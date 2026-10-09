Generación Silver

Qué cambios plantea la ONU ante el crecimiento mundial de personas mayores durante las próximas décadas

Una cita internacional reúne alertas demográficas, transformaciones económicas, demandas asistenciales y llamados institucionales, mientras los gobiernos buscan fórmulas capaces de preservar autonomía, bienestar, dignidad y participación social

Dos hombres de edad avanzada y tres niñas están sentados junto a una mesa con recipientes de plastilina y moldes de plástico
El envejecimiento de la población abarcará aspectos económicos, culturales y políticos en la agenda internacional. Logan Manor / Universidad Estatal de Kansas.
Guardar

La longevidad redefine las prioridades demográficas, económicas y sociales de las próximas décadas. Naciones Unidas proyecta que la población mundial de 60 años o más pasará de 1.200 millones de personas a 2.100 millones hacia 2050, una cifra equivalente a cerca del 20% de la humanidad.

El desafío excede la salud, las jubilaciones y la dependencia. La expansión de la esperanza de vida obliga a revisar la participación económica, cultural y política de una población que vivirá más tiempo, así como los sistemas de cuidados, empleo, vivienda, educación y protección social.

PUBLICIDAD

El Día Internacional de las Personas de Edad, que se conmemoró el 1 de octubre, puso esta discusión en el centro de la agenda internacional bajo el lema “La era de la longevidad: repensar los sistemas para vidas más largas”. La consigna plantea adaptar las políticas públicas para que las personas puedan mantener su autonomía y su participación en la comunidad sin importar la edad.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, advirtió que el aumento de la longevidad combina oportunidades y riesgos. “Para demasiadas personas, envejecer significa enfrentar inseguridad y el riesgo de quedar atrás”, señaló. También destacó el papel de las personas mayores en las familias, las comunidades y las economías, y pidió fortalecer la solidaridad entre generaciones.

PUBLICIDAD

Varias personas mayores bailan en un salón decorado con girasoles de papel, mientras tres hombres tocan la marimba al fondo
La población mundial de personas de 60 años o más alcanzará los 2.100 millones a mediados de siglo, según Naciones Unidas.

La transformación demográfica no quedará limitada a Europa o Japón. El U.S. Census Bureau proyecta que África tendrá, hacia 2060, más habitantes de 65 años o más que Europa. Además, en 160 países, sobre todo de África, Asia y América Latina, la población de 85 años o más podría cuadruplicarse entre 2025 y 2060.

El debate coincide con el punto medio de la Década de las Naciones Unidas para el Envejecimiento Saludable, que abarca el período 2021-2030. La Organización Mundial de la Salud sostiene que vivir más años no garantiza una vida más saludable y plantea fortalecer los sistemas sanitarios y los entornos de cuidado para que esa mayor longevidad se traduzca en salud, dignidad y autonomía.

Más personas mayores fuera de Europa y Japón

Hacia 2060, África tendrá más habitantes de 65 años o más que Europa, según proyecciones de la Oficina del Censo de Estados Unidos, organismo estadístico federal.

El cambio también alcanzará a los grupos de edades más avanzadas. En 160 países, principalmente de África, Asia y América Latina, la población de 85 años o más podría cuadruplicarse entre 2025 y 2060, según el organismo estadounidense.

La Organización Mundial de la Salud dedicó su agenda del 1 de octubre de 2026 a examinar cómo deben adaptarse los sistemas a vidas más extensas. El punto de partida es que sumar años de vida no asegura, por sí solo, sumar años saludables.

Tres parejas de adultos bailan abrazadas en el centro de una sala con pared roja, mientras otros dos hombres observan sentados.
La población de 85 años o más podría cuadruplicarse en 160 países de África, Asia y América Latina entre 2025 y 2060.

La discusión cae en la mitad de la Década de las Naciones Unidas para el Envejecimiento Saludable, que abarca el período 2021-2030. La organización plantea fortalecer los sistemas de salud y atender los determinantes más amplios del envejecimiento para que esos años se traduzcan en salud y dignidad.

Guterres destacó que las personas mayores cumplen funciones de liderazgo y cuidado dentro de las familias, las comunidades y las economías. También pidió impulsar la solidaridad entre generaciones para que una vida más larga se desarrolle con elección, seguridad y dignidad.

Temas Relacionados

ONUAdultos mayoresEnvejecimientoLongevidadgeneracion silverDía Internacional de las Personas de EdadAntónio GuterresNaciones Unidas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Carmen Lanchares afirma que “el ejercicio es el mejor seguro de vida” pero la autonomía en la vejez exige más que caminar

La experta en longevidad sostiene que una hora semanal de entrenamiento de fuerza puede preservar la masa muscular, la densidad ósea y las capacidades cognitivas en el proceso de envejecimiento

Carmen Lanchares afirma que “el ejercicio es el mejor seguro de vida” pero la autonomía en la vejez exige más que caminar

Cómo reconstruir la identidad profesional tras un despido después de los 50, según el autor de 'El talento no tiene edad'

Gustavo dos Santos describe una etapa marcada por incertidumbre, fragilidad y dudas sobre el valor de la experiencia acumulada, y propone hábitos concretos para recuperar la autonomía y la confianza

Cómo reconstruir la identidad profesional tras un despido después de los 50, según el autor de 'El talento no tiene edad'

El dolor persistente de hombro después de los 50 exige mirar al manguito rotador

Debilidad, molestias nocturnas y limitaciones para elevar el brazo orientan la consulta médica ante lesiones tendinosas cuya frecuencia aumenta con la edad

El dolor persistente de hombro después de los 50 exige mirar al manguito rotador

Anunció su retiro hace 3 años, pero ahora, cerca de cumplir los 91, Woody Allen vuelve a filmar

Rodó su último film en 2023 y al terminarlo dijo que se iba a jubilar ya que “hacer películas es agotador”, pero volvió. El escenario es Madrid, ciudad que eligió porque le parece “preciosa, elegante”

Anunció su retiro hace 3 años, pero ahora, cerca de cumplir los 91, Woody Allen vuelve a filmar

Alzheimer, amor y arte: “No importa que no recuerdes, lo importante es que te sientas amado y seguro”

Una campaña de la cátedra de Tercera Edad y Vejez de la Facultad de Psicología de la UBA busca cambiar el enfoque de cuidado: “La demencia no borra la condición de persona”

Alzheimer, amor y arte: “No importa que no recuerdes, lo importante es que te sientas amado y seguro”

DEPORTES

Con una llamativa ausencia en el top 10, quiénes son los futbolistas más caros del mundo

Con una llamativa ausencia en el top 10, quiénes son los futbolistas más caros del mundo

El sorprendente anuncio en la carrera deportiva de Marta antes del Mundial femenino Brasil 2027

Neymar volvió tras su lesión y marcó los dos goles del Santos ante Flamengo: la marca histórica que logró y la patada de Paquetá

Se dio a conocer la última actualización del ranking FIFA: cómo quedó Argentina tras sus victorias

“Deja de usar bótox, pareces una manzana”: la burla en vivo de Cristiano a un periodista que lo criticó por su conflicto en Portugal

TELESHOW

El accidente de Rocío Robles en MasterChef que terminó en un abrazo de Damián Betular: “Una lloradita y a seguir”

El accidente de Rocío Robles en MasterChef que terminó en un abrazo de Damián Betular: “Una lloradita y a seguir”

El duro pase de factura de Nicolás Repetto a Mario Pergolini tras sus reclamos al aire: “No se puede ser tan manguero”

Julieta Prandi habló de su ausencia en el festejo de cumpleaños de Julieta Ortega: “No es mi amiga”

Las fotos de Wanda Nara con Martín Migueles el mismo día que se conoció su divorcio de Mauro Icardi

Toto Kirzner y el día que Araceli González hizo llorar a su profesor de educación física: “Yo prendo fuego al colegio”

INFOBAE AMÉRICA

Brasil: el espejismo de los analistas latinoamericanos

Brasil: el espejismo de los analistas latinoamericanos

Costa Rica aumentó las condenas por trata en 2025 con penas de hasta 14 años de cárcel revela informe de EE.UU.

Panamá mantiene su nivel en la lucha contra la trata de personas destaca EE.UU.

Putin prometió “hacer todo lo posible” para poner fin a la guerra en Medio Oriente tras reunirse con el presidente de Irán

Planilla estatal de Panamá supera los 270 mil funcionarios y suma más de 17 mil desde enero