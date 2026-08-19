América Latina
Agregar Infobae enGoogle

Un operativo en la frontera con Ecuador golpeó al Frente Oliver Sinisterra con la captura de cinco de sus presuntos integrantes

El caso vuelve a poner el foco sobre una organización que, ocho años después de la muerte de alias Guacho, continúa presente en el corredor fronterizo

Además de las detenciones fueron incautadas 20 barras de pentolita, dos pistolas, munición, granadas de fragmentación y material de intendencia.
Además de las detenciones fueron incautadas 20 barras de pentolita, dos pistolas, munición, granadas de fragmentación y material de intendencia.
Guardar

La captura de cinco presuntos integrantes del Frente Oliver Sinisterra (FOS) en el departamento colombiano de Nariño volvió a colocar bajo atención uno de los corredores de seguridad más sensibles para Ecuador. Aunque el operativo se desarrolló en territorio colombiano, uno de los detenidos, alias “Chepa”, es señalado por las autoridades como responsable de una comisión que operaba en Mataje, la localidad ubicada frente a la provincia de Esmeraldas que desde hace años constituye uno de los principales puntos de tránsito para organizaciones dedicadas al narcotráfico y al tráfico de armas.

El procedimiento fue ejecutado por unidades de la Policía Nacional de Colombia, el Gaula Militar y la Armada en una zona rural de Tumaco. Las cinco personas fueron detenidas en flagrancia y quedaron a disposición de la justicia colombiana. De acuerdo con la información oficial, alias “Chepa” cumplía funciones logísticas dentro de la organización y era el encargado de obtener, almacenar y distribuir armas y explosivos para la estructura que opera en esa zona de frontera.

PUBLICIDAD

La relevancia de la operación no radica únicamente en el número de detenidos, sino que confirma que el Frente Oliver Sinisterra mantiene presencia en el corredor fronterizo entre Nariño y Esmeraldas, una región que continúa siendo estratégica para las economías ilícitas por su conexión con rutas terrestres y marítimas utilizadas para movilizar cargamentos de droga hacia el océano Pacífico.

Durante el operativo fueron decomisadas 20 barras de pentolita, dos granadas de fragmentación, dos pistolas, proveedores para armas cortas y fusiles, además de 46 cartuchos calibre 5,56 milímetros y otros elementos de intendencia militar. Para las autoridades colombianas, ese material demuestra la capacidad logística que aún conserva la organización y reduce el riesgo de que los explosivos y las armas fueran empleados en acciones contra la fuerza pública o la población civil.

PUBLICIDAD

Walter Patricio Arizala, alias ‘Guacho’, cabecilla del frente Oliver Sinisterra de las disidencias de las FARC
Walter Patricio Arizala, alias ‘Guacho’, cabecilla del frente Oliver Sinisterra de las disidencias de las FARC

El Frente Oliver Sinisterra es una de las disidencias surgidas tras el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Bajo el liderazgo de Walter Patricio Arizala Vernaza, alias “Guacho”, la organización ganó notoriedad por controlar parte del corredor entre Tumaco y la frontera ecuatoriana y por mantener una estrecha relación con las redes del narcotráfico que operan en el Pacífico colombiano.

Su nombre quedó marcado en la historia reciente de Ecuador en 2018, cuando el grupo fue responsabilizado por el secuestro y asesinato del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, integrantes del equipo periodístico de diario El Comercio, además de una serie de atentados y ataques armados registrados ese año en la frontera norte.

La muerte de alias Guacho, ocurrida en diciembre de 2018 durante una operación militar colombiana, no significó el fin de la estructura. En los años posteriores, las autoridades de ambos países identificaron nuevos mandos y documentaron la continuidad de sus actividades, principalmente vinculadas al narcotráfico, el tráfico de armas y el control de pasos clandestinos entre Colombia y Ecuador.

Familiares de los tres trabajadores de El Comercio secuestrados en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas se manifiestan en Quito en abril de 2018 (AFP/Archivo)
Familiares de los tres trabajadores de El Comercio secuestrados en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas se manifiestan en Quito en abril de 2018 (AFP/Archivo)

Precisamente por esa permanencia, el Gobierno ecuatoriano modificó el tratamiento jurídico del grupo. En mayo de 2025, el presidente Daniel Noboa incluyó al Frente Oliver Sinisterra, junto con los Comandos de la Frontera y las Disidencias Comuneros del Sur, dentro de la lista de grupos armados organizados que forman parte del conflicto armado interno declarado por el Ejecutivo. La decisión permitió incorporar estas estructuras a la estrategia militar ecuatoriana para enfrentar amenazas transnacionales que operan desde la frontera.

Antes de esta operación, en febrero, las Fuerzas Armadas detuvieron en Esmeraldas a alias “Camilo”, identificado entonces como uno de los cabecillas de la organización. En aquella intervención fueron decomisados fusiles, pistolas, una granada, miles de cartuchos y equipos tácticos.

Pocos días después, la Fiscalía procesó a veinte personas detenidas en Juan Montalvo y Zapallito, en el cantón Eloy Alfaro, por presunto tráfico ilícito de armas. Las autoridades sostuvieron que los sospechosos pertenecían al Frente Oliver Sinisterra y un juez dispuso prisión preventiva para todos mientras avanzaban las investigaciones.

En junio, otra operación militar realizada también en Eloy Alfaro dejó siete detenidos señalados como miembros de esa estructura, además del decomiso de fusiles, escopetas, municiones y equipos utilizados para permanecer en campamentos clandestinos.

Temas Relacionados

Frente Oliver SinisterraEcuadorNariñoNarcotráfico en EcuadorÚltimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Operativo aéreo llevará ayuda a 475 familias indígenas afectadas por las lluvias en Costa Rica

Catorce vuelos serán ejecutados este miércoles para trasladar asistencia humanitaria a comunidades de difícil acceso, mientras la cantidad de personas en albergues podría comenzar a disminuir por la mejoría de las condiciones meteorológica

Operativo aéreo llevará ayuda a 475 familias indígenas afectadas por las lluvias en Costa Rica

Inversión pública de República Dominicana alcanza USD 1,045 millones en el primer semestre, su mayor nivel en siete años

El Ministerio de Hacienda y Economía informó que la ejecución entre enero y junio quedó 47% por encima del promedio histórico desde 2019 y equivalió al 1.3% del Producto Interno Bruto

Inversión pública de República Dominicana alcanza USD 1,045 millones en el primer semestre, su mayor nivel en siete años

Honduras: Dengue, Sarampión y tosferina siguen bajo vigilancia

Hasta la semana epidemiológica 31, el país acumula 9,643 casos de dengue, 13 de sarampión y 228 de tosferina

Honduras: Dengue, Sarampión y tosferina siguen bajo vigilancia

El Salvador incorpora tecnología avanzada para el monitoreo sísmico en la zona costera

Los nuevos instrumentos permitirán medir microterremotos y la deformación de la corteza frente a las costas, con sensores a 150 kilómetros de Acajutla y datos centralizados para análisis científico y prevención

El Salvador incorpora tecnología avanzada para el monitoreo sísmico en la zona costera

Guatemala: una requisa masiva en Los Jocotes moviliza al Ejército y a la PNC tras una fuga irregular

La intervención en el penal de Zacapa busca decomisar drogas y teléfonos, aislar a internos y reubicarlos en otros centros, luego de denuncias en redes por salidas no autorizadas a la feria de Chiquimula

Guatemala: una requisa masiva en Los Jocotes moviliza al Ejército y a la PNC tras una fuga irregular
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 19 de agosto

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 19 de agosto

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 19 de agosto: ya se empiezan a concentrar chubascos en el Edomex y la capital

Becas del Bienestar: confirman pagos de hasta 5 mil 800 pesos en octubre para estos beneficiarios

Ranking de Shanghái 2026: estas son las dos universidades colombianas entre las mejores del mundo

Nueva reunión por el Súper RIGI en el Senado: no hubo representantes del Ejecutivo ni indicios de dictamen

DEPORTES

La nueva oportunidad en la Fórmula 1 para Jack Doohan, el piloto que Colapinto reemplazó en Alpine

La nueva oportunidad en la Fórmula 1 para Jack Doohan, el piloto que Colapinto reemplazó en Alpine

Platense empata contra Coquimbo en busca de un pase histórico a los cuartos de la Copa Libertadores

River Plate abrirá su serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

Racing le gana a Belgrano por un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina

Misterio por la muerte de un hombre de 33 años en el estadio de un club europeo: “Sigue bajo investigación”

ENTRETENIMIENTO

Netflix prepara un documental sobre “El invencible verano de Liliana”, el libro que reconstruye un caso real de feminicidio

Netflix prepara un documental sobre “El invencible verano de Liliana”, el libro que reconstruye un caso real de feminicidio

Los mensajes que Brian Hickerson habría enviado a Hayden Panettiere para intimidarla salen a la luz años después

Así celebró Nicole Kidman su cumpleaños en Islandia: cocteles, spa y un viaje en yate de más de 50 mil dólares

Jenna Fischer habló sobre su recuperación tras el cáncer de mama: “Me dio una esperanza enorme”

Sandra Bullock habla por primera vez de la muerte de Bryan Randall y revela por qué ocultó su enfermedad: “Mi persona se fue mucho antes que el cuerpo”