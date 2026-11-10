Cámara Salvadoreña de Turismo define propuestas para elevar el gasto turístico y extender las estadías

(Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

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La Cámara Salvadoreña de Turismo (CASATUR) inauguró este 9 de noviembre el segundo Congreso Anual de Turismo El Salvador 2026, una reunión de dos días en la que empresarios, operadores y autoridades definirán las prioridades que el sector propondrá para 2027. La agenda busca elevar el gasto por visitante, extender las estadías y mejorar la atención en los destinos del país.

El encuentro se realiza en San Salvador y reúne a cerca de 200 representantes de la cadena turística, entre turoperadores, agencias de viajes, aerolíneas, empresas de transporte, guías, hoteleros y restauranteros. Las recomendaciones que surjan de los debates y las votaciones serán entregadas el martes 10 de noviembre a la ministra de Turismo, Morena Valdez.

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La iniciativa parte de un objetivo central para la industria: convertir el aumento de las llegadas internacionales en mayores ingresos para las empresas, los trabajadores y los destinos. La discusión contempla temas vinculados con la estadía de los viajeros, el gasto, la fidelización, la distribución comercial y la recomendación de los destinos.

Los lagos son de las atracciones turísticas que visitan salvadoreños y extranjeros. (Foto cortesía Ministerio de Turismo )

Las medidas que integrarán la agenda turística de 2027

El Congreso Anual de Turismo comenzó con una votación en vivo sobre 10 prioridades de la industria. Los asistentes podrán aportar observaciones y elegir las propuestas que consideran más adecuadas para las distintas etapas de la experiencia de viaje.

El presidente de CASATUR, Carlos Umaña, pidió a los participantes que presenten medidas orientadas a aumentar el valor generado por el turismo. Según informó la entidad, las resoluciones finales se convertirán en insumos para el trabajo conjunto entre el sector privado y el Ministerio de Turismo durante 2027.

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La programación del martes contempla dos momentos centrales: el Gran Debate, instancia en la que los empresarios votarán sobre las disyuntivas y prioridades del rubro; y cuando la Cámara Salvadoreña de Turismo presente la agenda consensuada que entregará a las autoridades.

Carlos Umaña, presidente de CASATUR, junto a la ministra de Turismo, Morena Valdez, y Federico Anliker, presidente de Cepa durante la inauguración del Congreso Anual de Turismo El Salvador 2026 en San Salvador. (Foto: Cámara Salvadoreña de Turismo (CASATUR))

La ministra Valdez participará en el denominado Conversatorio país y recibirá el documento con las propuestas sectoriales al cierre del evento. La funcionaria sostuvo que la estrategia turística para 2027 estará centrada en el turismo de eventos, la sostenibilidad, la infraestructura y la conectividad.

“El Salvador se sigue posicionando en la región como un destino atractivo para visitar, invertir y vivir, y eso exige al sector estar a la vanguardia y atento a las nuevas tendencias”, afirmó Valdez, de acuerdo con el comunicado de CASATUR.

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Atención al visitante y rentabilidad de las pymes en el centro del debate

El congreso incluye exposiciones de especialistas internacionales sobre las transformaciones del mercado de viajes y las estrategias disponibles para las empresas salvadoreñas. La representante de Amadeus, Sol Freixa, analizó los segmentos y actividades donde se concentra la creación de valor en el turismo global y las oportunidades para El Salvador.

Autoridades del sector de turismo en la inauguración del segundo Congreso Anual de Turismo de CASATUR. (Cámara Salvadoreña de Turismo (CASATUR))

Amadeus es una compañía tecnológica dedicada a la industria de viajes. Su red vincula a más de 400 aerolíneas, 2 millones de establecimientos hoteleros y 210 operadores aeroportuarios, según la información divulgada por CASATUR.

Daniel Lezaca, director comercial regional de Amadeus para Colombia, el Caribe y Centroamérica, abordó herramientas para mejorar la relación de las pymes con los viajeros. Entre los puntos tratados figuraron la venta directa, la fijación de precios, la gestión de ingresos, los programas de fidelización y la venta de servicios complementarios.

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El programa también incorporó una sesión sobre talento humano a cargo del consultor mexicano Luis Pineda. Su intervención se centró en el impacto que tiene la atención de los empleados en la percepción de los visitantes y en los resultados económicos de los negocios turísticos.

El fortalecimiento de la hospitalidad, la calidad del servicio y la diferenciación de las experiencias resultan necesarios para atraer a viajeros con mayor capacidad de gasto. Ese enfoque aparece ligado a la aspiración de prolongar las estadías y aumentar el ingreso de divisas.

El Salvador ha sido sede de diversos eventos deportivos que han propiciado la llegada de turistas a las playas y otros lugares emblemáticos del país. (Foto: Ministerio de Turismo)

Más de 3.9 millones de visitantes internacionales entre enero y octubre

El congreso se desarrolla después de un período de crecimiento de la llegada de turistas internacionales a El Salvador. Datos del Ministerio de Turismo citados por CASATUR indican que el país recibió 3.920.726 visitantes internacionales entre enero y octubre de 2026, cifra que representa un aumento del 19% frente al mismo período de 2025.

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Guatemala fue el principal país de residencia de los visitantes, con 1.603.239 llegadas. Le siguieron Estados Unidos, con 1.028.829; Honduras, con 804.076; y el resto del mundo, con 484.582.