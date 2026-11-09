Qué es el Escudo Europeo de la Democracia y qué rol juega en él la resiliencia de los mayores de 50

El tercer pilar de la estrategia comunitaria prioriza la educación cívica y las plataformas de diálogo entre los ciudadanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Se cumple un año desde que Europa presentó un plan para cuidar y mantener sus democracias. En el anuncio, el foco del plan estuvo en las campañas de desinformación, de injerencia extranjera y de elecciones bajo ataque. Pero el documento completo sostiene que la democracia no se cae de manera abrupta, sino que se desgasta subrepticiamente. En esa resiliencia son los ciudadanos +50 quienes tienen un rol clave.

La Comisión Europea (CE) presentó, el 12 de noviembre de 2025, el Escudo Europeo de la Democracia, por el que se establecieron una serie de medidas concretas para empoderar, proteger y promover democracias sólidas y resilientes en toda la Unión Europea. El espacio cívico abierto ocupa un lugar central en nuestras democracias, por lo que la Comisión también presentó una estrategia de la Unión Europea para la sociedad civil, a fin de reforzar el compromiso con las organizaciones de la sociedad civil que desempeñan un papel clave en el tejido social.

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El Escudo se basa en tres pilares. Los dos primeros se ocupan del espacio informativo, las instituciones, las elecciones y la libertad de prensa de los medios. El tercero, el que menos atención recibió, apunta a algo más complejo de monitorear: la resiliencia de la sociedad y la democracia participativa. Aparecen ahí medidas centradas en la educación cívica, paneles ciudadanos y plataformas de diálogo entre la sociedad civil. Se destaca también la importancia de la alfabetización mediática y digital, dimensión que toca de lleno a la generación silver.

Cuando Alexis de Tocqueville llegó a Estados Unidos en 1831 para estudiar el sistema penitenciario tenía una misión complementaria que era observar el funcionamiento de la democracia y la igualdad en la sociedad estadounidense. Tempranamente observó que los norteamericanos se asociaban para todo, desde construir una escuela hasta organizar una celebración y en esas asociaciones aprendían a debatir, a negociar, a argumentar y a confiar en desconocidos.

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Más de un siglo y medio después, Robert Putnam encontró algo parecido al comparar las regiones de Italia. Descubrió que las instituciones rendían mejor allí donde había densas redes sociales a las cuales llamó “capital social”. En su libro Making Democracy Work (1993), Putnam descubrió que en las regiones del norte existía un tejido denso y activo de clubes deportivos, corales, asociaciones culturales, clubes de observadores de aves y organizaciones locales. En el sur, en cambio, predominaban las relaciones de carácter más individualista o clientelar.

La Comisión Europea presentó el Escudo Europeo de la Democracia el 12 de noviembre de 2025 para proteger los sistemas políticos de la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde hace unos años los estudios sobre reparación y mantenimiento, una rama de las ciencias sociales, proponen observar las infraestructuras mientras son invisibles, es decir, mientras funcionan sin tribulaciones ni crisis. La democracia tiene un problema similar de visibilidad. Se vuelve corpórea en los momentos extraordinarios como una crisis, una movilización o una elección. Pero la democracia vive en lo ordinario, en la confianza entre desconocidos, en la costumbre de discutir racionalmente, en la capacidad de organizarse para resolver algo juntos sin odios.

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Por esto mismo, Europa dejó de tratar a la democracia como un logro que se celebra una vez por año y empezó a tratarla como una infraestructura que requiere mantenimiento porque, justamente, también se desgasta.

Los estudios de reparación social abordan la democracia como una infraestructura de convivencia cotidiana que sufre desgaste con el tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el marco de la creación del Centro Europeo para la Resiliencia Democrática (ECDR) se impulsa la capacidad colectiva para contrarrestar la manipulación de la información y reforzar la resiliencia con un enfoque que abarca a toda la sociedad. Las medidas para fomentar la alfabetización mediática y digital buscan desarrollar un marco de competencias en materia de ciudadanía.

Estas políticas públicas promueven la implicación de los ciudadanos en la vida democrática a través de herramientas participativas, con especial atención a los niveles locales y el involucramiento en las plataformas en línea que permitan la participación mediante centros de tecnología cívica.

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En esa misma línea, el 29 de septiembre de 2026 se puso en marcha la Plataforma de Partes Interesadas, con la participación del Observatorio Europeo de los Medios de Comunicación Digitales (EDMO) y la Red Europea de Normas de Verificación de Datos (EFCSN). La Plataforma de Partes Interesadas es un foro de cooperación, promoción de saberes y buenas prácticas dedicado a partes interesadas y comunidades no institucionales.

También contribuye a detectar las amenazas emergentes y los sucesos que afecten a la resiliencia democrática y apoya la labor integral del Centro Europeo. Esta plataforma está orientada a un amplio conjunto de organizaciones que trabajan en el ámbito de la resiliencia democrática y la integridad de la información como instituciones académicas, verificadores de datos y organizaciones no gubernamentales.

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El plan europeo incorpora a organizaciones de la sociedad civil y entidades académicas en el diseño de políticas públicas para sectores vulnerables. JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS

Con el Centro Europeo para Resiliencia Democrática como pieza central del Escudo Europeo de la Democracia, la UE no se limitó a coordinar gobiernos frente a la desinformación y la injerencia extranjera. También sentó a la mesa a la sociedad civil y le reconoció un papel que ningún Estado puede suplir en la contribución a elaborar políticas, prestar servicios sociales y comunitarios, e instalar en la conversación pública los temas del bien común para dar voz a quienes están en situación de vulnerabilidad.

En ese esquema, la generación silver ocupa un lugar decisivo. Es un segmento de alta incidencia electoral en Europa y, justamente por eso, un blanco atractivo para quienes buscan torcer una elección con noticias falsas, cada vez más verosímiles gracias a la inteligencia artificial. Los talleres, las guías para reconocer fuentes fiables y las herramientas para detectar contenidos fabricados apuntan a algo más que la alfabetización digital. Buscan que quienes más pesan en las urnas lleguen a ellas con información veraz y libres de interferencias. Proteger el voto de los mayores no es una política de nicho. Es, hoy, una de las formas más concretas de defender la democracia.

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