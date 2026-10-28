El método de tres palabras que una experta propone para encontrar calma frente a vínculos complejos

Mel Robbins presentó un método basado en la teoría Déjalos para abordar vínculos conflictivos sin intentar modificar la conducta ajena (Captura de video de The Mel Robbins Podcast)

Guardar

Mel Robbins presentó una guía de tres pasos para abordar relaciones conflictivas durante un episodio de su pódcast The Mel Robbins Podcast. La conductora explicó su propuesta a partir de preguntas de oyentes sobre familiares, parejas y amistades, y sostuvo que el cambio comienza por modificar la propia conducta.

El planteamiento se apoya en la teoría “Déjalos”, que ella define como un límite para diferenciar lo que una persona puede controlar de aquello que depende de los demás. Su nuevo marco se resume en “yo, nosotros y ellos”, una secuencia destinada a revisar las necesidades personales, la dinámica del vínculo y las decisiones ajenas.

PUBLICIDAD

“La meta no es lograr que una persona difícil se vuelva fácil”, afirmó. Según explicó, el propósito consiste en evitar que la conducta de ese tercero vuelva más compleja la vida de quien atraviesa el conflicto.

Tres pasos para afrontar relaciones complejas

El paso inicial del esquema propone reconocer el impacto del estrés y buscar apoyo con profesionales de salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer componente, “yo”, invita a reconocer el impacto emocional de una relación complicada y a buscar apoyo si resulta necesario. Robbins sugirió recurrir a amistades, terapeutas o profesionales de salud mental para procesar el estrés, sin cargar en soledad con problemas que involucran a familiares o personas cercanas.

El segundo paso, “nosotros”, apunta a conversar sobre el efecto que tiene la relación en lugar de imponer indicaciones a la otra parte y recomendó una fórmula para iniciar esos diálogos: “Esto es lo que ocurrió, esta es la historia que me estoy contando y esto es lo que necesito de ti”.

PUBLICIDAD

El tercer aspecto, “ellos”, supone aceptar que la otra persona puede decidir de una manera distinta a la esperada. Aclaró que esta postura no equivale a abandonar a alguien que no puede tomar decisiones seguras, sino a reconocer los límites propios cuando un adulto comprende las consecuencias de sus actos y rechaza la ayuda ofrecida.

Para ilustrarlo, abordó el caso de Teresa, una oyente preocupada por la salud de su madre, de 68 años. La mujer relató que prepara comidas saludables, pide días libres para acompañarla al médico y procura colaborar, aunque su madre cancela consultas y no sigue las recomendaciones de los especialistas.

PUBLICIDAD

Acompañar sin asumir decisiones ajenas

La comunicadora planteó una fórmula de conversación orientada a expresar las necesidades individuales en lugar de imponer exigencias (Captura de video de The Mel Robbins Podcast)

Ante esa situación, propuso que Teresa hable sobre el desgaste que le provoca el vínculo, en vez de volver a señalar la alimentación o las decisiones médicas de su madre. “No puedo querer esto para ti más de lo que tú lo quieres para ti”, fue una de las frases que planteó como posible respuesta si la madre no acepta apoyo.

La conductora sostuvo que una conversación de ese tipo puede aclarar qué ayuda está dispuesta a recibir una persona y qué asistencia puede ofrecer quien la acompaña. También remarcó que la responsabilidad por las decisiones individuales y sus consecuencias no puede recaer sobre un familiar.

PUBLICIDAD

Otro caso tratado fue el de una pareja preocupada por su hijo de 27 años, quien volvió a vivir con sus padres tras una ruptura sentimental y trabaja en un empleo que ellos consideran sin proyección. La presentadora cuestionó que se lo compare con su hermano mayor y pidió sustituir el juicio por aliento.

La dimensión final del marco establece el respeto a las decisiones ajenas cuando un adulto rechaza la ayuda ofrecida (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Toda experiencia laboral enseña habilidades”, indicó, al rechazar la idea de que existan empleos sin salida. La propuesta para los padres es fijar condiciones de convivencia y aportes al hogar, pero sin definir el ritmo de desarrollo profesional de su hijo ni exigirle una trayectoria igual a la de otros familiares.

PUBLICIDAD

Las comparaciones pueden alejar a quien atraviesa un momento difícil. Por eso, sugirió expresar confianza en la capacidad de esa persona para encontrar su propio camino y reconocer que pedir apoyo tras una ruptura también puede ser una decisión relevante.

La conducta ajena no debe determinar la respuesta propia

La segunda equivocación identificada por Robbins es dejar que las reacciones de otros definan la conducta propia. Mencionó discusiones que escalan porque alguien responde con gritos a los gritos, acepta invitaciones por culpa o queda afectado durante horas por un mensaje pasivo-agresivo.

La conductora recomendó fijar acuerdos de convivencia para los hijos adultos sin condicionar sus procesos de inserción laboral (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Su comportamiento no controla el tuyo. Tú controlas el tuyo”, señaló. Como ejemplo, respondió a una oyente que seguía limitando su forma de vestirse, hablar y publicar en redes sociales por temor a repetir una experiencia de maltrato con una antigua amiga.

PUBLICIDAD

En ese caso, la presentadora consideró que, al no existir ya una relación, no había un asunto compartido que resolver. Su recomendación fue permitir que la otra persona juzgue o malinterprete, mientras la oyente retoma las decisiones que la hacían sentirse segura y libre.

La tercera dificultad consiste en pensar que los demás “deberían” saber qué se espera de ellos y propuso reemplazar esa idea por otra pregunta: “¿Podrían hacerlo?”. El cambio busca evitar que se atribuyan intenciones sin conocer los límites, problemas o circunstancias de la otra persona.

Ejemplificó esta situación con conflictos domésticos, como dejar vasos, platos o pertenencias fuera de lugar. En vez de interpretar esos actos como una falta de respeto, aconsejó expresar cómo afectan la convivencia y pedir una modificación concreta. “Las personas no pueden leer tu mente”, sostuvo al cerrar su exposición sobre los vínculos.

PUBLICIDAD