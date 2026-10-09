Qué cambios plantea la ONU ante el crecimiento mundial de personas mayores durante las próximas décadas

El envejecimiento de la población abarcará aspectos económicos, culturales y políticos en la agenda internacional. Logan Manor / Universidad Estatal de Kansas.

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La longevidad redefine las prioridades demográficas, económicas y sociales de las próximas décadas. Naciones Unidas proyecta que la población mundial de 60 años o más pasará de 1.200 millones de personas a 2.100 millones hacia 2050, una cifra equivalente a cerca del 20% de la humanidad.

El desafío excede la salud, las jubilaciones y la dependencia. La expansión de la esperanza de vida obliga a revisar la participación económica, cultural y política de una población que vivirá más tiempo, así como los sistemas de cuidados, empleo, vivienda, educación y protección social.

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El Día Internacional de las Personas de Edad, que se conmemoró el 1 de octubre, puso esta discusión en el centro de la agenda internacional bajo el lema “La era de la longevidad: repensar los sistemas para vidas más largas”. La consigna plantea adaptar las políticas públicas para que las personas puedan mantener su autonomía y su participación en la comunidad sin importar la edad.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, advirtió que el aumento de la longevidad combina oportunidades y riesgos. “Para demasiadas personas, envejecer significa enfrentar inseguridad y el riesgo de quedar atrás”, señaló. También destacó el papel de las personas mayores en las familias, las comunidades y las economías, y pidió fortalecer la solidaridad entre generaciones.

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La población mundial de personas de 60 años o más alcanzará los 2.100 millones a mediados de siglo, según Naciones Unidas.

La transformación demográfica no quedará limitada a Europa o Japón. El U.S. Census Bureau proyecta que África tendrá, hacia 2060, más habitantes de 65 años o más que Europa. Además, en 160 países, sobre todo de África, Asia y América Latina, la población de 85 años o más podría cuadruplicarse entre 2025 y 2060.

El debate coincide con el punto medio de la Década de las Naciones Unidas para el Envejecimiento Saludable, que abarca el período 2021-2030. La Organización Mundial de la Salud sostiene que vivir más años no garantiza una vida más saludable y plantea fortalecer los sistemas sanitarios y los entornos de cuidado para que esa mayor longevidad se traduzca en salud, dignidad y autonomía.

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Más personas mayores fuera de Europa y Japón

Hacia 2060, África tendrá más habitantes de 65 años o más que Europa, según proyecciones de la Oficina del Censo de Estados Unidos, organismo estadístico federal.

El cambio también alcanzará a los grupos de edades más avanzadas. En 160 países, principalmente de África, Asia y América Latina, la población de 85 años o más podría cuadruplicarse entre 2025 y 2060, según el organismo estadounidense.

La Organización Mundial de la Salud dedicó su agenda del 1 de octubre de 2026 a examinar cómo deben adaptarse los sistemas a vidas más extensas. El punto de partida es que sumar años de vida no asegura, por sí solo, sumar años saludables.

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La población de 85 años o más podría cuadruplicarse en 160 países de África, Asia y América Latina entre 2025 y 2060.

La discusión cae en la mitad de la Década de las Naciones Unidas para el Envejecimiento Saludable, que abarca el período 2021-2030. La organización plantea fortalecer los sistemas de salud y atender los determinantes más amplios del envejecimiento para que esos años se traduzcan en salud y dignidad.

Guterres destacó que las personas mayores cumplen funciones de liderazgo y cuidado dentro de las familias, las comunidades y las economías. También pidió impulsar la solidaridad entre generaciones para que una vida más larga se desarrolle con elección, seguridad y dignidad.