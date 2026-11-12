Panamá

Las autoridades de salud hacen un llamado a los panameños a convertirse en donantes voluntarios para salvar vidas

Avances en esta materia conviven con desafíos como la prevalencia de mitos y la necesidad de fortalecer los marcos jurídicos relativos a los donantes fallecidos

Una mano con guante médico azul sostiene un modelo 3D hiperrealista de órganos humanos (corazón, pulmones, intestinos), con un hospital moderno y limpio desenfocado de fondo.
Una mano enguantada sostiene un modelo 3D detallado de órganos humanos vitales, representando el avance médico en trasplantes y simulación quirúrgica en un entorno hospitalario moderno y limpio. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Desde 1998, Panamá registra 1,079 trasplantes de riñón, 109 de hígado, 2,200 de córnea, 6 de corazón y 800 trasplantes de células hematopoyéticas.

La donación de órganos, tejidos y células permite mejorar y salvar vidas, por lo que hizo un llamado a la población a expresar su voluntad de convertirse en donante voluntario y contribuir a brindar una nueva oportunidad de vida a quienes lo necesitan, explicó la directora de la Organización Panameña de Trasplantes, Janeth Ortega.

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Las declaraciones de Ortega se dieron durante la XXVI Reunión de la Red/Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante que se realiza en el país.

Este es un encuentro que busca fortalecer las estrategias y los sistemas de donación y trasplante en los países de Iberoamérica.

La actividad es organizada por la Organización Panameña de Trasplantes, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Nacional de Trasplantes de España.

En Panamá se realiza la XXVI Reunión de la Red/Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante. (Minsa)
En Panamá se realiza la XXVI Reunión de la Red/Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante. (Minsa)

Fernando Boyd Galindo, ministro de Salud, destacó que Panamá reafirma su compromiso con el fortalecimiento de los sistemas de donación y trasplante, mediante la colaboración regional, el respeto a la voluntad de los donantes y sus familias, y el acceso equitativo, transparente y oportuno a estos servicios.

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El ministro recalcó, en una nota de prensa institucional, que la donación debe mantenerse como un acto voluntario, altruista y solidario, libre de cualquier forma de explotación o tráfico de órganos.

De igual manera, agradeció a la Organización Panameña de Trasplantes, a la OPS, a la Organización Nacional de Trasplantes de España y a todas las delegaciones participantes por hacer posible este encuentro.

La Red/Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante está conformada por representantes de 19 países de América Latina, además de España y Portugal. Su objetivo es definir estrategias y planes de acción para fortalecer los marcos legales, las estructuras y la organización de los sistemas de donación y trasplante de órganos, tejidos y células.

En la reunión participaron Andrea Villalobos, en representación de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en Panamá, y Beatriz Domínguez-Gil González, directora general de la Organización Nacional de Trasplantes de España y presidenta de la Red/Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante.

Un riñón humano con escarcha y venas azules y rojas dentro de una cámara transparente con niebla, iluminada en un laboratorio con equipo y personal.
Un riñón humano se mantiene suspendido dentro de una cámara de criopreservación en un laboratorio moderno, mostrando un avance tecnológico en la conservación de órganos para trasplantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el plano normativo, el país ha transitado desde regulaciones pioneras como la Ley 10 de 1983 sobre implantación de órganos, pasando por la Ley 52 de 1995 y culminando en la Ley 3 de 2010, que crea la Organización Panameña de Trasplantes y establece principios claros de gratuidad, voluntariedad y solidaridad en la donación de componentes anatómicos.

En el terreno operativo, las cifras oficiales reflejan una actividad sostenida: entre 1998 y 2026 se han practicado aproximadamente 4,194 trasplantes de órganos, tejidos y células, con predominio de procedimientos de córnea y riñón, lo que demuestra tanto la capacidad instalada como la respuesta parcial a una demanda en crecimiento.

Paralelamente, Panamá se proyecta como centro de referencia regional en trasplante de células madre hematopoyéticas, gracias a más de 400 procedimientos realizados por la Caja de Seguro Social desde el año 2000.

Sin embargo, las autoridades indican que los avances conviven con desafíos persistentes, entre ellos la prevalencia de mitos y desinformación que frenan la donación, la necesidad de fortalecer los marcos jurídicos en materia de donantes fallecidos y la urgencia de garantizar que la equidad y la transparencia se traduzcan en prácticas concretas en las listas de espera y la asignación de órganos.

La donación y el trasplante de órganos, tejidos y células se han convertido, en Panamá y en toda Iberoamérica, en una herramienta central para abordar enfermedades crónicas y agudas que no tienen alternativa terapéutica equivalente, en particular la enfermedad renal crónica (ERC), las hepatopatías terminales, ciertas cardiopatías, las patologías corneales y diversas enfermedades hematológicas malignas y no malignas.

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