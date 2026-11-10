Honduras

Honduras suspenderá emisión de pasaportes durante seis días por actualización de plataforma tecnológica

La interrupción permitirá realizar la migración de datos y los ajustes técnicos necesarios para poner en funcionamiento una nueva plataforma tecnológica a partir del lunes 23 de noviembre

Las oficinas consulares y aeroportuarias también dejarán de tramitar documentos de viaje durante el mantenimiento.
Las oficinas consulares y aeroportuarias también dejarán de tramitar documentos de viaje durante el mantenimiento.
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La emisión de pasaportes en Honduras permanecerá suspendida seis días mientras las autoridades migratorias modernizan sus sistemas informáticos para mejorar la prestación de servicios y fortalecer la seguridad documental.

Migración Honduras informó, mediante un comunicado oficial, que la actualización del Sistema de Emisión de Pasaportes forma parte de la renovación del Sistema Integral Migratorio (SIM), una plataforma tecnológica que incorporará nuevas herramientas para gestionar los documentos de viaje.

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Los trabajos comenzarán este martes 17 de noviembre y se extenderán hasta el domingo 22 del mismo mes. Durante ese período no se procesarán solicitudes ni se emitirán pasaportes en ninguna de las oficinas habilitadas.

La institución explicó que la interrupción responde a la necesidad de ejecutar la migración de datos y completar la configuración técnica de la nueva herramienta antes de su entrada en funcionamiento, prevista para el lunes 23 de noviembre de 2026.

Suspensión dentro y fuera de Honduras

La medida tendrá alcance nacional e internacional, por lo que los ciudadanos deberán tomar en cuenta las fechas establecidas si tienen previsto solicitar o renovar su documento de viaje durante noviembre.

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La suspensión comprenderá todos los centros de atención migratoria en el territorio hondureño, las delegaciones ubicadas en los aeropuertos y las oficinas consulares que prestan el servicio de emisión de pasaportes en el extranjero.

Durante los seis días establecidos no se procesarán documentos en ninguna de esas dependencias, independientemente del lugar donde se encuentre el solicitante.

La emisión de pasaportes en Honduras permanecerá suspendida durante seis días por la modernización de sus sistemas informáticos.
La emisión de pasaportes en Honduras permanecerá suspendida durante seis días por la modernización de sus sistemas informáticos.

Por esa razón, las autoridades recomendaron a los hondureños con trámites pendientes organizar sus gestiones con anticipación, especialmente quienes necesiten viajar al extranjero y requieran contar con su pasaporte vigente. La institución no informó sobre excepciones para la atención durante el período de mantenimiento.

Nueva plataforma

Migración Honduras detalló que la actualización permitirá implementar una plataforma tecnológica de última generación, diseñada con herramientas de interconexión en tiempo real y mecanismos avanzados de seguridad biométrica.

Entre las características anunciadas figura la capacidad de conectar información en tiempo real y la incorporación de sistemas de identificación biométrica que buscan reforzar los controles relacionados con la emisión de documentos de viaje.

La modernización también contempla un proceso de migración de datos que permitirá trasladar la información existente hacia la nueva infraestructura informática y completar los ajustes necesarios para su funcionamiento.

La emisión de pasaportes en Honduras permanecerá suspendida durante seis días por la modernización de sus sistemas informáticos.
La emisión de pasaportes en Honduras permanecerá suspendida durante seis días por la modernización de sus sistemas informáticos.

Una vez concluidos los trabajos técnicos, el Sistema de Emisión de Pasaportes entrará en funcionamiento el lunes 23 de noviembre de 2026, fecha en la que se prevé la reanudación de los servicios en las oficinas migratorias del país y en las dependencias internacionales.

La institución hizo un llamado a la población para que no deje sus trámites para última hora. La recomendación está dirigida especialmente a quienes tienen viajes programados o compromisos laborales, académicos o familiares fuera del país, y deben verificar con anticipación la vigencia de sus documentos.

Como parte de los cambios previstos, la nueva plataforma también contempla una conexión en tiempo real con la base de datos del Registro Nacional de las Personas (RNP) y la incorporación del Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS), herramientas que permitirán fortalecer la verificación de identidad y reducir los riesgos de suplantación.

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