Cinthia Fernández impactó a sus seguidores al mostrar la imagen de una ecografía: “Se agranda la familia”

El emotivo video con el que Cinthia Fernández confirmó su embarazo

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A dos años de anunciar su compromiso con Roberto Castillo, este miércoles Cinthia Fernández sorprendió a sus seguidores al mostrar la imagen de una ecografía. Como si fuera poco, la bailarina acompañó el clip con la frase “Se agranda la familia”, lo que generó especulaciones sobre un posible embarazo.

Sin embargo, la ecografía no correspondía a Fernández. La protagonista de las imágenes era Neni, una de sus mascotas, que espera crías. Durante la consulta veterinaria, la mediática reaccionó con entusiasmo al ver el estudio y escuchar las explicaciones de la médica.

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“¿Me están cargando?”, expresó al inicio del video. Cuando la profesional le indicó que en la pantalla podía verse la cabeza de uno de los cachorros y el latido de su corazón, Fernández respondió: “No te puedo creer. Mirá”.

La bailarina también se dirigió a su perra mientras seguía las imágenes. “Ay, Neni. Mirá cómo se mueve. Mirá, mirá cómo se mueve. Me vuelvo loca. Compórtate, que estamos viendo a tus bebés”, dijo. Luego agregó que la mascota recibe cuidados durante el embarazo.

El llamativo posteo de Cinthia Fernández que impactó a sus seguidores por un posible embarazo

Hacia el final del clip se escucharon ladridos, aparentemente de otro de los animales de la familia. Fernández intentó calmarlo con un mensaje para ambos: “Estate tranquila. Papá, todo nervioso. Tranquilo, mamá, tranquilo”.

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Un mes atrás, acompañada por sus hijas y por su pareja, Cinthia Fernández celebró su cumpleaños con una escapada familiar a Miami. La panelista reunió en una galería de fotos varios momentos de los días que pasó frente al mar, con actividades en la playa, paseos en lancha, recorridas por la ciudad y una salida nocturna.

Cinthia Fernández posa junto a Roberto Castillo durante los festejos de su cumpleaños en Miami

“Qué más puedo pedir, en mi cumpleaños feliz”, escribió Fernández al compartir las imágenes en sus redes sociales. La publicación incluyó postales de la convivencia familiar en la ciudad estadounidense y mostró parte de los planes que eligieron para la celebración.

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Durante una de las jornadas, la mediática posó con sus hijas en la playa. Las tres lucieron trajes de baño y shorts de jean y caminaron tomadas de la mano hacia la costa. En el fondo de la imagen se distinguían las reposeras, las sombrillas y los edificios que forman parte del paisaje urbano de Miami.

Años atrás, Cinthia Fernández y Roberto Castillo se comprometieron

Otra de las fotos registró un momento después de entrar al agua. Con el pelo mojado, Fernández se tomó una selfie con una de las niñas cerca de la orilla. La secuencia también sumó una imagen dentro de un ascensor, donde la panelista apareció junto a dos de sus hijas antes de salir.

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La galería reflejó distintos tramos de las vacaciones. Hubo caminatas sobre la arena, una postal en la que Fernández y las chicas observaron el mar desde un punto elevado y varias escenas al aire libre, con palmeras y la playa de fondo.

El paseo por la bahía fue uno de los planes elegidos para el festejo. Fernández, Castillo y las hijas de la bailarina navegaron juntos en una lancha, desde la que pudieron ver la costa, los puentes y los edificios de la ciudad.

La bailarina y sus hijas recorrieron la costa de Miami y compartieron actividades frente al mar

En una de las tomas, las chicas aparecieron sentadas en la proa de espaldas a la cámara, frente al agua. La embarcación llevaba una bandera de Estados Unidos en el frente y avanzaba mientras el grupo recorría la bahía. Otra imagen mostró el perfil urbano de Miami desde el mar.

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Castillo también formó parte de varias postales de la jornada de navegación. En una de ellas, el abogado abrazó a Fernández sobre la cubierta de la lancha mientras el resto del grupo descansaba durante el paseo.

Con playa, actividades en el agua, momentos familiares y salidas por la ciudad, la panelista condensó en la publicación el viaje que eligió para celebrar su cumpleaños lejos de Buenos Aires.