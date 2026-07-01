Generación Silver

El secreto está en la actitud: quienes aceptan el paso del tiempo mejoran su salud cognitiva y física

La marcha revela más que estado físico: también anticipa longevidad. Pero las expectativas negativas pueden alterar pruebas y hábitos. El estudio expone dónde se cruza la ciencia con la discriminación por edad

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Una mujer mayor caucásica con cabello blanco corto camina de frente por un sendero de tierra, vestida con camiseta rosa y leggings grises, en un entorno natural.
La investigación sobre envejecimiento estimó que, proyectado a Estados Unidos, el resultado equivaldría a más de 26 millones de personas mayores con mejoría funcional.

Casi la mitad de los adultos mayores de 65 años o más seguidos por la Universidad de Yale durante 12 años mejoró su funcionamiento cognitivo o físico, un resultado que cuestiona la idea de que envejecer implica un deterioro inevitable y que, extrapolado a toda la población de Estados Unidos, equivaldría a más de 26 millones de personas con mejoría funcional.

El hallazgo surge de una investigación de la Universidad de Yale sobre personas mayores de 65 años, en un país donde más de 60 millones de adultos ya integran ese grupo etario y representan cerca de 18% de la población. El texto agrega que además viven más tiempo: la tasa de mortalidad de los adultos mayores es la más baja desde 1999.

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Según el estudio citado por New York Post, los investigadores evaluaron durante 12 años la salud física a partir de la velocidad al caminar y la salud cerebral mediante una prueba cognitiva centrada en variables como la memoria de corto plazo y las habilidades matemáticas. Al final del período, 45,15% de los participantes mostró mejoría en la cognición, en la velocidad de marcha o en ambas.

Dos imágenes de una mujer mayor: una subiendo escaleras con barandilla y otra caminando en un parque soleado. Ambas mostrando vitalidad y movimiento.
El 45,15% de los participantes mostró mejoría en la cognición, en la velocidad de marcha o en ambas variables durante el seguimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes tenían más probabilidades de mejorar eran los que se sentían más cómodos con el envejecimiento. Ese grupo tendía a rechazar afirmaciones como “cuanto más envejezco, más inútil me siento” y a coincidir con ideas como “soy tan feliz ahora como cuando era más joven”.

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La percepción sobre la vejez se asoció con mejores resultados físicos y mentales

El estudio indicó que envejecer no implicó necesariamente empeorar, y una actitud más positiva frente a la edad apareció asociada con mejores resultados en el cuerpo, la mente o en ambos planos. Los autores señalaron que, si el resultado se proyectara al conjunto de Estados Unidos, sugeriría que más de 26 millones de personas mayores experimentan una mejora en su funcionamiento.

La publicación también recoge que muchas personas conservan expectativas negativas sobre la vejez. Un estudio indicó que los estadounidenses de 40 años o más creen que su cognición se deteriorará con la edad, y otro sugirió que 80% de las personas creía erróneamente que todos los adultos mayores desarrollan demencia.

Ese tipo de creencias puede trasladarse al sistema de salud. El texto advierte que un médico puede desestimar síntomas por considerarlos parte natural del envejecimiento, y añade que cerca de una de cada cinco personas mayores de 50 años enfrenta esta clase de discriminación por edad en Estados Unidos.

La evidencia reseñada por New York Post muestra además que los estereotipos sobre la vejez tienen efectos concretos sobre la salud. Esas creencias negativas pueden aumentar las quejas cognitivas, empeorar el desempeño en exámenes de cognición y afectar también el rendimiento físico, el aprendizaje motor y la capacidad para conducir.

Los autores del trabajo señalaron: “El envejecimiento suele verse como una etapa de deterioro inevitable y universal”. Añadieron que cuando la salud de las personas mayores mejora, esa evolución suele tratarse como una excepción dentro de una categoría social estigmatizada.

Mujer adulta de cabello corto y vestimenta deportiva camina en un parque verde con dos bastones de marcha nórdica en una senda.
La investigación señaló que persisten creencias erróneas sobre el envejecimiento, como la idea de que la cognición siempre se deteriora o que todos los adultos mayores desarrollan demencia.

La velocidad al caminar fue usada como indicador de salud y longevidad

Para medir el estado físico, los investigadores eligieron la velocidad al caminar porque se la considera un sexto signo vital. Esa variable exige el funcionamiento coordinado del sistema nervioso, el corazón, los músculos y los huesos, y además es un predictor de longevidad.

El texto fuente explica que caminar, incluso a cualquier ritmo, puede ser beneficioso con el paso de los años. Para quienes pueden sostener una marcha más rápida, la ventaja sería mayor: una investigación reciente halló que las personas que caminaban más rápido tenían 43% menos probabilidades de morir por cualquier causa que el grupo con la marcha más lenta.

A partir de esos datos, la investigación de Yale planteó que la narrativa dominante sobre la vejez como una etapa de declive universal necesita ser reconsiderada. El trabajo sostuvo que las creencias positivas sobre el envejecimiento también pueden mejorar la salud.

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