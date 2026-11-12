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El desafío de tenis en el que Serena Williams apabulló al streamer Speed: “Estaba aburrida, pero es tan tierno...”

El influencer y la ganadora de 23 Grand Slams en singles se sometieron a una divertida prueba

La tenista Serena Williams y el creador de contenido IShowSpeed disputan un partido de tenis en una pista al aire libre.
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La tenista estadounidense Serena Williams protagonizó una enorme remontada tras otorgarle al streamer IshowSpeed una ventaja inicial de seis puntos a cero durante un juego de tenis, situación en la que el influencer solo necesitaba dos puntos más para quedarse con la victoria. Sin embargo, la ganadora de 23 títulos de Grand Slam encadenó ocho puntos consecutivos y le arrebató el juego sin permitirle sumar uno solo más.

El enfrentamiento formó parte del segundo episodio de la segunda temporada de Speed Goes Pro, serie documental protagonizada por Darren Watkins Jr., conocido en redes como IshowSpeed, que se estrenó este 11 de noviembre en el canal de YouTube del streamer. El programa somete al influencer a un entrenamiento intensivo con atletas de élite antes de enfrentarlos en una competencia directa dentro de su disciplina.

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“Cuando escuché que ella iba a darme seis puntos, se me iluminaron los ojos, así que pensé: ‘De acuerdo, ahora solo tengo que ganar. Tengo que ganar de alguna manera’”, expresó el streamer en el video.

Speed y Serena Williams se enfrentaron en un desafío de tenis
Speed y Serena Williams se enfrentaron en un desafío de tenis

Antes del duelo en la cancha, Williams evaluó las posibilidades de Watkins de dedicarse de forma profesional al tenis. La tenista fue directa: le dijo que no tiene lo necesario para llegar al circuito profesional, aunque le sugirió que podría desempeñarse en otro rol vinculado al deporte.

La grabación del enfrentamiento tuvo lugar en las canchas del BallenIsles Country Club, en el estado de Florida. “Le di a Speed los seis puntos para empezar y, tengo que ser sincera contigo, definitivamente no estaba ni un poquito preocupada. De hecho, estaba más aburrida, pero es tan tierno”, indicó la tenista.

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El capítulo con Williams es el segundo de los seis que componen la segunda temporada de Speed Goes Pro. La tanda arrancó el 4 de noviembre con un episodio junto al histórico beisbolista Derek Jeter, en el que Watkins corrió hasta primera base en 3,88 segundos.

Los próximos capítulos incluyen un enfrentamiento con el velocista jamaiquino Usain Bolt, previsto para el 18 de noviembre, y continuarán en 2027 con el nadador Michael Phelps el 24 de enero, el bolichero Pete Weber el 30 de enero y el excampeón de boxeo Mike Tyson en el cierre de temporada, el 7 de febrero.

Speed había generado repercusión en Argentina por haber apoyado a los rivales de la Albiceleste en el Mundial. “Siento que cruza la línea de la típica broma. Hay una diferencia entre la broma común y lo que siento con ellos, que de verdad no les agrado”, había afirmado el influencer.

Aunque finalmente ponderó lo hecho por el seleccionado nacional: “Bien jugado, Messi, bien jugado. Bien jugado, Argentina. Hablando en serio, Argentina jugó muy bien. Juegan con el corazón, juegan con pasión. Hay que respetarlos, hermano. Realmente lo dejan todo y lo hicieron bien en este torneo. Así que bien jugado para ustedes. Argentina, bien jugado. Después de todo lo que se dijo y se hizo, tengo que darles mi respeto. Jugaron bien en este torneo. Realmente lo hicieron. Y eso no se les puede quitar. Tremendo equipo, la verdad. Da miedo. No se rinden. Es de temer”.

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