la dejó con la convicción de que la visita del Papa dejó una marca colectiva en los argentinos: “Somos un pueblo muy unido, somos un pueblo que estamos siempre cuando las cosas no van bien y cuando las cosas van bien también. Ver tanta gente en paz, con esa espiritualidad, era una marea de paz, era una cosa muy difícil de describir desde arriba del escenario”, concluyó.