La presunta espía china Alice Huang regresó a Beijing en medio de la polémica por el caso Nvidia y su CEO

Foto tomada de video de TVBS que muestra a Alice Huang en una cena organizada por Jensen Huang, CEO de Nvidia, en un restaurante en Taipéi, Taiwán, el 22 de mayo del 2025 (TVBS vía AP)

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Alice Huang, fundadora de Megaspeed International y señalada en acusaciones de espionaje para China, se encuentra en Beijing en medio de una investigación interna de Nvidia Corp. sobre su vínculo con el director ejecutivo de la empresa, Jensen Huang, según informaron personas familiarizadas con el caso a Bloomberg.

Las fuentes, que pidieron reserva por la sensibilidad del caso, indicaron que Huang vive actualmente en la capital china con conocimiento de funcionarios de seguridad. No precisaron cuándo viajó a Beijing, las razones de su traslado ni las actividades que desarrolla allí.

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El paradero de la empresaria, también identificada como Huang Le, generó especulaciones desde que Jensen Huang admitió una relación extramatrimonial y el directorio de Nvidia abrió una pesquisa por acusaciones que la vinculan con tareas de espionaje para China.

Beijing negó que Huang fuera espía. El Ministerio de Relaciones Exteriores chino no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, mientras que los intentos por contactar a la fundadora de Megaspeed International tampoco obtuvieron respuesta el jueves.

La controversia afectó a los mercados y puede derivar en la salida de Jensen Huang de la conducción de Nvidia, de acuerdo con el informe. La empresaria quedó en el centro del caso por su cercanía con el director ejecutivo y por el rol de su compañía en el alquiler de chips avanzados para firmas chinas.

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Megaspeed se convirtió en el mayor comprador de procesadores de Nvidia en el Sudeste Asiático, una región que, según el informe, funciona como una vía relevante para el ingreso irregular de hardware avanzado al mercado chino. La firma alquila chips de Nvidia a Alibaba Group Holding Ltd. desde instalaciones ubicadas en varios países de esa zona.

Alice Huang conversa y saluda a varios asistentes en el interior de un salón concurrido (AFP)

Alibaba, que afrontó cuestionamientos de seguridad nacional en Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el Ejército chino, negó esas acusaciones y evitó hacer comentarios sobre la relación comercial con Megaspeed.

Huang creó Megaspeed en 2023, después de una trayectoria en capital privado y televisión. La empresa surgió a partir de una escisión de 7Road Holdings Ltd., uno de los mayores grupos chinos del sector de videojuegos, pocos meses después de que el entonces presidente estadounidense Joe Biden impusiera restricciones amplias a las exportaciones de chips avanzados de inteligencia artificial hacia China.

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Antes de la creación de Megaspeed, 7Road vendió su filial de Singapur a una entidad de las Islas Vírgenes Británicas llamada Huang Le Ltd., tras lo cual Huang Le asumió el control. En noviembre de 2023, esa entidad vendió Megaspeed a una empresa pantalla de Singapur.

Días después de esa operación, Megaspeed obtuvo la condición de socio oficial de Nvidia Cloud Partner, una categoría que le permitió acceder de forma preferencial a chips de la compañía estadounidense. Registros comerciales citados en el informe muestran que la empresa importó productos por un valor superior a USD 4.600 millones, más de mil veces el saldo de efectivo que declaró en 2023.

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Huang inició su carrera en el sector financiero. Desde noviembre de 2015 ocupó el cargo de subgerente general de Shanghai Hexi Investment Co., según publicaciones de la firma en su cuenta oficial de WeChat entre fines de 2016 y comienzos de 2017.

Con anterioridad, trabajó en Citic Securities Co. y HSBC Holdings Plc, de acuerdo con esas publicaciones. Representantes de ambas compañías no respondieron a solicitudes de comentarios, mientras que Shanghai Hexi Investment no estuvo disponible de inmediato por teléfono.

(Con información de Bloomberg)