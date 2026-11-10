Costa Rica

Costa Rica busca reforzar cooperación con Noruega en lucha contra el crimen organizado, ciberseguridad e inteligencia artificial

Ambos países analizaron nuevas oportunidades de colaboración ante los cambios que enfrentará Costa Rica para acceder a recursos internacionales a partir de 2028. La candidatura de Rebeca Grynspan a la ONU también formó parte de las conversaciones.

El viceministro de Asuntos Bilaterales y Cooperación Internacional, Alexander Peñaranda, sostuvo una reunión con el embajador de Noruega, Dag Nylander, para fortalecer las relaciones diplomáticas. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
El viceministro de Asuntos Bilaterales y Cooperación Internacional, Alexander Peñaranda, sostuvo una reunión con el embajador de Noruega, Dag Nylander, para fortalecer las relaciones diplomáticas. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
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El Gobierno de Costa Rica busca ampliar su cooperación con Noruega en áreas estratégicas como el combate contra el crimen organizado transnacional, la ciberseguridad y la inteligencia artificial, mediante nuevos mecanismos de colaboración que permitan fortalecer las capacidades institucionales y enfrentar desafíos compartidos.

Estas prioridades fueron abordadas durante una reunión entre el viceministro de Asuntos Bilaterales y de Cooperación Internacional, Alexander Peñaranda, y el embajador del Reino de Noruega, Dag Nylander, quienes analizaron oportunidades para profundizar las relaciones diplomáticas y desarrollar iniciativas conjuntas.

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Uno de los principales temas fue el interés costarricense en suscribir un Memorando de Entendimiento sobre Consultas Políticas, instrumento que permitiría establecer canales permanentes de comunicación entre ambos gobiernos.

La propuesta busca facilitar el intercambio de perspectivas sobre asuntos nacionales e internacionales, además de promover posiciones conjuntas frente a desafíos que requieren coordinación entre países.

Seguridad y tecnología entre las prioridades

La lucha contra el crimen organizado transnacional ocupó un espacio importante dentro de la agenda bilateral, especialmente por la necesidad de fortalecer la cooperación internacional frente a organizaciones delictivas que operan más allá de las fronteras.

También se planteó ampliar el trabajo conjunto en ciberseguridad, un campo relacionado con la protección de sistemas informáticos, información institucional e infraestructura digital frente a posibles ataques.

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La inteligencia artificial fue otro de los asuntos identificados como prioritarios para desarrollar nuevas oportunidades de cooperación.

Costa Rica y Noruega buscan ampliar su cooperación en el combate contra el crimen organizado transnacional, la ciberseguridad y la inteligencia artificial. / (OIJ)
Costa Rica y Noruega buscan ampliar su cooperación en el combate contra el crimen organizado transnacional, la ciberseguridad y la inteligencia artificial. / (OIJ)

Costa Rica enfrentará cambios en el acceso a cooperación internacional

Otro de los puntos centrales fue la próxima salida de Costa Rica de la lista de países elegibles para recibir Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), prevista para el 1 de enero de 2028.

Este mecanismo, administrado mediante criterios del Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), comprende recursos y asistencia destinados a promover el desarrollo económico y el bienestar de los países receptores.

La transición responde a la clasificación económica de Costa Rica y obligará a adaptar los mecanismos utilizados para acceder a determinados programas de cooperación internacional.

Ante este panorama, Peñaranda destacó la necesidad de explorar alternativas que permitan mantener la colaboración con países socios.

Entre ellas mencionó la cooperación triangular, modalidad mediante la cual varios países u organismos combinan recursos, conocimientos y capacidades para desarrollar proyectos conjuntos.

Asimismo, planteó fortalecer las alianzas público-privadas y promover inversiones vinculadas con infraestructura estratégica.

La Cancillería costarricense ya había señalado anteriormente que esta transición requiere identificar proyectos prioritarios, diversificar las fuentes de financiamiento y fortalecer la transferencia de conocimiento entre instituciones.

El embajador de Noruega, Dag Nylander, presentó sus cartas credenciales ante las autoridades costarricenses en enero de 2026. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
El embajador de Noruega, Dag Nylander, presentó sus cartas credenciales ante las autoridades costarricenses en enero de 2026. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Costa Rica promueve candidatura de Rebeca Grynspan a la ONU

Durante el encuentro también se abordó la candidatura de la costarricense Rebeca Grynspan para ocupar la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El viceministro destacó su experiencia internacional, trayectoria diplomática y capacidades de negociación como parte de los argumentos con los que Costa Rica promueve su postulación.

Grynspan busca suceder al portugués António Guterres, cuyo mandato concluye el 31 de diciembre de 2026.

La aspirante costarricense obtuvo 12 votos favorables y tres contrarios en la consulta informal del Consejo de Seguridad realizada el 5 de noviembre, resultado que la mantuvo al frente de la contienda, según informó Reuters.

Para alcanzar el cargo necesitará la recomendación del Consejo de Seguridad, sin el veto de ninguno de sus cinco miembros permanentes, y posteriormente el nombramiento de la Asamblea General.

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Costa RicaNoruegacrimen organizadociberseguridadinteligencia artificialRebeca Grynspan

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