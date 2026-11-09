El doctor Cormillot detalló el menú bien argentino del Papa León XIV durante su paso por el país

Alberto Cormillot y su equipo reconstruyeron en Cuestión de Peso el menú previsto para el Papa León XIV en la Universidad Católica Argentina (Video: Cuestión de Peso, Eltrece)

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Mientras la Argentina sigue de cerca cada movimiento del Papa León XIV durante su visita al país, una pregunta inesperadamente cotidiana se coló en la agenda: ¿qué come el sumo pontífice mientras está aquí? El programa Cuestión de Peso de Eltrece se encargó de responderla este lunes con una mesa completa montada en el estudio, reconstruyendo el menú que fue solicitado para el paso del pontífice por la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA) en Puerto Madero.

Alberto Cormillot, la nutricionista Estefanía Pasquini y Mario Massaccesi presentaron cada plato con detalle, aunque el médico aclaró desde el arranque que parte de los almuerzos y otras instancias privadas no fueron dados a conocer. Lo que sí trascendió alcanzó para armar un recorrido gastronómico que va de las facturas al volcán de dulce de leche.

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El desayuno previsto es, en muchos sentidos, una postal argentina. Según contó Cormillot, el pedido incluyó facturas, sanguchitos de miga y sándwiches de pavita. A eso se suma un dato que el médico deslizó con cierto entusiasmo: “Lo que yo tengo entendido es que entre los gustos de él está el cheesecake, así que entiendo que posiblemente su desayuno haya incluido el cheesecake y jugo de naranja”, afirmó. Massaccesi aprovechó para reivindicar la pastelería local: “Va a probar las medialunas más ricas del mundo. Porque somos campeones del mundo en medialunas”, señaló en el programa.

El desayuno preparado para la visita del pontífice incorporó facturas, sándwiches de miga, pavita y cheesecake con jugo de naranja

Pasquini, en su rol de nutricionista del programa, calculó la nutricionista, el desayuno completo roza las 2.000 calorías, una cifra considerable que, sin embargo, no implicaría ningún exceso si se tiene en cuenta que nadie esperaría que León XIV consuma una unidad de cada preparación. “No creemos que vaya a comer todo”, aclaró. La acumulación de opciones responde más a la lógica de la hospitalidad que a un menú pensado para ser agotado en su totalidad.

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Lejos de leer la variedad como un problema nutricional, Cormillot recuperó una perspectiva que, según dijo, es propia del pontífice: la moderación no pasa por renunciar al placer sino por no dejarse llevar por el exceso. Massaccesi tradujo esa idea al caso concreto del cheesecake, señalando que la clave está en entender cuánto corresponde comer según el momento del día. “Si es en el desayuno, cuánto. Si es en el almuerzo, cuánto. Si es de postre en la cena o con un cafecito en la tarde, cuánto”, planteó.

Para el almuerzo, la propuesta tiene un perfil más formal pero igualmente arraigado en la identidad local. Pasquini detalló una entrada de trucha patagónica ahumada sobre hojas verdes con gajos de membrillo, seguida de un plato principal de lomo con salsa de hongos de pino de Calamuchita y mil hojas de papa con espárragos. Las versiones presentadas en el estudio fueron preparadas por Lalo y Diego, integrantes del equipo del programa, que llevaban días de pruebas para ajustar cada detalle. “Si el Papa lo quiere porque no le gusta el que le sirvieron, nosotros se lo podemos mandar y no tendríamos ningún problema”, bromeó el conductor.

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La nutricionista Estefanía Pasquini calculó que las opciones del desayuno suman cerca de 2.000 calorías bajo un criterio de hospitalidad

La lógica detrás de cada elección no es azarosa. Cormillot explicó que el Papa tiene la costumbre de comer la gastronomía típica de cada lugar que visita, bajo la convicción de que en cada plato se come también la historia del sitio. Eso explica la trucha del sur argentino y la carne vacuna como protagonistas. El médico destacó en particular la salsa del lomo: “La salsa que da ese gusto umami característico que tiene el champiñones”, describió.

Más allá del menú específico para esta visita, Massaccesi recordó que León XIV tiene un vínculo previo con la Argentina y con Latinoamérica en general, lo que lo hace familiar con varios platos de la región. El doctor reveló cuál es uno de sus favoritos: la empanada salteña. “La que tiene papa”, precisó. El equipo coincidió en que se trata de la variedad pequeña y jugosa, de esas que al morderlas liberan el relleno.

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La filosofía alimentaria que Alberto Cormillot atribuyó al pontífice tiene otro eje central: la convivialidad, la importancia de comer en compañía. Según el médico, León XIV suele señalar que quien tiene la posibilidad de sentarse a la mesa debe recordar que muchas personas no pueden hacerlo. Esa conciencia, sin embargo, no implica privarse del disfrute sino ejercerlo con gratitud.

La propuesta dulce presentada en el estudio consistió en un volcán de dulce de leche acompañado con helado de banana y nueces acarameladas

El cierre dulce del menú lo protagonizó una preparación del propio equipo del programa: un volcán de dulce de leche con helado de banana, crema y nueces acarameladas. “Es mi postre favorito”, confesó Pasquini al describirlo. El animador del ciclo no dudó en cortarlo frente a las cámaras, entre los gritos de sus compañeros, y luego admitió que la confianza venía respaldada por una degustación previa al aire: “Este programa se hace con tanto amor”, dijo.

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La visita del Papa a la Argentina no es la única parada de su gira latinoamericana con propuesta gastronómica diseñada en detalle. En el Perú, la aerolínea Latam preparó un menú específico para cada uno de los vuelos del pontífice dentro del país, con platos que recorren la costa, los Andes y la Amazonía. Entre las opciones figuran un roast beef de lomo con pesto andino y quinua tricolor, una ensalada de pollo canga con ingredientes amazónicos y, para el vuelo de regreso a Roma previsto para el 16 de noviembre, arroz con pato a la chiclayana, en homenaje a Chiclayo, ciudad donde León XIV se desempeñó como obispo durante nueve años.