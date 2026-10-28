Tendencias

El método de tres palabras que una experta propone para encontrar calma frente a vínculos complejos

La escritora y conductora presentó en su programa “The Mel Robbins Podcast”, una guía basada en la secuencia “yo, nosotros y ellos” para revisar las propias necesidades emocionales, dialogar sobre el impacto del vínculo y aceptar decisiones ajenas sin asumirlas como propias

Una mujer con gafas y blusa de lunares sentada ante un micrófono de pódcast, con un frasco con agua, hojas y un libro sobre el escritorio
Mel Robbins presentó un método basado en la teoría Déjalos para abordar vínculos conflictivos sin intentar modificar la conducta ajena (Captura de video de The Mel Robbins Podcast)
Guardar

Mel Robbins presentó una guía de tres pasos para abordar relaciones conflictivas durante un episodio de su pódcast The Mel Robbins Podcast. La conductora explicó su propuesta a partir de preguntas de oyentes sobre familiares, parejas y amistades, y sostuvo que el cambio comienza por modificar la propia conducta.

El planteamiento se apoya en la teoría “Déjalos”, que ella define como un límite para diferenciar lo que una persona puede controlar de aquello que depende de los demás. Su nuevo marco se resume en “yo, nosotros y ellos”, una secuencia destinada a revisar las necesidades personales, la dinámica del vínculo y las decisiones ajenas.

PUBLICIDAD

“La meta no es lograr que una persona difícil se vuelva fácil”, afirmó. Según explicó, el propósito consiste en evitar que la conducta de ese tercero vuelva más compleja la vida de quien atraviesa el conflicto.

Tres pasos para afrontar relaciones complejas

Ilustración de dos mujeres en un sofá; una sostiene una taza y la otra apoya la mano en su brazo, junto a una mesa con libreta y teléfono.
El paso inicial del esquema propone reconocer el impacto del estrés y buscar apoyo con profesionales de salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer componente, “yo”, invita a reconocer el impacto emocional de una relación complicada y a buscar apoyo si resulta necesario. Robbins sugirió recurrir a amistades, terapeutas o profesionales de salud mental para procesar el estrés, sin cargar en soledad con problemas que involucran a familiares o personas cercanas.

El segundo paso, “nosotros”, apunta a conversar sobre el efecto que tiene la relación en lugar de imponer indicaciones a la otra parte y recomendó una fórmula para iniciar esos diálogos: “Esto es lo que ocurrió, esta es la historia que me estoy contando y esto es lo que necesito de ti”.

PUBLICIDAD

El tercer aspecto, “ellos”, supone aceptar que la otra persona puede decidir de una manera distinta a la esperada. Aclaró que esta postura no equivale a abandonar a alguien que no puede tomar decisiones seguras, sino a reconocer los límites propios cuando un adulto comprende las consecuencias de sus actos y rechaza la ayuda ofrecida.

Para ilustrarlo, abordó el caso de Teresa, una oyente preocupada por la salud de su madre, de 68 años. La mujer relató que prepara comidas saludables, pide días libres para acompañarla al médico y procura colaborar, aunque su madre cancela consultas y no sigue las recomendaciones de los especialistas.

Acompañar sin asumir decisiones ajenas

Una mujer con blusa de diseño floral verde y blanco sentada en un sillón, con una cocina al fondo y el rótulo Teresa arriba a la izquierda
La comunicadora planteó una fórmula de conversación orientada a expresar las necesidades individuales en lugar de imponer exigencias (Captura de video de The Mel Robbins Podcast)

Ante esa situación, propuso que Teresa hable sobre el desgaste que le provoca el vínculo, en vez de volver a señalar la alimentación o las decisiones médicas de su madre. “No puedo querer esto para ti más de lo que tú lo quieres para ti”, fue una de las frases que planteó como posible respuesta si la madre no acepta apoyo.

La conductora sostuvo que una conversación de ese tipo puede aclarar qué ayuda está dispuesta a recibir una persona y qué asistencia puede ofrecer quien la acompaña. También remarcó que la responsabilidad por las decisiones individuales y sus consecuencias no puede recaer sobre un familiar.

Otro caso tratado fue el de una pareja preocupada por su hijo de 27 años, quien volvió a vivir con sus padres tras una ruptura sentimental y trabaja en un empleo que ellos consideran sin proyección. La presentadora cuestionó que se lo compare con su hermano mayor y pidió sustituir el juicio por aliento.

Dos mujeres en una cocina junto a una mesa con un plato de comida, un calendario con la palabra cancelado, informes médicos y una tableta.
La dimensión final del marco establece el respeto a las decisiones ajenas cuando un adulto rechaza la ayuda ofrecida (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Toda experiencia laboral enseña habilidades”, indicó, al rechazar la idea de que existan empleos sin salida. La propuesta para los padres es fijar condiciones de convivencia y aportes al hogar, pero sin definir el ritmo de desarrollo profesional de su hijo ni exigirle una trayectoria igual a la de otros familiares.

Las comparaciones pueden alejar a quien atraviesa un momento difícil. Por eso, sugirió expresar confianza en la capacidad de esa persona para encontrar su propio camino y reconocer que pedir apoyo tras una ruptura también puede ser una decisión relevante.

La conducta ajena no debe determinar la respuesta propia

La segunda equivocación identificada por Robbins es dejar que las reacciones de otros definan la conducta propia. Mencionó discusiones que escalan porque alguien responde con gritos a los gritos, acepta invitaciones por culpa o queda afectado durante horas por un mensaje pasivo-agresivo.

Ilustración en acuarela de tres personas sentadas en una sala con sillones, una mesa de centro y cajas de cartón junto a una escalera.
La conductora recomendó fijar acuerdos de convivencia para los hijos adultos sin condicionar sus procesos de inserción laboral (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Su comportamiento no controla el tuyo. Tú controlas el tuyo”, señaló. Como ejemplo, respondió a una oyente que seguía limitando su forma de vestirse, hablar y publicar en redes sociales por temor a repetir una experiencia de maltrato con una antigua amiga.

En ese caso, la presentadora consideró que, al no existir ya una relación, no había un asunto compartido que resolver. Su recomendación fue permitir que la otra persona juzgue o malinterprete, mientras la oyente retoma las decisiones que la hacían sentirse segura y libre.

La tercera dificultad consiste en pensar que los demás “deberían” saber qué se espera de ellos y propuso reemplazar esa idea por otra pregunta: “¿Podrían hacerlo?”. El cambio busca evitar que se atribuyan intenciones sin conocer los límites, problemas o circunstancias de la otra persona.

Ejemplificó esta situación con conflictos domésticos, como dejar vasos, platos o pertenencias fuera de lugar. En vez de interpretar esos actos como una falta de respeto, aconsejó expresar cómo afectan la convivencia y pedir una modificación concreta. “Las personas no pueden leer tu mente”, sostuvo al cerrar su exposición sobre los vínculos.

Temas Relacionados

ConflictosRelaciones personalesComunicaciónNewsroom BUEMel RobbinsThe Mel Robbins Podcast

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De los pisos al auto: 7 usos del detergente para ropa que van más allá de las prendas

Las recomendaciones incluyen métodos para tratar acumulaciones en zonas húmedas, tapizados y áreas exteriores sin reemplazar los productos específicos cuando son necesarios

De los pisos al auto: 7 usos del detergente para ropa que van más allá de las prendas

5 frutas de primavera para sumar fibra, vitaminas y grasas saludables

La elección de productos frescos y variados permite ampliar las alternativas disponibles para organizar las comidas diarias

5 frutas de primavera para sumar fibra, vitaminas y grasas saludables

6 plantas de interior que los diseñadores consideran obras de arte vivientes

Algunas variedades toleran períodos secos, mientras otras requieren sustrato húmedo, iluminación filtrada y mayor humedad ambiental

6 plantas de interior que los diseñadores consideran obras de arte vivientes

De saltos a estiramientos: 4 ejercicios lumbares para activar la espalda en minutos

Una secuencia breve de movilidad y elongación propone preparar caderas, piernas y columna al inicio de la jornada sin necesidad de utilizar equipamiento

De saltos a estiramientos: 4 ejercicios lumbares para activar la espalda en minutos

Encaje, transparencias y brillos: seis looks que definieron el glamour de los Premios Ídolo

A horas de la ceremonia que se realizará el 28 de octubre en la Usina del Arte, estas elecciones vuelven a poner el foco en una pasarela atravesada por propuestas románticas, detalles metalizados y nuevas lecturas de la sastrería

Encaje, transparencias y brillos: seis looks que definieron el glamour de los Premios Ídolo

DEPORTES

Cómo están los clubes argentinos en la clasificación Conmebol rumbo al Mundial de Clubes 2029

Cómo están los clubes argentinos en la clasificación Conmebol rumbo al Mundial de Clubes 2029

A 75 años del primer título de Fangio en la Fórmula 1: la apuesta con su rival, la mentira de su equipo y qué pasó con el auto de la hazaña

Un histórico del Manchester United apuntó contra el plantel por el mal presente y fue directo con Lisandro Martínez: “Da la cara”

Las sentencias del Cuti Romero sobre la Selección: qué pasó en la final del Mundial con España y quién debe usar la 10 que dejó Messi

Camilo Ugo Carabelli venció a Coria y avanzó a los octavos de final en Guayaquil

TELESHOW

Esta noche se entregan los Premios Ídolo 2026: los nominados, dónde se llevarán a cabo y cómo ver la ceremonia

Esta noche se entregan los Premios Ídolo 2026: los nominados, dónde se llevarán a cabo y cómo ver la ceremonia

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: el desafío del lemon pie que dejó afuera a un famoso

Lit Killah mostró por primera vez la casa en la que se crio: “Parece una cárcel, pero esa era mi pieza”

Juli Poggio se lavó las axilas mientras cocinaba en MasterChef Celebrity: “Me agarró mucho calor”

Anunciaron a las finalistas de Popstars y Flor de la V estalló por una doble eliminación: “¡Indignada!”

INFOBAE AMÉRICA

El Ejército israelí informó que la participación electoral entre los militares alcanzó casi el 80%

El Ejército israelí informó que la participación electoral entre los militares alcanzó casi el 80%

El impuesto que nadie aprobó

Confieso que me gustan Los Ángeles Azules

Trump aseguró que “muy pronto” se organizará una reunión entre Putin y Zelensky para avanzar hacia el fin de la guerra en Ucrania

El Gobierno de Burnham presenta su primer presupuesto en Reino Unido en medio de presiones por la inflación, la deuda y el gasto militar