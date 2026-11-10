Avanza la remediación ambiental y monitoreo en la antigua mina El Remance, en Panamá

Después del terremoto las autoridades ambientales recogieron muestras de agua en las comunidades próximas a El Remance para determinar el alcance de la contaminación. Captura de video

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Las autoridades ambientales de Panamá construyen seis soluciones sanitarias individuales en la comunidad de La Gorda, dentro de la primera fase de remediación de la antigua mina El Remance, en San Francisco de Veraguas.

El proyecto, que incluye baño y tanque séptico en cada módulo, registra un avance del 60% y una inversión de USD 37.930,81, de acuerdo con las autoridades.

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Los trabajos, adujeron, buscan mitigar la contaminación por aguas negras y residuales domésticas en la zona. Estiman que la obra estará terminada en aproximadamente dos semanas.

El plan de remediación surgió tras el deslave que sufrió el área de la mina, abandonada hace 27 años, a raíz del sismo de magnitud 7,5 registrado el 9 de octubre.

En paralelo avanza la instalación de cuatro plantas modulares de tratamiento de agua para las comunidades de La Gorda, Pato Arriba (Los Llanitos) y Las Mesillas.

La antigua mina de oro El Remance está ubicada en una zona montañosa del distrito de San Francisco, en la provincia panameña de Veraguas. Captura de video

La obra representa una inversión de USD 780.000 y tiene un avance del 40% a la fecha, según dijeron las autoridades ambientales.

Agregaron que las plantas incorporarán electrofloculación, filtración, sistemas de retrolavado, sensores de calidad del agua, equipos de bombeo y almacenamiento, además de mejoras a los tanques existentes.

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Esta tecnología permite fortalecer la infraestructura comunitaria mediante procesos electroquímicos que prescinden de la dosificación habitual de productos químicos.

Para tratar remediar la contaminación de la mina El Remance en Panamá se construyen soluciones sanitarias y plantas modulares de tratamiento de agua en comunidades cercanas, se monitorean fuentes hídricas y se evalúan obras de estabilización del terreno afectado por el deslave posterior al sismo del 9 de octubre.

En conjunto, los proyectos de saneamiento y tratamiento de agua suman una inversión de USD 817.930,81. Forman parte de las medidas orientadas a mejorar las condiciones sanitarias y ambientales de las poblaciones cercanas a la antigua mina.

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Se construyen soluciones sanitarias y plantas modulares de tratamiento de agua en comunidades cercanas. (MiAmbiente)

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), en coordinación con el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP), continúa con las evaluaciones técnicas para definir las obras de contención y estabilización del terreno dañado por el deslave.

Las intervenciones apuntan a reducir el riesgo de nuevos deslizamientos, estabilizar el material desplazado y controlar el arrastre de sedimentos hacia la quebrada Veneno.

Como medida preventiva, se instaló una malla perimetral de seguridad que restringe el acceso al área afectada y reduce la exposición de la población a los riesgos existentes.

MiAmbiente mantiene la vigilancia permanente de las fuentes hídricas a través de equipos de la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental (DIVEDA), la Dirección Regional de Veraguas y el Laboratorio Regional de Calidad Ambiental de Los Canelos.

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Hasta la fecha se contabilizan 90 actividades de monitoreo y colecta de muestras de agua superficial, subterránea, de pozos, suelos y sedimentos, aseguró la institución.

Hasta el momento se contabilizan 90 actividades de monitoreo y colecta de muestras de agua superficial, subterránea, de pozos, suelos y sedimentos, aseguró la entidad. (MiAmbiente)

Los análisis de metales realizados el 19 de octubre en las captaciones que abastecen a las potabilizadoras de San Francisco y Santiago arrojaron valores normales. Los resultados se mantuvieron dentro de los parámetros de referencia, sin rastro de arsénico ni de otros contaminantes.

El Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados Nacionales informó, además, que sus controles operativos no han detectado condiciones fuera de lo normal en el agua que ingresa a las plantas ni en la producida. La entidad aclaró que la verificación y el monitoreo se mantienen de manera estricta pese a esos resultados.

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El seguimiento de la situación se desarrolla mediante una coordinación entre MiAmbiente, el Ministerio de Salud (MINSA) y el Ministerio de Comercio e Industrias.

El MINSA garantiza el seguimiento y la atención de los aspectos vinculados con la salud pública, mientras que el MICI actúa como ente rector del tema minero.

Las tres instituciones sostienen el trabajo conjunto para implementar medidas de prevención y recuperación en la zona. El objetivo declarado es proteger a las comunidades cercanas y contribuir a la recuperación ambiental progresiva de la antigua mina El Remance.