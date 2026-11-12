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Nora Colosimo habló de la denuncia a Mauro Icardi: “Wanda está rota y yo como abuela me siento muy preocupada”

La madre de la conductora en LAM salió a respaldar públicamente a su hija tras el delicado episodio del último viernes

Nora Colosimo afirmó que Wanda Nara está rota tras la denuncia penal contra Mauro Icardi por presuntas lesiones a su hija (Video: LAM, América TV)
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Nora Colosimo habló con crudeza el estado emocional de su hija tras la denuncia que Wanda Nara presentó contra Mauro Icardi por presuntas lesiones a la hija mayor de la expareja. En su paso por LAM (América TV) como panelista, la madre de la empresaria se mostró cautelosa con los detalles pero contundente en sus palabras: “Rota, como cualquier mamá”, respondió cuando el conductor le preguntó cómo estaba la conductora.

El primer testimonio de Colosimo llegó cargado de contención. Con pocas palabras, pero con un peso difícil de ignorar, comenzó su intervención dejando en claro cuál era su mayor preocupación en este momento: “Lamento el grave momento que está pasando mi nieta. Es todo lo que tengo para decir”. La abuela de la menor optó por la mesura ante las cámaras, aunque dejó traslucir la magnitud del golpe que recibió la familia cuando trascendió el episodio que involucra a la nena.

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wanda nara mama nora colosimo
Wanda Nara se comunicó con su madre desde las inmediaciones de la sede policial para relatarle lo sucedido tras mantener la noticia en reserva por unas horas

De Brito indagó en la dimensión personal de la situación y quiso saber si Colosimo tenía con quién procesar lo que estaba viviendo. “¿Estás preocupada como abuela?”, le preguntó. La respuesta fue directa y sin rodeos: “Mucho”. Cuando el periodista preguntó si lo hablaba con su entorno familiar, Nora explicó que el sostén lo encuentran puertas adentro: “Nos apoyamos entre nosotros”.

Uno de los momentos más reveladores fue cuando la conversación avanzó sobre cómo Wanda supo del episodio que involucra a su hija y cuándo decidió contarle a su madre. Según relató la angelita, la propia Wanda la llamó desde las inmediaciones de la sede policial para contarle lo que estaba pasando: “Me enteré por ella, estaba a la sede policial cuando me lo contó”. Pero antes de eso, la empresaria intentó procesar el golpe sola. “Es tan grave que me lo esquivó por un par de horas”, admitió Nora, dejando en evidencia la dificultad que tuvo su hija para poner en palabras lo sucedido.

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La preocupación de Colosimo no se limitó a las declaraciones en televisión. Cuando Mauro Icardi publicó un descargo en redes sociales para rechazar las acusaciones en su contra, Nora respondió con una historia en sus propias redes que no dejó lugar a interpretaciones: “¡Yo te creo! Se hará justicia”. El mensaje fue leído como un respaldo explícito a su nieta frente a la versión del delantero, en un momento en que el entorno legal del futbolista cuestionaba los informes médicos incorporados a la causa.

Fondo negro con el texto en letras blancas «Yo te creo ! Se hará justicia» y un emoticón de manos que forman un corazón
Nora Colosimo publicó en sus redes sociales el mensaje 'Yo te creo. Se hará justicia' en respuesta al descargo que difundió Mauro Icardi

La causa judicial sigue su curso y tiene aristas que aún no están resueltas. Se ordenó un nuevo reconocimiento médico legal para la menor luego de que las primeras evaluaciones presentaran conclusiones divergentes. El objetivo de esa medida es aportar claridad sobre el estado físico de la niña y determinar con mayor precisión qué ocurrió durante el episodio denunciado. La defensa de Icardi negó cualquier agresión hacia la nena y puso en discusión la validez de los informes presentados por la parte acusadora.

De vuelta en el estudio de LAM, De Brito quiso saber si Wanda recibía acompañamiento profesional para transitar el momento. Colosimo confirmó que sí realiza terapia, aunque bajo un formato acotado por la distancia: “Por Zoom”. Ante la insistencia del conductor por profundizar en el tema, Nora trazó un límite claro: “Yo hasta acá llego, chicos”. La frase funcionó como cierre de esa parte del intercambio y dejó en claro que, más allá de la angustia expuesta, la madre de Wanda eligió preservar una parte del dolor familiar lejos de las cámaras.

En ese mismo evento en Punta del Este, las hermanas se encontraron con su mamá, Nora Colosimo, quien posó junto a ellas (RS Fotos)
En ese mismo evento en Punta del Este, las hermanas se encontraron con su mamá, Nora Colosimo, quien posó junto a ellas (RS Fotos)

Antes de finalizar el tramo del ciclo, el conductor quiso saber cómo era hoy el vínculo entre madre e hija. La respuesta de Colosimo reflejó tanto la cercanía como el peso de lo que están atravesando juntas: “Somos muy apegadas”. Una intimidad que, según sus propias palabras, no evitó que Wanda tardara unas horas en contarle lo que había pasado, señal de la gravedad que implicó el episodio para toda la familia. Mientras la investigación avanza en sede judicial, la empresaria cuenta con el respaldo público de su madre en uno de los momentos más difíciles que le ha tocado atravesar.

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