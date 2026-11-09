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El llamativo cambio que anunció Lautaro Martínez y la divertida respuesta de uno de sus compañeros en el Inter

El Toro compartió una determinación personal y un delantero del elenco italiano aprovechó para bromear

El futbolista argentino y capitán del Inter de Milán, Lautaro Martínez, presentó a través de un video el nuevo diseño de su firma personal.

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Lautaro Martínez anunció a través de un video en sus redes sociales una modificación que afecta su identidad personal, aunque no se trata de ninguna definición vinculada a su futuro contractual con el Inter de Milán. El capitán del conjunto nerazzurro compartió la novedad acompañada de un mensaje reflexivo.

“Una identidad se construye con el tiempo. Se fortalece con cada paso y se reconoce en cada detalle”, escribió el delantero argentino en la publicación de Instagram. “Mi nueva firma. Mi esencia de siempre”, agregó el Toro, quien mostró en el video su nuevo autógrafo, con un diseño más simple que incorpora la letra L y el número 10.

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La publicación del delantero despertó una reacción inmediata entre sus seguidores, que, tal lo indicado por Tuttomercato, en un primer momento especularon con que el posteo pudiera estar relacionado con una renovación de contrato. Sin embargo, la novedad se limitó exclusivamente al cambio de su rúbrica personal, sin ninguna vinculación con su situación contractual en el club.

La publicación de Lautaro y el comentario de Thuram
La publicación de Lautaro y el comentario de Thuram

Entre los comentarios que recibió la publicación se destacó el de Marcus Thuram, compañero de ataque de Martínez en el Inter. El delantero francés respondió con un tono de reclamo distendido: “Tienes que volver a firmar todas mis camisas”.

El anuncio se produjo mientras Martínez atraviesa un período de inactividad por una lesión que lo mantuvo afuera de la convocatoria en el duelo que el Inter disputó ante el Como en el estadio San Siro, por la Serie A de Italia. Sin su capitán en cancha, el conjunto milanés se impuso por 2 a 0, con un primer gol de Francesco Pio Esposito y un segundo tanto convertido por el propio Thuram.

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Nico Paz fue la figura del equipo visitante, dirigido por Cesc Fàbregas, con jugadas de buena factura que incluyeron un pase de tres dedos y un remate de media distancia, aunque esas intervenciones no alcanzaron para torcer el resultado. El triunfo le permitió al Inter escalar a la segunda posición de la tabla, a un punto de Lazio.

Lautaro, por su parte, se perdió la mitad de los partidos del Inter en el inicio de la temporada por una distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo. El Toro disputó siete encuentros entre el certamen italiano y la Champions League y se perdió otros siete. En cuanto a su producción, las estadísticas reflejan que marcó seis goles y brindó una asistencia. En general, el ex Racing suma 181 gritos en 383 cotejos con la camiseta nerazzurra, en los que dio 57 pases-gol y se ganó 61 amarillas. Solo fue expulsado en una ocasión. El delantero también se perdió la convocatoria para la fecha FIFA que la selección argentina enfrentará ante Uruguay y Costa Rica.

El próximo compromiso para el elenco italiano será el domingo 22 de noviembre cuando tenga que enfrentarse al Atalanta en condición de visitante, por la Serie A. Luego, el 25/11, recibirá en su estadio al Stuttgart, por una nueva jornada de la Fase de Liga de la Champions League. Además, el primero de diciembre se medirá con el Genoa por los octavos de final de la Copa Italia.

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