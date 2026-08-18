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Cómo limpiar la papelera de WhatsApp para que el celular funcione más rápido

En el apartado de Almacenamiento y Datos, se encuentra esta opción que sirve para optimizar el almacenamiento del dispositivo

Para limpiar la papelera de WhatsApp y acelerar el celular, entra en Ajustes > Almacenamiento y datos > Administración de almacenamiento. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Para limpiar la papelera de WhatsApp y acelerar el celular, entra en Ajustes > Almacenamiento y datos > Administración de almacenamiento. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
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El proceso para limpiar la papelera de WhatsApp y hacer que el celular funcione más rápido consiste en ir a Ajustes, entrar en Almacenamiento y datos y, luego, en Administración de almacenamiento.

Después, hay que bajar hasta el apartado Revisa y elimina elementos. Para eliminar un elemento, basta con pulsar Seleccionar, elegir los archivos deseados y tocar el ícono de la papelera.

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Vaciar la papelera de WhatsApp puede mejorar el rendimiento del celular porque libera espacio de almacenamiento. Si el dispositivo está cerca de su límite, es habitual que algunas funciones se vuelvan más lentas o que aparezcan avisos de falta de espacio.

Un logo verde de WhatsApp en relieve y una papelera de malla metálica gris sobre una mesa de madera clara.
Vaciar la papelera puede mejorar el rendimiento porque libera espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para qué sirve la papelera de WhatsApp

La papelera de WhatsApp sirve como un paso intermedio entre el contenido que el usuario decide eliminar y el borrado definitivo en el teléfono.

En la práctica, funciona como un “depósito” temporal de archivos —sobre todo fotos, videos, audios y documentos— que ya no se ven en los chats o que fueron descartados, pero que pueden seguir ocupando espacio en el almacenamiento del dispositivo.

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Su utilidad principal es ayudar a gestionar el almacenamiento. WhatsApp recibe y envía archivos de forma constante, y con el tiempo esos elementos se acumulan.

La papelera (o las secciones de limpieza dentro de “Administración de almacenamiento”) permite identificar qué ocupa más espacio y borrar de manera selectiva: por ejemplo, videos pesados, archivos reenviados muchas veces o contenido duplicado.

En los Ajustes de WhatsApp se encuentra esta función. (WhatsApp)
En los Ajustes de WhatsApp se encuentra esta función. (WhatsApp)

Así, el usuario puede liberar memoria sin tener que desinstalar la aplicación ni borrar conversaciones completas.

Además, la papelera sirve para mantener orden. Al concentrar el descarte de archivos en un solo lugar o apartado, facilita el control de lo que se elimina y evita que el usuario tenga que revisar chat por chat.

En celulares con poco almacenamiento, esta función puede marcar la diferencia: cuando el sistema está casi lleno, el rendimiento suele empeorar, pueden fallar las actualizaciones y la cámara puede tener problemas para guardar nuevas fotos o videos.

Por qué WhatsApp suele acumular mucho espacio

WhatsApp suele acumular mucho espacio porque es una aplicación basada en el intercambio constante de archivos.

Una persona sostiene un celular con el logo de WhatsApp sobre un fondo verde y debajo un icono de alerta triangular amarillo y negro, irradiando.
En teléfonos con poca memoria, el cambio se nota más. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada día circulan fotos, videos, audios, documentos y stickers en los chats, y una parte de ese contenido queda guardada en el teléfono, incluso cuando el usuario ya no lo recuerda o no lo consulta.

Uno de los principales motivos es la descarga automática de multimedia: si está activada, cada imagen o video recibido se almacena en la memoria del dispositivo. A eso se suman los grupos, donde el volumen de mensajes y archivos suele ser mayor, y el material se multiplica con rapidez.

También influyen los reenviados: un mismo video o imagen puede aparecer varias veces en distintas conversaciones, y eso incrementa el peso total.

Otro factor es que las conversaciones no son solo texto. Los mensajes de voz pueden ocupar bastante espacio cuando se acumulan, y los videos en alta calidad son especialmente pesados.

La descarga automática influye: si está activa, cada foto o video se guarda en el dispositivo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
La descarga automática influye: si está activa, cada foto o video se guarda en el dispositivo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Además, WhatsApp genera y guarda archivos de respaldo y datos temporales para funcionar con normalidad, lo que también puede contribuir al uso de almacenamiento.

Por eso, con el tiempo, la app puede convertirse en una de las que más memoria consume. Revisar periódicamente el almacenamiento y eliminar archivos grandes ayuda a evitar que el teléfono se quede sin espacio.

Cómo ahorrar espacio en WhatsApp

Para ahorrar espacio en WhatsApp, lo primero es revisar Ajustes > Almacenamiento y datos > Administración de almacenamiento para identificar qué chats y archivos ocupan más. Desde ahí se pueden borrar videos, fotos y documentos pesados sin eliminar toda la conversación.

Conviene desactivar la descarga automática de multimedia (o limitarla solo a Wi-Fi) para evitar que cada archivo recibido se guarde en el teléfono.

En grupos muy activos, es útil restringir qué se descarga. Por último, borrar contenido reenviado o duplicado y limpiar audios antiguos ayuda a mantener el almacenamiento bajo control.

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