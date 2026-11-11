Generación Silver

Cómo pueden las empresas combinar experiencia senior y talento joven durante su adaptación al entorno digital

Gustavo dos Santos atribuye un papel clave a quienes conducen equipos, abren conversaciones, facilitan aprendizajes y promueven ámbitos donde innovación conviva con sensibilidad, pensamiento crítico, proximidad humana ante desafíos laborales contemporáneos

Hombres y mujeres de distintas edades sentados frente a ordenadores y teclados en una oficina con escritorios blancos.
Gustavo dos Santos sostuvo que la integración tecnológica en las organizaciones plantea un desafío humano antes que técnico. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Gustavo dos Santos, CEO de HUMAN STADIUM y especialista en empleabilidad, sostuvo que la incorporación de tecnología en las empresas plantea un desafío que excede el uso de herramientas: exige reconversión laboral, acuerdos entre generaciones y una definición humana sobre las decisiones que se delegan a las máquinas. “Nuestro mayor desafío sigue siendo humano, no tecnológico”, afirmó.

Dos Santos ubicó al talento senior y al talento joven como aportes complementarios dentro de ese proceso. Según explicó, los trabajadores con más experiencia transmiten liderazgo y capacidad de gestión ante situaciones complejas, mientras que las nuevas generaciones facilitan la inmersión en la era digital.

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Al plantear el criterio para el reparto de responsabilidades entre personas y sistemas tecnológicos, formuló una pregunta: “¿Qué decisiones dejamos en manos de la tecnología y cuáles seguimos tomando desde la conciencia humana?”.

El especialista vinculó el uso de herramientas digitales con las prioridades de las organizaciones. “Aprovechar el potencial de nuevas tecnologías para impulsar el crecimiento y la productividad exigirá que las empresas den prioridad a las personas, en cuanto a sus intereses, necesidades y aspiraciones”, señaló.

Un hombre joven ante una pantalla interactiva con datos digitales, mientras otro hombre mayor y un reloj de pared permanecen al fondo.
La transformación digital impulsa una coevolución entre humanos y máquinas que exige la reconversión laboral a cualquier edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reconversión laboral atraviesa a todas las generaciones

Dos Santos describió la digitalización como un proceso de interacción recíproca entre personas y máquinas. Para explicar esa relación, retomó una idea de Helga Nowotny: la transformación tecnológica impulsa una coevolución entre humanos y máquinas.

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El CEO afirmó que la reconversión a cualquier edad y el desarrollo de nuevas competencias serán factores centrales para la evolución de los trabajadores y las empresas. También planteó que la transformación en curso tiene una dimensión emocional, porque obliga a revisar acciones, resultados, propósitos y proyecciones personales.

Al referirse a las condiciones que deben reunir profesionales, líderes y organizaciones, dos Santos advirtió: “Son tiempos para analizar si estamos preparados como profesionales, como líderes y como organizaciones que buscan evolucionar responsablemente, para caminar hacia la ‘convivencia perfecta’ o si seremos simples observadores de una ‘tormenta perfecta’”.

Para el especialista, esa convivencia debe incorporar las diferencias entre generaciones y sus prácticas de trabajo. La relación entre lo humano y lo tecnológico, sostuvo, no puede reducirse a una sustitución: debe responder a las necesidades y los beneficios que las personas y las organizaciones buscan obtener.

Las empresas necesitan un cambio cultural además de tecnología

Dos Santos afirmó que la convergencia entre avances tecnológicos y conectividad global está modificando los vínculos laborales, la generación de resultados y las formas de convivencia dentro de las compañías. En ese escenario, ubicó la innovación, la adaptación y la diversidad generacional como factores que entran en tensión.

Una mujer con traje azul sostiene un cubo transparente con circuitos digitales y monedas flotantes mientras una persona joven trabaja a su lado.
El crecimiento y la productividad empresarial dependen de dar prioridad a los intereses y las aspiraciones de los empleados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al describir el objetivo de ese proceso, sostuvo: “La tecnología evoluciona, pero será el talento quien la convierta en progreso”. A su juicio, el nuevo desafío consiste en reaprender, cruzar conocimientos y construir liderazgos capaces de escuchar a equipos formados por trabajadores de distintas edades.

El especialista consideró que las organizaciones comienzan a advertir que la adopción de herramientas no resuelve por sí misma los cambios derivados de la digitalización. Según explicó, el proceso requiere un cambio cultural y una perspectiva que permita a los colaboradores convivir emocionalmente con la tecnología, además de utilizarla.

Dos Santos planteó que las empresas deben fortalecer la diversidad generacional y formar personas dispuestas a aprender durante toda su vida laboral. “No se trata de descartar, correr, desplazar; se trata de sumar”, afirmó.

La cultura de la empresa define el lugar de la tecnología

El CEO señaló que los líderes deben actuar como agentes y facilitadores del cambio. Su tarea, indicó, consiste en promover entornos donde las herramientas digitales sean consideradas una oportunidad y puedan abrir debates sobre la reconversión constante y nuevos ámbitos de desarrollo.

Un hombre joven con barba y una mujer mayor de cabello gris usan un portátil y un monitor de ordenador. Teclado, ratón y cables sobre una mesa. Otros adultos al fondo
Los trabajadores de mayor experiencia aportan capacidad de gestión y las nuevas generaciones facilitan la inmersión digital. (Imagen ilustrativa Infobae)

En ese marco, propuso que los equipos combinen el aporte de cada generación. “Debemos convertirnos hoy en participantes activos, interactuando con lo tecnológico en intercambios significativos y aprovechándolo para potenciar nuestros talentos humanos en equipos que se alimenten unos a otros, donde cada generación aporte su valor diferencial”, expresó.

Dos Santos sostuvo que las nuevas tecnologías responden a aquello que las personas buscan o creen necesitar, pero advirtió que no deben sustituir la reflexión, las emociones, la cercanía con los equipos, el pensamiento crítico ni el liderazgo consciente.

La clave no está en la edad de los colaboradores, sino en la cultura de la empresa”, concluyó dos Santos.

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