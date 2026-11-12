Panamá

Panamá busca convertirse en el centro regional de congresos y convenciones

La nación canalera apuesta a su posición geográfica y a su economía dolarizada

La industria de reuniones genera encadenamientos productivos en sectores como hotelería, transporte, gastronomía, tecnología, logística y servicios profesionales, señaló el director general de Planificación Nacional del Ministerio de Economía y Finanzas, Rodolfo Sabonge. (MEF)
La industria de reuniones genera encadenamientos productivos en sectores como hotelería, transporte, gastronomía, tecnología, logística y servicios profesionales, señaló el director general de Planificación Nacional del Ministerio de Economía y Finanzas, Rodolfo Sabonge. (MEF)
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Panamá apuesta a convertirse en el centro regional de congresos y convenciones de América a través de la planificación económica estatal.

Así lo planteó el director general de Planificación Nacional del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Rodolfo Sabonge, durante su participación en el 65.º Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA).

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El encuentro se desarrolla en el Panama Convention Center, en Amador, y reúne a representantes de la industria internacional de reuniones.

Sabonge expuso en el panel “Infraestructura, financiamiento e incentivos para crear ecosistemas receptivos para eventos de inversión en Latinoamérica”, junto a la directora ejecutiva de ONU Turismo, Natalia Bayona.

El foro abordó los instrumentos financieros y las condiciones estructurales necesarias para atraer capital hacia destinos competitivos de la región.

Panamá pondera su posición geográfica, la conectividad internacional, la economía dolarizada y una infraestructura especializada. EFE/ Luis Torres
Panamá pondera su posición geográfica, la conectividad internacional, la economía dolarizada y una infraestructura especializada. EFE/ Luis Torres

Según Sabonge, Panamá cuenta con ventajas estratégicas puntuales para competir por una mayor participación en el mercado mundial de eventos, mediante su posición geográfica, la conectividad internacional, la economía dolarizada y una infraestructura especializada.

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El funcionario sostuvo que esas condiciones también le permiten al país atraer inversiones vinculadas directamente a la industria de reuniones.

Esa misma línea argumental fue retomada horas antes por el presidente José Raúl Mulino, quien durante la inauguración del congreso señaló que convertir a Panamá en el centro de congresos y convenciones de América constituye una decisión estratégica de Estado.

Sustentó esa definición en la conectividad, la economía dolarizada y las condiciones institucionales del país, bajo el posicionamiento de marca “Panamá, anfitrión del mundo”.

El Ministerio de Economía y Finanzas sostiene que la industria de reuniones genera encadenamientos productivos en hotelería, transporte, gastronomía, tecnología, logística y servicios profesionales, y que esa actividad puede convertirse en una plataforma para diversificar la economía y fortalecer la competitividad nacional del país centroamericano.

Condiciones favorables también le permiten al país atraer inversiones vinculadas directamente a la industria de reuniones.
Condiciones favorables también le permiten al país atraer inversiones vinculadas directamente a la industria de reuniones.

Sabonge resaltó el papel de las asociaciones público-privadas y la cooperación con organismos multilaterales para estructurar proyectos de infraestructura sostenible. Entre esos organismos mencionó al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El funcionario explicó que esos mecanismos de cooperación se respaldan en estudios de factibilidad y análisis de demanda. Esta estructura permite movilizar capital, distribuir riesgos entre los actores involucrados y mejorar la eficiencia tanto de la inversión pública como de la privada.

Desde la perspectiva de la planificación nacional, Sabonge planteó la necesidad de vincular la industria de reuniones con los sectores que ofrecen mayores oportunidades de crecimiento y diversificación económica. Mencionó puntualmente las actividades marítimas, portuarias y logísticas, los servicios financieros, los agronegocios, la tecnología, la innovación y las ciencias.

El director de Planificación Nacional del MEF argumentó que esos rubros tienen capacidad para atraer negocios, generar valor agregado y fortalecer la inserción de Panamá en los mercados internacionales. A esa lista sumó oportunidades de articulación con el turismo sostenible, la educación, la investigación científica, la energía, la infraestructura, la aviación, el comercio y los servicios especializados.

Para Sabonge, esa integración permitiría ampliar la oferta de congresos internacionales y promover la transferencia de conocimientos y tecnología hacia el país. También fortalecería las cadenas de proveedores nacionales y generaría nuevas oportunidades para las pequeñas y medianas empresas panameñas.

Se planteó la necesidad de vincular la industria de reuniones con los sectores que ofrecen mayores oportunidades de crecimiento y diversificación económica.
Se planteó la necesidad de vincular la industria de reuniones con los sectores que ofrecen mayores oportunidades de crecimiento y diversificación económica.

El funcionario del MEF señaló además que vincular estos sectores con las distintas regiones del país contribuiría a impulsar el desarrollo territorial. Esa estrategia buscaría diversificar la actividad económica y distribuir los beneficios de la inversión más allá de la capital panameña.

En esa línea, Sabonge destacó que los congresos internacionales constituyen una oportunidad para captar conocimiento especializado y facilitar la transferencia tecnológica hacia distintas zonas del país. Planteó que este tipo de eventos permite además establecer alianzas empresariales y conectar la inversión con las capacidades productivas de las diferentes regiones panameñas.

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