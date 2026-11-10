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Virginia da Cunha celebró el cumpleaños de su novio 20 años menor: “Que nunca se termine”

La cantante compartió un emotivo texto en sus redes por los 26 años del DJ mendocino Samir Jaliff, con quien convive hace meses, y repasó el origen de un amor en contra de los prejuicios sobre la diferencia de edad

Virginia da Cunha celebró el cumpleaños número 26 de su pareja, el DJ mendocino Samir Jaliff
Virginia da Cunha celebró el cumpleaños número 26 de su pareja, el DJ mendocino Samir Jaliff
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Virginia da Cunha, integrante de Bandana, sorprendió este lunes a sus seguidores con un emotivo mensaje en Instagram para celebrar el cumpleaños número 26 de su novio, Samir Jaliff, el DJ mendocino con quien convive desde hace algunos meses. En el texto, la cantante de 46 años repasó el origen de su historia de amor, describió con detalle las virtudes de su pareja y dejó en claro que la diferencia de dos décadas entre ambos no solo no es un obstáculo, sino que forma parte de lo que hace única a esa relación.

“Cuando nos encontramos, los dos veníamos golpeados y, aunque la mente opinaba lo contrario, la vida nos demostró que estábamos listos para agarrarnos la mano y salir a abrir caminos nuevos usando lo aprendido. Más bien fue un salto. No puede ser de otra manera cuando un loco se encuentra con otro de su especie”, escribió Da Cunha al inicio de su publicación. El carrusel que acompañó el texto incluyó fotos y videos que muestran a la pareja en situaciones cotidianas, viajes y trabajos en conjunto, con una complicidad que quedó expuesta en cada imagen.

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La integrante de Bandana y el músico conviven desde hace varios meses a pesar de la diferencia de 20 años de edad
La integrante de Bandana y el músico conviven desde hace varios meses a pesar de la diferencia de 20 años de edad

Lejos de un mensaje convencional de cumpleaños, el posteo funcionó como una declaración de amor que desnudó el vínculo con honestidad y profundidad. “Sos la persona más tierna, picante, desafiante, divertida, empática, valiente y compañera que conozco. La única que logró que una geminiana pueda estar completamente presente y deje de mirar el reloj para rajar a otro lado. La única que me entiende y le divierte que seamos todo”, expresó Da Cunha, que suele identificarse con los rasgos de su signo zodiacal. Y fue más allá: “Lo que sea que estemos compartiendo, quiero que nunca se termine”.

La cantante también agradeció el efecto que Jaliff tuvo en su vida interior. “Gracias por recordarme que soy hogar, luz, estabilidad, nutrición, paz. Gracias por vaciar los placares de tu casa para que entren todas mis vidas y sentirme en familia”, escribió. Y luego sumó: “Desde que apareciste disfruto mucho más cada día, mi alma tomó las riendas y mi mente descansa. Todo lo que vivo es sagrado porque está alineado a una misión. Y la nuestra es tan hermosa”.

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La publicación en Instagram incluyó una serie de imágenes sobre viajes, proyectos laborales y escenas cotidianas de la pareja
La publicación en Instagram incluyó una serie de imágenes sobre viajes, proyectos laborales y escenas cotidianas de la pareja

Uno de los fragmentos que más resonó entre sus seguidores fue el que retrató a su pareja tal como era cuando se conocieron. “Eras un pibito insolente a la deriva cuando te conocí, pero con los valores muy claros y una sed de transformarte y florecer que no pude evitar admirarte y enamorarme”, escribió Da Cunha. “Tenés esa sonrisa de niño y esa forma de pensar mezcla de rebelde con samurái que pensé nunca encontrar. Sos un gran poeta y mensajero. Sin duda estás inspirando a muchos”, completó sobre el DJ, a quien describió también con un marcado perfil artístico y espiritual.

El cierre del texto mantuvo el mismo tono cálido y directo que atravesó toda la publicación. “Gracias por la valentía y el amor de querer seguir creciendo juntos. Rebalso de amor por vos. ¡Feliz cumple, escorpianito! Van 20 momentos de los miles que tejimos juntos. Y que sean muchos más. Bueno chau, te amo”, concluyó Da Cunha.

La artista destacó las inquietudes espirituales y el perfil creativo del DJ desde el inicio del vínculo
La artista destacó las inquietudes espirituales y el perfil creativo del DJ desde el inicio del vínculo

La relación entre Virginia y Samir no es nueva en las redes de la cantante, pero sí relativamente reciente en su vida pública. En septiembre pasado, durante una entrevista con el programa Agarrate Catalina (La Once Diez), Da Cunha habló abiertamente sobre los prejuicios que enfrenta por la diferencia de edad con su pareja. “Yo he estado con hombres de diversas edades”, afirmó en ese entonces. Y fue directa al señalar un patrón que identifica en las nuevas generaciones: “Te encontrás con que las nuevas generaciones tienen una inteligencia emocional y una capacidad de hablar de los sentimientos y de comunicarse que los hombres más grandes no tienen”, sostuvo.

En aquella charla, la artista dejó en claro que muchas veces el prejuicio social apunta a que un hombre más joven no puede “contener o proveer” a una mujer, pero que su experiencia con Jaliff demostró lo contrario.

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