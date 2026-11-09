Valentín Fuster dice que "nunca es tarde" para actuar sobre los factores de riesgo cardiovascular y frenar el deterioro cerebral

Los factores de riesgo cardiovascular dañan los pequeños vasos sanguíneos del cerebro y favorecen el deterioro cognitivo. EFE/Pedro Puente Hoyos/Archivo

Guardar

Valentín Fuster, director general del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares y presidente del Fuster Heart Hospital y director médico del Hospital Mount Sinai de Nueva York, advierte que la meta de la medicina no debe ser prolongar la vida a cualquier costo, sino preservar la autonomía, la memoria, la curiosidad y los vínculos sociales durante más tiempo. Para el cardiólogo, el corazón ofrece una medida de la esperanza de vida, pero el cerebro determina de forma decisiva cómo se viven esos años.

En la conferencia “El gran desafío: longevidad frente a deterioro cognitivo”, pronunciada en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá, Fuster planteó que la conexión entre salud cardiovascular y función cerebral es el eje de la medicina de la longevidad.

PUBLICIDAD

La diferencia entre vivir más y vivir mejor fue el eje de esa conferencia, que Fuster pronunció tras recibir la distinción Maestro de la XIV Lección Magistral Andrés Laguna. El reconocimiento, impulsado por la Universidad de Alcalá y la Fundación Lilly, distingue a figuras de la medicina, la investigación científica y las humanidades.

España registra una esperanza de vida media de 84 años, la misma que Italia; Francia alcanza los 83 y Reino Unido los 82, mientras que Estados Unidos se sitúa en 79. Las diferencias entre los países europeos no son enormes, pero obligan a distinguir entre la duración de la vida y su calidad, explicó Fuster en una entrevista con El Mundo, diario español.

PUBLICIDAD

Un estudio realizado en Noruega reveló que el 60 por ciento de las personas de 90 años presenta la proteína TAU vinculada al alzhéimer.

“El problema de la deficiencia cognitiva cerebral aumenta exponencialmente con la edad”, sostuvo el especialista. La prolongación de la vida puede aumentar la carga de enfermedad cardiovascular y deterioro cognitivo si no está acompañada de prevención y de condiciones que permitan conservar la independencia.

El deterioro cognitivo detrás de las cifras de longevidad

Los datos sobre alzhéimer ilustran esa preocupación. Un estudio realizado en Noruega analizó la positividad de la proteína tau fosforilada en la posición 217, conocida como pTau217, un biomarcador asociado a las alteraciones neuropatológicas del alzhéimer. A los 70 años, el 15% de las personas presentaba TAU positivo; a los 80 años, la proporción ascendía al 30%, y un tercio de ese grupo presentaba alteraciones compatibles con la enfermedad, aunque un resultado positivo no equivale necesariamente a un diagnóstico clínico de alzhéimer.

PUBLICIDAD

A los 90 años, el porcentaje alcanzaba aproximadamente el 60%, según las cifras mencionadas por Fuster durante la conferencia. El estudio científico publicado en Nature, sin embargo, estimó una prevalencia del 65,2% de patología asociada al alzhéimer entre las personas mayores de 90 años. El cardiólogo planteó que el deterioro no se limita a esa enfermedad, ya que otros procesos también pueden alterar la función cerebral durante el envejecimiento.

Fuster considera que la dieta mediterránea puede contribuir a explicar parte de la mayor longevidad de los países del sur europeo, aunque no le atribuye un efecto exclusivo. Para él, la estructura familiar y las relaciones sociales más estrechas de las sociedades mediterráneas también influyen en la salud y en la forma de transitar la vejez.

PUBLICIDAD

La conexión entre riesgo cardiovascular y deterioro cerebral

La conexión entre corazón y cerebro ocupa un lugar central en su enfoque. Los factores de riesgo cardiovascular afectan también la salud cerebral, en particular los pequeños vasos sanguíneos del cerebro, donde el daño puede avanzar de forma silenciosa y manifestarse más tarde como deterioro cognitivo.

Las alteraciones de las arterias grandes suelen relacionarse antes con accidentes cerebrovasculares o infartos de miocardio. En cambio, el compromiso de los vasos pequeños puede desarrollarse sin síntomas evidentes durante años.

El control de la hipertensión incluso entre los 60 y 70 años puede frenar el avance de la disfunción cerebral, según los datos de investigaciones realizadas en Asia a los que aludió Fuster. “Nunca es tarde”, afirmó sobre la posibilidad de actuar sobre los factores de riesgo.

PUBLICIDAD

La práctica de ejercicio físico, los vínculos sociales y la motivación vital frenan el avance de la disfunción cerebral en la vejez.

El médico sintetiza su propuesta preventiva en tres componentes: movimiento, contacto con otras personas y motivación vital. El ejercicio físico, evitar el aislamiento y mantener un propósito pueden tener efectos favorables a corto plazo sobre el freno del proceso cognitivo, incluso en personas que ya desarrollan problemas cerebrales.

La prevención no se reduce a evitar el tabaquismo, tratar el colesterol, controlar la glucosa o reducir el exceso de peso. Fuster incluyó entre los riesgos dormir poco o mal, no realizar actividad física y sostener una alimentación inadecuada.

También ubicó a la desigualdad social como un determinante central. El acceso desigual a consultas, estudios diagnósticos y alimentos saludables puede favorecer la obesidad, la hipertensión y otros trastornos cardiovasculares. El estrés, añadió, puede elevar la presión arterial y favorecer conductas como fumar o comer en exceso.

PUBLICIDAD

La experiencia del Hospital Mount Sinai, situado entre Harlem y el Upper East Side de Nueva York, marcó su visión sobre esa brecha. Fuster relató que pacientes de Harlem podían esperar entre cuatro y seis semanas para acceder a un ecocardiograma, mientras que quienes tenían seguro médico en el sector más rico de la ciudad conseguían el estudio en dos días.

A partir de una donación de USD 5 millones de un productor de Hollywood, impulsó un modelo para que los pacientes procedentes de Harlem pudieran acceder a la tecnología cardíaca en los mismos plazos que los asegurados. El cardiólogo sostuvo que la disparidad social está detrás de muchas de las condiciones que suelen presentarse como causas aisladas de enfermedad cardiovascular.

PUBLICIDAD

Valentín Fuster sostiene que la medicina de la longevidad debe priorizar la autonomía y la función cerebral por sobre la extensión de los años.

La educación desde la infancia es, a su juicio, el terreno donde puede modificarse esa trayectoria. Sus proyectos trabajan con 50.000 niños en distintos países y buscan enseñar valores éticos y hábitos de salud durante los primeros años de vida, cuando considera que se forman pautas más persistentes.

Fuster cuestionó que la escuela primaria no disponga de una materia dedicada específicamente a la salud. Para él, los niños necesitan comprender cómo funciona el cuerpo, aprender sobre nutrición, actividad física y manejo de emociones, además de desarrollar autoestima para tomar decisiones frente al alcohol, el tabaco y las drogas.

La tecnología como herramienta, no como sustituto

La inteligencia artificial puede ayudar a diagnosticar enfermedades complejas y a detectar elementos en estudios por imágenes que el ojo humano no identifica. Sin embargo, Fuster rechaza que esa tecnología se convierta en un fin en sí mismo dentro de la medicina.

PUBLICIDAD

El riesgo, según planteó, es que la formación médica deje de lado el examen físico y la relación entre médico y paciente. Para comprender síntomas como palpitaciones, dolor en el pecho o fatiga, el profesional debe conocer también el entorno familiar, laboral y emocional de la persona.

“El cardiólogo del futuro va a ser una persona muy generalista”, afirmó. Ese profesional deberá entender el corazón dentro del funcionamiento integral del organismo, en relación con el riñón, el hígado, el sistema hormonal y el cerebro.

La inteligencia artificial colabora con el diagnóstico por imágenes, pero no sustituye el examen físico ni la relación médica con el paciente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hipertensión, por ejemplo, puede afectar al corazón y al riñón, pero también estar vinculada a alteraciones renales. En la insuficiencia cardíaca intervienen asimismo otros órganos y sistemas, por lo que Fuster propone una cardiología menos fragmentada.

El estrés cotidiano no enferma de forma directa al corazón, aunque puede favorecer el tabaquismo, la obesidad o la hipertensión. Un estrés agudo e intenso, en cambio, puede provocar el síndrome de Takotsubo, una alteración transitoria en la que una zona del corazón deja de contraerse adecuadamente por la constricción de pequeños vasos asociada a la adrenalina.

Fuster defendió que la tecnología y la atención humana deben convivir. La inteligencia artificial puede mejorar la lectura de radiografías y resonancias magnéticas, pero no reemplaza la creatividad, la evaluación psicológica ni el vínculo que un paciente necesita establecer con su médico.