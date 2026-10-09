Generación Silver

Carmen Lanchares afirma que “el ejercicio es el mejor seguro de vida” pero la autonomía en la vejez exige más que caminar

La experta en longevidad sostiene que una hora semanal de entrenamiento de fuerza puede preservar la masa muscular, la densidad ósea y las capacidades cognitivas en el proceso de envejecimiento

Una mujer mayor sonríe con una taza; otra mujer de cabello blanco ríe a su lado, sentadas al aire libre con árboles y luz cálida de fondo
La diferencia en la esperanza de vida alcanza los 11 años entre distintos barrios de Madrid por factores socioeconómicos.
Guardar

Carmen Lanchares plantea que el entrenamiento de fuerza debe complementar las caminatas para preservar la autonomía durante el envejecimiento. La experta en longevidad y autora de El tiempo a nuestro favor sostiene que una rutina semanal puede proteger la masa muscular y la densidad ósea, según dijo a AS.

La situación económica también condiciona cómo se llega a la vejez: Lanchares recuerda una diferencia de hasta 11 años en la esperanza de vida entre los barrios madrileños de Salamanca y Vallecas. La distancia, señala, no solo se refleja en la cantidad de años vividos, sino en las condiciones de salud, autonomía y acceso a cuidados durante esa etapa.

PUBLICIDAD

Durante décadas, a las personas mayores se les recomendó caminar como única actividad física. “Para los expertos no hay duda: el ejercicio es el mejor seguro de vida”, afirmó.

La fuerza y el equilibrio como herramientas contra la fragilidad

Una rutina de una hora semanal de ejercicios de fuerza, bien orientada, protege los huesos y los músculos. Lanchares afirma que trabajar la musculatura también favorece las capacidades cognitivas porque estimula la liberación de moléculas neuroprotectoras en la sangre, que ayudan a mantener el cerebro ágil.

Carmen Lanchares, autora de El debate de la longevidad con el tiempo a favor
Carmen Lanchares plantea que el entrenamiento de fuerza complementa las caminatas para preservar la autonomía en la vejez.

La recomendación incluye ejercicios de equilibrio para reducir el riesgo de caídas, una de las amenazas asociadas al envejecimiento. La meta no es únicamente prolongar la vida, sino conservar la capacidad de realizar las actividades cotidianas sin depender de otras personas.

PUBLICIDAD

El libro de la periodista española aborda la longevidad desde los hábitos físicos, pero también desde sus dimensiones psicológicas, económicas, sociales, ambientales y éticas. Lanchares fue directora de belleza en Vogue durante 22 años y cuestiona la presión que acompaña a los actuales discursos sobre el cuidado del cuerpo.

El discurso sobre el envejecimiento y la presión por mejorar

La autora advierte que el lenguaje sobre la edad se modificó, aunque no necesariamente desapareció el temor al deterioro. “Estamos atrapados en una paradoja. Es cierto que estamos ante un cambio de paradigma. Sin embargo, aunque hemos cambiado las palabras del discurso, no sucede tanto con el sentir que hay detrás”, afirmó en una entrevista con Vogue.

Ese cambio desplazó el rechazo abierto al envejecimiento hacia fórmulas que promueven una supuesta mejor versión personal. Lanchares observa que esa aspiración suele asociarse con menos arrugas, menos grasa corporal, más músculo y una vitalidad que reproduce la apariencia de la juventud.

Nueva York lanzó una campaña denominada Ageism Stops With You para combatir el edadismo y promover una conversación pública intergeneracional
La práctica de ejercicios de fuerza estimula la liberación de moléculas neuroprotectoras que favorecen la capacidad cognitiva.

“La problemática no es aspirar a mejorar, sino que se haya decidido que esa mejor versión siempre sea una más joven”, sostiene. A su juicio, la exigencia de controlar el sueño, la alimentación, el ejercicio, la glucosa, el estrés y los suplementos puede derivar en culpa, ansiedad y una relación obsesiva con el propio cuerpo.

La desigualdad económica en la forma de envejecer

La longevidad no depende solo de la biología ni de la voluntad individual. La autora explica que la incertidumbre económica, la dificultad para llegar a fin de mes y la carga de cuidar en soledad a un familiar pueden producir estrés crónico: niveles elevados y sostenidos de cortisol aceleran el reloj biológico.

Tener recursos permite destinar tiempo al ejercicio, al descanso, a cocinar, consultar a un fisioterapeuta o un psicólogo y delegar tareas. También facilita el acceso a revisiones médicas, diagnósticos más rápidos y tratamientos antes de que un problema de salud se agrave.

Lanchares señala que la sanidad pública cuenta con profesionales calificados, aunque las listas de espera y las limitaciones de recursos pueden otorgar ventajas a quienes tienen un seguro privado. La alimentación es otro factor: una pensión insuficiente puede obligar a reemplazar productos frescos por ultraprocesados, más baratos pero con menor aporte nutricional.

El ensayo, publicado por Debate, sello editorial español, reúne decenas de estudios clínicos sobre el cuerpo humano y sus cambios con la edad. La periodista explicó a EFE que buscó profundizar en los hallazgos científicos sin perder de vista “el lado humano y la realidad cotidiana”.

Una mujer mayor con anteojos escribe en una hoja sobre una mesa frente a una especialista que sostiene una libreta.
El ensayo publicado por la editorial Debate concluye que el desgaste celular establece un techo biológico inevitable.

La autora rechaza tanto los atajos para alcanzar una juventud indefinida como la idea de que cuidarse implique negar el paso del tiempo. “Cuidarse es aceptar el proceso natural y acompañarlo con las mejores herramientas disponibles. Negar el envejecimiento es declararle una guerra, perdida de antemano, a la biología”, dijo Lanchares a EFE.

En su investigación también revisa las hipótesis de científicos que defienden la posibilidad de resolver el envejecimiento como un problema técnico. Sin embargo, considera más convincente la existencia de un límite natural: “La evidencia científica confirma que el desgaste celular marca un techo biológico inevitable”.

Temas Relacionados

EnvejecimientoLongevidadEntrenamiento de fuerzageneracion silverCarmen Lanchares

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué cambios plantea la ONU ante el crecimiento mundial de personas mayores durante las próximas décadas

Una cita internacional reúne alertas demográficas, transformaciones económicas, demandas asistenciales y llamados institucionales, mientras los gobiernos buscan fórmulas capaces de preservar autonomía, bienestar, dignidad y participación social

Qué cambios plantea la ONU ante el crecimiento mundial de personas mayores durante las próximas décadas

Cómo reconstruir la identidad profesional tras un despido después de los 50, según el autor de 'El talento no tiene edad'

Gustavo dos Santos describe una etapa marcada por incertidumbre, fragilidad y dudas sobre el valor de la experiencia acumulada, y propone hábitos concretos para recuperar la autonomía y la confianza

Cómo reconstruir la identidad profesional tras un despido después de los 50, según el autor de 'El talento no tiene edad'

El dolor persistente de hombro después de los 50 exige mirar al manguito rotador

Debilidad, molestias nocturnas y limitaciones para elevar el brazo orientan la consulta médica ante lesiones tendinosas cuya frecuencia aumenta con la edad

El dolor persistente de hombro después de los 50 exige mirar al manguito rotador

Anunció su retiro hace 3 años, pero ahora, cerca de cumplir los 91, Woody Allen vuelve a filmar

Rodó su último film en 2023 y al terminarlo dijo que se iba a jubilar ya que “hacer películas es agotador”, pero volvió. El escenario es Madrid, ciudad que eligió porque le parece “preciosa, elegante”

Anunció su retiro hace 3 años, pero ahora, cerca de cumplir los 91, Woody Allen vuelve a filmar

Alzheimer, amor y arte: “No importa que no recuerdes, lo importante es que te sientas amado y seguro”

Una campaña de la cátedra de Tercera Edad y Vejez de la Facultad de Psicología de la UBA busca cambiar el enfoque de cuidado: “La demencia no borra la condición de persona”

Alzheimer, amor y arte: “No importa que no recuerdes, lo importante es que te sientas amado y seguro”

DEPORTES

Con una llamativa ausencia en el top 10, quiénes son los futbolistas más caros del mundo

Con una llamativa ausencia en el top 10, quiénes son los futbolistas más caros del mundo

El sorprendente anuncio en la carrera deportiva de Marta antes del Mundial femenino Brasil 2027

Neymar volvió tras su lesión y marcó los dos goles del Santos ante Flamengo: la marca histórica que logró y la patada de Paquetá

Se dio a conocer la última actualización del ranking FIFA: cómo quedó Argentina tras sus victorias

“Deja de usar bótox, pareces una manzana”: la burla en vivo de Cristiano a un periodista que lo criticó por su conflicto en Portugal

TELESHOW

El accidente de Rocío Robles en MasterChef que terminó en un abrazo de Damián Betular: “Una lloradita y a seguir”

El accidente de Rocío Robles en MasterChef que terminó en un abrazo de Damián Betular: “Una lloradita y a seguir”

El duro pase de factura de Nicolás Repetto a Mario Pergolini tras sus reclamos al aire: “No se puede ser tan manguero”

Julieta Prandi habló de su ausencia en el festejo de cumpleaños de Julieta Ortega: “No es mi amiga”

Las fotos de Wanda Nara con Martín Migueles el mismo día que se conoció su divorcio de Mauro Icardi

Toto Kirzner y el día que Araceli González hizo llorar a su profesor de educación física: “Yo prendo fuego al colegio”

INFOBAE AMÉRICA

Brasil: el espejismo de los analistas latinoamericanos

Brasil: el espejismo de los analistas latinoamericanos

Costa Rica aumentó las condenas por trata en 2025 con penas de hasta 14 años de cárcel revela informe de EE.UU.

Panamá mantiene su nivel en la lucha contra la trata de personas destaca EE.UU.

Putin prometió “hacer todo lo posible” para poner fin a la guerra en Medio Oriente tras reunirse con el presidente de Irán

Planilla estatal de Panamá supera los 270 mil funcionarios y suma más de 17 mil desde enero