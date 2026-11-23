El escudo del FBI corta con unas tijeras la conexión digital de un dragón rojo que engancha un currículum vitae dentro de una carpeta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El FBI incautó en junio 13 sitios web vinculados con presuntas empresas consultoras falsas que buscaban reclutar a funcionarios y ex funcionarios de Estados Unidos para obtener información de interés para China, según CNN.

La red se extendió mucho más allá de las páginas intervenidas: el analista Max Lesser identificó más de 100 dominios con rasgos similares, varios de ellos aún activos meses después de que los revelara en noviembre de 2025. Las autoridades estadounidenses solo desarticularon una parte de la operación, de acuerdo con expertos citados por la cadena.

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El método ya tuvo un precedente en 2018, cuando el singapurense Dickson Yeo creó una compañía ficticia y difundió ofertas laborales. El Departamento de Justicia estadounidense afirmó que el 90% de los currículums que recibió pertenecían a militares o empleados gubernamentales con autorizaciones de seguridad; Yeo recibió una condena de 14 meses de prisión tras declararse culpable de actuar como agente de la inteligencia china.

La presunta campaña encontró un universo mayor de posibles objetivos después de que cientos de miles de trabajadores abandonaran el Gobierno federal durante el primer año de Donald Trump de regreso en la Casa Blanca. Despidos, renuncias y otras salidas dejaron en Washington a numerosos ex empleados con experiencia en seguridad nacional y sin los mecanismos oficiales habituales para evaluar contactos laborales sospechosos.

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La salida masiva de funcionarios y el reclutamiento extranjero

Funcionarios actuales y retirados sostuvieron que China y Rusia intensificaron el reclutamiento de estadounidenses que perdieron sus empleos o temían perderlos. Un ex alto funcionario de inteligencia describió el resultado como una vulnerabilidad creada por Washington: decenas o incluso cientos de miles de personas quedaron expuestas sin herramientas para afrontar intentos de captación del Partido Comunista Chino.

Holden Triplett, ex director de contrainteligencia del Consejo de Seguridad Nacional durante la primera administración Trump, propuso que el Gobierno ofrezca a sus antiguos empleados verificaciones gratuitas sobre las empresas que les hacen ofertas. Advirtió que quienes conservaron autorizaciones de seguridad fuera del Estado no cuentan con el mismo acceso a información para examinar compañías o intermediarios dudosos.

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La Oficina del Director Nacional de Inteligencia, que supervisa 17 agencias estadounidenses, respondió que busca que el personal actual y anterior conozca los riesgos, sepa dónde pedir orientación y pueda denunciar aproximaciones sospechosas. Su centro de contrainteligencia publicó advertencias sobre contactos profesionales engañosos dirigidos a funcionarios y ex funcionarios.

Consultoras ficticias y datos dispersos de seguridad nacional

Las compañías bajo sospecha construyeron sitios corporativos con identidades robadas e inteligencia artificial, publicaron avisos vagos y bien remunerados en LinkedIn y ofrecieron trabajos de consultoría sobre asuntos relacionados con China. Los postulantes podían entregar investigaciones sin conocer la identidad del cliente final.

El riesgo no dependió de que una sola persona revelara información clasificada. Decenas o cientos de informes sobre asuntos distintos podían permitir que Beijing reuniera una imagen más amplia de las políticas, programas y vulnerabilidades de seguridad nacional de Estados Unidos.

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Daniel Wierzbicki, agente especial a cargo de la división de Contrainteligencia y Ciberseguridad de la oficina del FBI en Washington, dijo que la combinación de esos informes con interceptaciones electrónicas y fuentes humanas podía dar a China una ventaja táctica o económica. También afirmó que el país asiático perfeccionó sus métodos mediante inteligencia artificial y perfiles falsos más persuasivos.

China rechazó las acusaciones. Un portavoz de su embajada en Washington dijo que no conocía los hechos mencionados y que Beijing se oponía a desacreditar al país mediante la difusión de la denominada narrativa de los espías chinos.

Los aliados de inteligencia de Estados Unidos en Australia, Canadá, Nueva Zelanda y el Reino Unido advirtieron en junio que ciertos datos obtenidos mediante falsas consultoras podían poner en riesgo a militares y otros agentes desplegados, debilitar la prosperidad económica e interferir en los procesos democráticos.

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Ofertas laborales dirigidas a ex empleados del Pentágono

Wes Bryant, ex suboficial de la Fuerza Aérea y antiguo empleado del Pentágono, recibió en enero de 2025 un correo de una persona que dijo representar a un centro de estudios malasio llamado MRDA. Dos meses después, tras dejar su puesto, aceptó elaborar un informe basado solo en información pública sobre un posible enfoque de la administración Trump hacia un pacto de seguridad con Australia y el Reino Unido.

Una representante identificada como “Lily” le pagó USD 1.200 y luego le transmitió que el cliente anónimo consideraba que el documento tenía margen de mejora. Bryant interpretó ese comentario como un intento de obtener información más sensible; antiguos colegas le dijeron después que MRDA no existía y que la misma persona había contactado a otros empleados del Pentágono.

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El análisis de Lesser detectó una fuente en chino en el sitio de MRDA y fotografías con marcas de agua de RedNote, una red social china. Rebekah Brown, investigadora de Citizen Lab en la Universidad de Toronto, consideró que la entidad era inauténtica y la calificó como probablemente relacionada con China, aunque precisó que no encontró una prueba digital concluyente que la vinculara con el Gobierno chino.

Aspirify Consulting, otra firma aparentemente ficticia que decía tener sede en Singapur, compartió durante más de un año la misma dirección IP que una de las consultoras intervenidas por el FBI. Su oferta para un analista de políticas internacionales indicaba que la experiencia en organismos gubernamentales, militares o de inteligencia constituía “una ventaja distintiva”.

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