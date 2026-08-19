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EEUU y Argentina refuerzan la cooperación contra el narcotráfico: “Cuando hay sintonía, todo se facilita”

En el marco de la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el titular de la DEA, Terrance “Terry” Cole, brindaron una conferencia de prensa. Elogios cruzados y cooperación conjunta

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, con el titular de la DEA, Terry Cole, en Buenos Aires
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, con el titular de la DEA, Terry Cole, en Buenos Aires
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En el marco de la celebración de la 40.ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), que tiene lugar entre el 18 y el 20 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el titular de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), TerranceTerry” Cole, brindaron una conferencia de prensa conjunta en la que reafirmaron la alianza estratégica en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, además de destacar la sintonía ideológica entre ambas naciones.

Si bien la funcionaria de la administración de Javier Milei admitió que la región mantiene altos índices de violencia y detalló que al menos el 50% de los homicidios están vinculados al crimen organizado, Monteoliva destacó la reducción en la tasa de homicidios a nivel local, que se sitúa en un 19%, y habló de la necesidad de ampliar la coordinación regional. “El desafío es trabajar en un esquema bilateral con los países”, afirmó.

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En medio de un fuerte operativo de seguridad, más de 700 representantes de más de 180 países se congregaron en el Hotel Sheraton de la Ciudad de Buenos Aires para compartir inteligencia crítica y coordinar prioridades para combatir el narcotráfico, el lavado internacional de dinero y el narcoterrorismo.

Además de la ministra, también representaron al Poder Ejecutivo el asesor presidencial, Santiago Caputo; los ministros Mario Lugones (Salud) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores); y el secretario de Lucha Contra el Narcotráfico, Martín Verrier. También participó el embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Peter Lamelas. Por cuestiones de agenda, el presidente Javier Milei no pudo asistir a las plenarias.

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Funcionarios del gobierno de Javier Milei en la Conferencia de la DEA
Funcionarios del gobierno de Javier Milei en la Conferencia de la DEA

Durante el intercambio con la prensa, Monteoliva habló de la coorganización del megaevento que se celebra por primera vez en el país y remarcó la sintonía de la administración libertaria con Estados Unidos. “Para nosotros significa, en primer lugar, un voto de confianza como país por todo lo que venimos haciendo y por supuesto, un reconocimiento también a nuestra tarea en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y las drogas”, expresó.

Tras la consulta de Infobae, la ministra garantizó que la armonía política e institucional “facilita” el trabajo y proyectó a la Argentina como “un socio fundamental” en el hemisferio sur para Estados Unidos. “Cuando hay una sintonía en el trabajo entre nuestros países, todo se facilita. Acá ganamos todos. Cuando articulamos, cuando cooperamos, nos va mejor a todos. Es clave esa sintonía política e institucional”, precisó.

En otro pasaje de la conferencia, la ministra se mostró alineada con la decisión de Estados Unidos de declarar al Comando Vermelho (CV) y al Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizaciones terroristas, algo que la administración libertaria mantiene en estudio, según supo Infobae. “La lucha contra el crimen organizado es una sola. No alcanza con las detenciones de sus cabezas, las detenciones de sus líderes. Es el desbaratamiento de una organización criminal”, respondió ante la consulta de si respaldaría a Estados Unidos ante un eventual conflicto.

Por último, Monteoliva detalló que el principal desafío lo ubica en las fronteras y la hidrovía, y resaltó el trabajo de las Fuerzas de Seguridad en la tarea. “Podemos dar respuesta en distintos frentes y eso implica que las fuerzas federales adecuen sus capacidades, que tengamos planes de intervención claros y que no perdamos en ningún momento el conocimiento del contexto ni esa capacidad proactiva”, expresó.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, junto al titular de la DEA, Terry Cole, en el IDEC
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, junto al titular de la DEA, Terry Cole, en el IDEC

A su turno, Cole ponderó el rol del mandatario libertario y sostuvo que la Argentina “lidera” y se ubica a la vanguardia de la región. “Esta es una región de excelencia, y Argentina la lidera. Bajo su liderazgo, este gabinete, esta secretaría, este Ministerio de Seguridad está a la vanguardia en la región. Están haciendo cosas extraordinarias contra los narcotraficantes y contra los terroristas. Son líderes en la región y quiero que el pueblo argentino lo sepa. Este es un modelo para la región”, celebró el designado por Trump al frente de la DEA.

Asimismo, Cole reveló que la administración republicana continuará destinando recursos e invirtiendo en tecnología para potenciar la asociación. “La DEA y el gobierno de los Estados Unidos valoran enormemente esta alianza. Esto es lo que significa una verdadera asociación. Es un honor y un privilegio estar aquí, en este país extraordinario”, planteó.

Por último, el funcionario republicano planteó que los narcoterroristas “no conocen de fronteras”, y anticipó que se incrementará la presión en Colombia tras el triunfo de Abelardo de la Espriella.

“Verán una presión constante sobre los grupos designados como terroristas: las FARC, el ELN y el Clan del Golfo, como nunca antes se había visto. Habrá más presión en Perú. Habrá más presión en Bolivia. Habrá más presión en la zona de la Triple Frontera que nunca antes, lo que generará cambios en las tendencias del tráfico”, aseveró.

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