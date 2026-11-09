Generación Silver

Gabor Maté, médico de 82 años: "El trabajo no abraza. El trabajo no te mira a los ojos cuando tienes cinco años"

El autor desarma la trampa del exceso de responsabilidades, expone las secuelas emocionales que su distancia dejó en el vínculo con sus seres queridos y remarca una lección clave para las nuevas generaciones: ningún éxito externo sustituye la presencia compartida y sin reloj

dr Gabor Mate - foto: Gurudayal Khalsa/ Fundación Onassis
Gabor Maté consideró que el exceso de trabajo constituyó el mayor arrepentimiento de su vida personal.
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Gabor Maté, médico, escritor y especialista en adicciones de 82 años, identificó el exceso de trabajo como el mayor arrepentimiento de su vida: considera que esa dedicación lo alejó de sus hijos durante su infancia y le impidió compartir tiempo con su familia.

El médico afirmó que eligió su profesión por el deseo de ayudar a quienes sufrían y por la posibilidad de mantener económicamente a los suyos. Sin embargo, distinguió entre esforzarse y quedar absorbido por una actividad hasta desplazar otros vínculos.

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“Me hice médico por unas razones realmente buenas. Una de ellas era que, de verdad, quería ayudar a la humanidad que sufre. Y pensaba sinceramente que la medicina era el camino perfecto a través del cual podía ayudar a la gente”, explicó Maté en el pódcast Feel Better, Live More, según Men’s Health, revista estadounidense de salud y estilo de vida masculino.

La seguridad económica también pesó en esa decisión. “Elegí una profesión en la que tenía bastante confianza en poder ganarme la vida dignamente para poder mantenerme a mí mismo y a mi familia. Eso es legítimo. Pero esas razones no te hacen trabajar demasiado. Te hacen trabajar duro, pero no te hacen trabajar demasiado”, sostuvo.

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Hombre vestido de traje sentado en un despacho con papeles y laptop, mirando una foto familiar enmarcada. Hay teléfonos, tazas de café y certificados.
El médico sostuvo que la ausencia en el hogar justificada por el empleo deja secuelas en las relaciones afectivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La necesidad de demostrar la propia valía

El médico atribuyó su tendencia a trabajar sin pausa a una motivación que durante décadas no logró reconocer: la necesidad de justificar su lugar en el mundo. “Lo que te hace trabajar en exceso es que te mueve algo de lo que ni siquiera eres consciente”, señaló.

Maté relató que, mientras estudiaba medicina y ejercía la profesión, no advertía hasta qué punto lo impulsaba “la necesidad de justificar mi existencia en el mundo y de demostrar mi valía, que era importante”.

Esa búsqueda de reconocimiento, explicó, puede hacer que una persona deje de lado aquello que considera fundamental. “¿Por qué debería cualquier ser humano tener que validar su existencia? Y cuando te sientes impulsado a trabajar demasiado, en realidad pasas por alto lo que realmente importa”.

Para él, ese tiempo debía haber estado destinado a los seres queridos. “Al final, lo que muchos dicen es que ojalá no hubieran trabajado demasiado. Y lo importante, por ejemplo, puede ser pasar más tiempo con nuestros seres queridos. Y yo no hacía eso”.

Gabor Maté, un hombre de cabello rizado gris, de pie ante un podio negro con un portátil, sosteniendo un micrófono mientras habla
El médico explicó que eligió su profesión con el fin de ayudar a los pacientes y asegurar el sustento de su familia.

Las vacaciones eran difíciles de aceptar para Maté, quien sentía que debía continuar atendiendo sus responsabilidades. “¿Cómo me iba a perder el parto de una paciente? Como si el bebé no pudiera venir al mundo sin mí”.

El especialista concluyó que el problema no está en la dedicación profesional, sino en la incapacidad de detenerse: “No es cuestión de trabajar duro, sino de trabajar demasiado”.

La ausencia durante la infancia de sus hijos

El arrepentimiento de Maté se concentra en su ausencia emocional cuando sus hijos eran pequeños. “Yo no lo hice cuando mis hijos eran pequeños. No supe detenerme”, confesó durante una conversación con el médico Rangan Chatterjee, recogida por el sitio Vanitatis, portal español de entretenimiento.

El escritor reconoció que entonces creía estar actuando correctamente, pero que con los años observó las consecuencias de aquella distancia. “Pensé que estaba haciendo lo correcto. Y ahora, años después, veo las cicatrices. Las heridas invisibles que deja la ausencia justificada”.

Me perdí momentos fundamentales con mis hijos porque siempre estaba ocupado. Ocupado demostrando que era alguien”, admitió Maté. También resumió la diferencia entre los logros profesionales y el cuidado cotidiano con una frase: “El trabajo no abraza. El trabajo no te mira a los ojos cuando tienes cinco años y te pregunta cómo estás”.

dr Gabor Maté - podcast Mel Robbins
El especialista atribuyó su dedicación médica a una necesidad interna de demostrar su valía en el mundo.

Maté expresó admiración por la decisión de Chatterjee de desconectarse cada verano para compartir tiempo con su familia. Para el médico, esa elección prioriza lo que considera central frente a conferencias, libros o reconocimiento.

“El mensaje central sucede en el silencio del hogar, en el tiempo compartido sin reloj”, afirmó. También sostuvo que es posible reconstruir esa conexión: “Podemos volver al bosque encantado. Siempre podemos”, en referencia al universo de Winnie the Pooh.

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