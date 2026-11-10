El Manchester United, a punto de despedir a su entrenador: el argentino que podría reemplazarlo

Carrick no logra reencauzar al United (REUTERS/Jon Super)

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El Manchester United camina hacia el despido de Michael Carrick, sumido en su peor arranque de temporada en la historia de la Premier League y hundido en zona de descenso. Con apenas una victoria en diez fechas, la directiva del club evaluará en los próximos días el futuro del técnico, y todo indica que la decisión ya está tomada: el argentino Mauricio Pochettino aparece como la principal alternativa para reemplazarlo en el banco de Old Trafford.

Según informó The Athletic, fuentes cercanas al club señalaron que, aunque la institución insiste en que “no se ha tomado ninguna decisión final”, hay trabajo en marcha para identificar un sucesor y existe la expectativa de que el cambio se concrete antes del próximo partido de liga, el 22 de noviembre ante Liverpool en Anfield. La dirección deportiva, encabezada por el director de fútbol Jason Wilcox, lleva días revisando la situación de Carrick. Cualquier resolución definitiva requerirá además el aval del copropietario Sir Jim Ratcliffe y de los dueños mayoritarios, la familia Glazer.

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El detonante más reciente fue el empate 4-4 ante el Aston Villa en Old Trafford, resultado que dejó al equipo en zona de descenso. El United suma apenas un triunfo en sus últimas cuatro presentaciones —ante la Roma en la Champions League— y consiguió solo un punto de los últimos seis posibles en la liga. La situación se torna aún más delicada si se recuerda que, tras la derrota 3-0 ante el Bournemouth a fines de octubre, la jerarquía del club optó por darle a Carrick más tiempo: los partidos ante el Chelsea, la Roma y el Aston Villa. Los resultados no alcanzaron para justificar la continuidad.

Carrick asumió como técnico interino en enero, tras la salida de Ruben Amorim, y logró conducir al equipo hasta la clasificación a la Champions League. Ese rendimiento le valió un contrato permanente de dos años firmado en mayo, aunque su única experiencia previa como entrenador fuera de Old Trafford había sido con el Middlesbrough, en la Championship. Las fuentes consultadas por ESPN indicaron que “los directivos quedaron sorprendidos por la caída en el rendimiento y los resultados” apenas comenzada la nueva temporada.

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Pochettino ya tiene su atención puesta en Manchester

El nombre de Mauricio Pochettino circula con fuerza desde hace semanas, pero fue en las últimas horas cuando distintos medios —The Sun, BBC Sport y ESPN— confirmaron que el técnico rosarino está abierto a dar el salto. Actualmente al mando de la selección de Estados Unidos, con contrato hasta 2030 firmado en agosto pasado, Pochettino extendió su vínculo con la Federación Estadounidense (USSF) luego de llevar al equipo hasta los octavos de final del Mundial. Sin embargo, según publicaron medios ingleses, el acuerdo contendría cláusulas que le permitirían abandonar su cargo ante la llegada de una oferta de un club de alto perfil, lo que reduciría considerablemente la compensación económica que el United debería afrontar.

Poch tiene contrato vigente con la selección de Estados Unidos (Nathan Ray Seebeck-Imagn Images/File Photo)

“Poch, cuya residencia principal sigue estando en Londres, nunca ha ocultado su deseo a largo plazo de regresar a la Premier League”, indicó The Sun. El propio Pochettino reconoció públicamente, hace apenas un par de meses, haber recibido “algunas llamadas de distintos clubes” antes del Mundial, aunque aseguró haberlas descartado por su compromiso con la selección estadounidense. Su admiración por el Manchester United y por el legado de Sir Alex Ferguson es conocida desde hace años; ya en su etapa en el Tottenham era señalado como uno de los candidatos naturales para dirigir en Old Trafford. El club lo sondeó cuando estaba en el PSG y, en 2022, Pochettino quedó segundo en la interna frente a Erik ten Hag. Un año después fue nombrado técnico del Chelsea, del que se fue tras una sola temporada por diferencias con la dirigencia.

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Según ESPN, Pochettino —de 54 años— es visto internamente como el candidato con “la experiencia en la Premier League y la personalidad necesaria para sacar al United del peligro y relanzar al club”. Sería, en caso de concretarse, su cuarta entrevista formal con la institución.

El dilema de Ratcliffe: ¿Pochettino o un técnico inglés?

La candidatura del argentino no está exenta de tensiones internas. De acuerdo con lo publicado por The Sun, Ratcliffe ha manifestado históricamente su preferencia por contar con un entrenador inglés al frente del club, bajo la convicción de que “el club más grande de Inglaterra debería estar representado por un técnico de la casa”. En ese sentido, el nombre de Eddie Howe —exentrenador del Newcastle United— tiene seguidores dentro de la institución. El propio Howe habría estado estudiando al United y “tomando notas” durante semanas, según reveló el mismo medio a fines de octubre. Sin embargo, rechazó recientemente una oferta del Crystal Palace para reemplazar a Pierre Sage, lo que podría interpretarse como una señal de que espera una propuesta más atractiva.

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También figura en la lista Julian Nagelsmann, quien dirigió recientemente a la selección de Alemania y antes al Bayern Munich y al RB Leipzig, aunque actualmente no tiene club. Y, en menor medida, se menciona a Kieran McKenna, quien ya fue entrevistado para el cargo en 2024 y cuenta con apoyo dentro de Old Trafford.

La decisión final dependerá de Ratcliffe, Wilcox y el CEO Omar Berrada, quienes deberán elevar su recomendación a los Glazer. Con el partido ante el Liverpool como horizonte ineludible, el tiempo para resolver la situación se acorta.